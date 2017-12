Το Bρετανικό περιοδικό Sight & Sound ψήφισε τις 20 καλύτερες ταινίες του 2017

Tο περιοδικό Sight & Sound, πρώτο στη σειρά από τα επιδραστικά κινηματογραφικά περιοδικά του πλανήτη, δημοσιοποίησε τις δικές του επιλογές για τις 20 καλύτερες ταινίες του 2017. Όπως έγραψε το flix.gr στην ανάρτηση του, πρόκειται για ωραίες, όχι και τόσο αναπάντεχες επιλογές, με τη μεγάλη έκπληξη ωστόσο στο νούμερο 2 όπου βρίσκεται ολόκληρος ο τρίτος κύκλος του «Twin Peaks».

«Κάνει την τηλεόραση να εκραγεί, δημιουργικά, και τοποθετεί την ποπ κουλτούρα σε ένα νέο μήκος κύματος. Και έχει τόσα πολλά να πει για την κληρονομιά του "Αμερικανικού Αιώνα" και φυσικά είναι η πιο επίκαιρη και σχετική 18ωρη ταινία γι' αυτήν την εποχή της κατάπτωσης και της κρίσης», ήταν το σχόλιο του περιοδικού.

Κατά τα άλλα στην κορυφή της 20άδας φιγουράρει το πρωτότυπο θρίλερ «Τρέξε! – Get out» του Τζόρνταν Πιλ ενώ το «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα Σου» του Λούκα Γκουαντανίνο που οδεύει με φόρα προς τα Όσκαρ, βρίσκεται στην 3η θέση.

Αναλυτικά η 20άδα του Sight & Sound είναι η ακόλουθη:

1. Get Out

2. Twin Peaks: The Return

3. Call Me By Your Name

4. Zama

5. Western

6. Faces Places

7. Good Time

8. Loveless

9. Dunkirk

9. The Florida Project

11. A Ghost Story

12. You Were Never Really Here

12. BPM

12. Lady Macbeth

14. God’s Own Country

14. The Shape Of Water

16. Let The Sunshine In

16. Mudbound

16. Strong Island

16. I Am Not Your Negro

16. Personal Shopper.

*Όπως δείχνει και η αρίθμηση στην αξιολόγηση υπήρξαν και πολλές ισοβαθμίες.