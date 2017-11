Την Τετάρτη η ημερίδα της Art in Progress με εκπροσώπους των σημαντικότερων εικαστικών φορέων της χώρας

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, στις 18:30 η Art in Progress διοργανώνει την Ημερίδα με θέμα “is Art, in Progress? Μία κοινωνία πολιτών με όραμα” στον Πολυχώρο King George Hall (Πλατεία Γεωργίου 1Α, 1ος όροφος), στην Πάτρα.



Στην ημερίδα θα μιλήσουν εκπρόσωποι των σημαντικότερων εικαστικών θεσμικών φορέων της χώρας και συγκεκριμένα:



- Η κα Κατερίνα Κοσκινά, Διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Είναι Ιστορικός Τέχνης – Μουσειολόγος, σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιστορία ης Τέχνης και Φιλοσοφία της Τέχνης στη Σορβόννη, στο Παρίσι ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Μουσειολογία στη Σχολή του Λούβρου. Διετέλεσε Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, Εθνική Επίτροπος της 23ης Μπιενάλε του Σάο Πάολο το 1996 και της 51ης Μπιενάλε της Βενετίας το 2005.



- Η κα Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ) της Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Α.Π.Θ. και Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Λιντς. Έχει κάνει διδακτορική διατριβή στα εθνικά μουσεία. To 2013 ανέλαβε την επιμέλεια του ελληνικού περιπτέρου για την 55η Biennale της Βενετίας και φέτος ανέλαβε την διεύθυνση της 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.



- Ο κος Πάνος Χαραλάμπους, Πρύτανης και Καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών (ΑΣΚΤ). Το καλλιτεχνικό έργο του κινείται κυρίως στο πεδίο των μικτών τεχνικών, των κατασκευών, επιτοίχιων ή μη και των εγκαταστάσεων.



- Ο κος Γιώργος Χαρβαλιάς, Καθηγητής και πρώην Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. Σπούδασε γραφικές τέχνες και στην συνέχεια ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας. Το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στις ψηφιακές μορφές τέχνης καθώς επίσης και στην τέχνη στον Δημόσιο αστικό χώρο.



- Η κα Thale Fastvold είναι Εικαστική καλλιτέχνης και Επιμελήτρια με έδρα το Oslo της Νορβηγίας. Κατέχει πτυχίο Φωτογραφίας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας της Τέχνης. Μεταξύ άλλων είναι επιμελήτρια του μη κερδοσκοπικού εκθεσιακού χώρου WINDOW BOX στη Νορβηγία και συν επιμελήτρια στον εκδοτικό οίκο LOCUS. Αυτές τις ημέρες παρουσιάζει το τελευταίο της βιβλίο στην Biennale της Βενετίας. Το έργο της εστιάζει στον διάλογο μεταξύ της κλασσικής φωτογραφίας και της μη εικονικής αφαίρεσης. Πρόσφατα έργα της εκτέθηκαν στις ΗΠΑ, στην Ιταλία, τη Ρωσία, Κολομβία και Ελλάδα.



- Ο κος Δημήτρης Μιχάλαρος είναι Εικαστικός καλλιτέχνης, Επιμελητής και μέχρι το 2016 ήταν ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης «Πεδίο Δράσης Κόδρα». Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η έρευνά του επικεντρώνεται στις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην τέχνη, όπως η ρομποτική/ κινητική γλυπτική, το web-art/ net-art κ.α. Εχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη διάδοση του art & technology στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από επιμέλειες εκθέσεων και διαλέξεις. Έχει διδάξει στο School of the Art Institute of Chicago. Είναι ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του katArt-e Art & Technology Lab.



- Μέλη της Art in Progress.



Κατά την διάρκεια της Ημερίδας θα υπάρξει ενημέρωση για το έργο της Art in Progress, τις τελευταίες εξελίξεις στο Street Art Festival Πάτρας - ArtWalk αλλά και για την κρισιμότητα της κατάστασης σε σχέση με το μοναδικό Διεθνές Εικαστικό Φεστιβάλ της πόλης, RE-culture.



Στην συνέχεια θα δοθεί βήμα σε φορείς και πολίτες της πόλης, όπου θα μπορούν να προτείνουν ιδέες και λύσεις για το μέλλον του RE-culture.



Η ημερίδα θα είναι δωρεάν και ανοιχτή προς το κοινό ενώ θα μεταδίδεται μέσω live streaming στο διαδίκτυο.



*Η Art in Progress είναι ένας ΜΗ κερδοσκοπικός οργανισμός όπου δραστηριοποιείται στην Πάτρα τόσο στο κομμάτι της ανάδειξης του σύγχρονου πολιτισμού όσο και στην καινοτόμα εικαστική εκπαίδευση.