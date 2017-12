ΤΟ "CALL ME BY YOUR NAME" ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

H Ένωση Κριτικών του Λος Άντζελες έδωσε τα βραβεία της για το 2017, επιλέγοντας το «Call Me By Your Name – Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα Σου» του Λούκα Γκουαντανίνο ως την καλύτερη ταινία της χρονιάς ανοίγοντας έτσι περισσότερο το δρόμο της προς τα Όσκαρ.

Το συγκεκριμένο φιλμ έχει προγραμματιστεί να βγει στις Ελληνικές αίθουσες από την Feelgood στις 8/2/2018. Το «Να Με Φωνάζεις με τ’ Όνομά Σου» διακρίθηκε και στα Gotham Awards.

Το Βραβείο της σκηνοθεσίας οι κριτικοί του Λος Άντζελες το έδωσαν στον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο («The Shape of Water») και στον Λούκα Γκουαντανίνο ενώ όπως έγραψε το flix.gr, τόσο ο Σον Μπέικερ («The Florida Project») όσο και η Γκρέτα Γκέργουιγκ («Lady Bird») ήταν πάρα πολύ κοντά με τους πρώτους δύο σε ψήφους.

Για αυτό και υπάρχει η ένδειξη «2η επιλογή» σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες.

Όλες οι παραπάνω ταινίες μοιράστηκαν βραβεία, κάτι που αρχίζει να σχηματίζει μία ιδέα για τις ταινίες που ενδέχεται να προταθούν στα Όσκαρ.

Τα βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λος Αντζελες, στην 42 χρόνων ιστορία τους, έχουν αρκετές φορές υποδείξει τι θα επιλέξουν τελικά και τα Όσκαρ - με αποκορύφωση την περσινή επιλογή του «Moonlight» και πρόπερσι του «Spotlight». Τη χρονιά του «Avatar», οι κριτικοί είχαν διαλέξει «Hurt Locker» (το φιλμ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και η Κάθριν Μπιγκελόου το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας).

Ακολουθούν αναλυτικά οι επιλογές της Ένωσης Κριτικών του Λος Άντζελες για το 2017:

Καλύτερη Ταινία: «Call Me By Your Name»

Β' Καλύτερη Ταινία: «The Florida Project»

Σκηνοθεσία (εξ ημισίας): Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο («The Shape of Water») και Λούκα Γκουαντανίνο («Call Me By Your Name»)

Σεναρίου: Τζόρνταν Πιλ («Τρέξε!»), με 2η επιλογή τον Μάρτιν ΜακΝτόνα («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Α' Γυναικείου: Σάλι Χόκινς («The Shape of Water»), με 2η επιλογή της Φράνσις ΜακΝτόρμαντ («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Α' Ανδρικού: Tιμοτέ Σαλαμέ («Call Me By Your Name»), με 2η επιλογή τον Τζέιμς Φράνκο («The Disaster Artist»)

Β' Γυναικείου: Λόρι Μέτκαλφ («Lady Bird»), με 2η επιλογή την Mary J. Blige για το «Mudbound»

Β' Ανδρικού: Γουίλεμ Νταφό («The Florida Project»), με 2η επιλογή τον Σαμ Ρόκγουελ («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία (εξ ημισίας): «120 Χτύποι το Λεπτό» του Ρομπέν Καμπιγιό και «Χωρίς Αγάπη» του Αντρέι Ζβιάνγκιντσεφ.

Καλύτερη Ταινία Animation: «The Breadwinner», με 2η επιλογή το «Coco» της Pixar

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: «Faces Places» («Visages, Villages») των Ανιές Βαρντά & Jr.

Μοντάζ: Λι Σμιθ («Δουνκέρκη»), με 2η επιλογή την Τατιάνα Σ. Ρίγκερ («I, Tonya»)

Σκηνογραφίας: Ντένις Γκάσνερ («Blade Runner 2049»), με 2η επιλογή τον Πολ Ντ. Οστερμπέρι («The Shape of Water»)

Μουσικής: Τζόνι Γκρινγουντ («Phantom Thread»), με 2η επιλογή τον Αλεξάντρ Ντεσπλά («The Shape of Water»)

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νταν Λότσεν («The Shape of Water»), με 2η επιλογή τον Ρότζερ Ντίκινς («Blade Runner 2049»)

Βραβείο Νέας Γενιάς: Γκρέτα Γκέργουιγκ («Lady Bird»)

Βραβείο Ντάγκλας Έντουαρτς Πειραματικής Ταινίας: Λι Αν Σμιτ («Purge This Land»)

Τιμητικό Βραβείο: Μαξ Φον Σίντοφ

*Η Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες θα δώσει τα βραβεία της στους νικητές στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο InterContinental.