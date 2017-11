Μία stand up comedy παράσταση, δύο σε ένα έρχεται από το Άβατον στο Act της Πάτρας

H παράσταση «Πάμε να τ’ αλλάξουμε» των κωμικών Δημήτρη Χριστοφορίδη και Άγγελου Σπηλιόπουλου ξεκινά στο θέατρο Άβατον στην Αθήνα απ’ αυτή την Πέμπτη 30/11 στις 21.15 και κάθε Πέμπτη έως τις 28/12/2017 κι όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου οι θεατές δεν θα δουν μια παράσταση, αλλά δύο!

Πιο συγκεκριμένα:

Lower με C: Η νέα ωριαία stand up comedy του Δημήτρη Χριστοφορίδη, η οποία παρουσιάστηκε για 1η φορά ως work in progress την περασμένη άνοιξη στο πλαίσιο του Athens Comedy Festival. Μετά τον επιτυχημένο κύκλο της παράστασης «Στα Βούτυρα», ο χαρισματικός κωμικός, με όπλα τον αυτοσαρκασμό και το αφοπλιστικό χιούμορ, καταπιάνεται με τις μετριότητες. Άλλωστε, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αν το δράμα είναι η μίμηση σπουδαίων πράξεων, η κωμωδία είναι η μίμηση της μετριότητας. Μέσα από τα κείμενα του παρελαύνουν οι μετριότητες μιας ζωής.

Μιας ζωής που προσπαθεί για το καλύτερο, επιτυγχάνει το μέτριο και φοβάται διαρκώς για το χειρότερο. Αυτή η κωμωδία είναι αφιερωμένη στα παιδιά του τελευταίου θρανίου.

Half-hour comedy special: Για 30’ ο Άγγελος Σπηλιόπουλος μάς παρασύρει στο μινιμαλιστικό σύμπαν των one-liner αστείων.

Πρόκειται για αστεία μιας μόνο πρότασης που πέφτουν βροχή, το ένα μετά το άλλο, αιφνιδιάζοντας με τις ευφυείς, διαρκείς ανατροπές. Απαλλαγμένα από το βάρος της αφήγησης, δημιουργούν ενστικτωδώς ακαριαίο γέλιο στον θεατή. Για να είμαστε ειλικρινείς, ή σου αρέσουν ή τα μισείς. Το μόνο σίγουρο είναι πως σε καμία περίπτωση δεν τα βαριέσαι! Πάμε να τ’ αλλάξουμε

Half hour comedy special: Άγγελος Σπηλιόπουλος

Lower με C: Δημήτρης Χριστοφορίδης

Στο θέατρο Άβατον (Ευπατριδών 3, Μετρό Κεραμικός)

Διάρκεια παράστασης: 90’

Τιμή εισιτηρίων: 7 ευρώ

Κρατήσεις: Στο τηλέφωνο 210-3412689 και ηλεκτρονικά στο theatroavaton.com και στο viva.gr.

Η παράσταση «Πάμε να τ’ αλλάξουμε» θα έρθει και στην Πάτρα στο act, στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, το Σάββατο 2/12 στις 21.30.

Ο Δημήτρης Χριστοφορίδης ξεκίνησε να κάνει stand up στις Νύχτες Κωμωδίας της Λουκίας Ρικάκη το 2008 και έκτοτε έχει στο ενεργητικό του περισσότερα από 1.000 παραστάσεις στην Αθήνα αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. Από τις δουλειές του, σίγουρα ξεχωρίζει ο κωμικός μονόλογος «Στα Βούτυρα» που παρουσιάστηκε για δύο σεζόν (2015-2016), οι συμμετοχές του στα μεγαλύτερα ετήσια κωμικά events, όπως ο φιλανθρωπικός μαραθώνιος κωμωδίας Stand up for U και το Athens International Comedy Festival. Είναι, επίσης, βασικός συντελεστής στο Gazi Comedy Club. Παράλληλα, εργάζεται και ως κωμικός αρθογράφος στο provocateur.gr. Έχει σπουδάσει σκηνοθεσία και έχει δουλέψει ως κινηματογραφιστής σε ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Όσο για τον Άγγελο Σπηλιόπουλο έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1987 και ασχολείται με το stand up comedy από τον Δεκέμβριο του 2013. Αποφοίτησε από τα σεμινάρια Stand up Comedy του Γιώργου Χατζηπαύλου και του Λάμπρου Φισφή. Από τότε λέει σύντομα αστεία και λογοπαίγνια.

Τραγουδάει στην punk rock μπάντα Vagabonds 77. Είναι σπουδαστής στη Σχολή Σταυράκου στο τμήμα σκηνοθεσίας και μέλος της ομάδας stand up comedy 100%Gtf.