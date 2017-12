ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12 ΣΤΟ ACT Ο Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΠΟΤΑ"

Την stand up comedy παράσταση με τίτλο «Σχεδόν Σαράντα» έρχεται να παρουσιάσει ο Γιώργος Χατζηπαύλου στη σκηνή του act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στις 21.30.

Μία πρώτη βερσιόν της συγκεκριμένης stand up comedy είχε παρουσιάσει ο ταλαντούχος Γ. Χατζηπαύλου και πέρυσι στο The Best Comedy Week στην Πάτρα.

Το «Σχεδόν Σαράντα» θεωρείται μία από τις καλύτερες stand up comedy παραστάσεις και μία από τις πιο αστείες κωμωδίες των τελευταίων χρόνων.

Μετά τις sold out παραστάσεις του την περασμένη σεζόν, ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει με την παράσταση που αναλύει όλα τα στάδια στη ζωή ενός άντρα, αλλά και τη σχέση του με το άλλο φύλο, τη σημερινή εποχή και όλα τα παράξενα που βλέπουμε και βιώνουμε γύρω μας!

Θα παρακολουθήσετε μια αναδρομή σε όλες τις φάσεις της ζωής του άντρα μέχρι τα σαράντα που, μεταξύ άλλων, εξετάζει:

Το μυστήριο του «τί συμβαίνει μετά τα σαράντα»;

Τί συνειδητοποιεί ένας άντρας στην εφηβεία;

Ποια είναι τα 2 βασικά αξιώματα που πρέπει μια γυναίκα να γνωρίζει για τους άντρες;

Ποια είναι τα 43 βασικά αξιώματα που ένας άντρας πρέπει να γνωρίζει για τις γυναίκες;

Πώς θα είναι στα γεράματα οι γενιές που τώρα είναι σαραντάρηδες;

Πώς λειτουργεί ο μικρός κάφρος που όλοι κρύβουμε μέσα μας;

Πότε μεγαλώνεις πραγματικά; (spoiler: Ποτέ)

Μια παράσταση που (δεν) θα μας διδάξει, που (δεν) θα μας προβληματίσει ΚΑΙ που θα μας κάνει να γελάσουμε πολύ, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Εκ των υποστηρικτών των παραστάσεων του act είναι και το thebest.gr.