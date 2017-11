Έρχεται στην Αθήνα ο διάσημος ηθοποιός Robert Pattinson

O γοητευτικός Βρετανός ηθοποιός Robert Pattinson που αναδείχθηκε μέσα από τις ταινίες «Twilight-Λυκόφως», αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας με τίτλο «Good Time».

Ενθουσιάζοντας τον περασμένο Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών με την συμμετοχή του στο υποψήφιο για Χρυσό Φοίνικα «Good Time» των αδελφών Benny & Josh Safdie, o Robert Pattinson θα επισκεφθεί λοιπόν την Ελλάδα για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία στο Αθηναϊκό κοινό.

Με τον Πάρι Κασιδόκωστα - Λάτση να βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα των παραγωγών μέσω του Hercules Film Fund («American Made», «Jane Got a Gun») και τους Τέρυ Ντούγκας και Jean Luc De Fanti της Rhea Films, το φιλμ «Good Time» έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και για την σκηνοθετική μαεστρία των αδερφών Safdie.

Οι New York Times χαρακτηρίζουν την ταινία ως μια «αληθινή κινηματογραφική απόλαυση» ενώ το Hollywood Reporter κάνει λόγο για «ένα θρίλερ που καθηλώνει». Αναγνωρίσιμος από την επιτυχημένη τριλογία της «Έκλειψης – Twilight», αναγνωρισμένος από την συνεργασία του με τον David Cronenberg (στα υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα των Κανών «Cosmopolis», «Maps to the Stars») και έτοιμος να επισκεφθεί το εκλεκτικό σύμπαν της Claire Denis (με το επιστημονικής φαντασίας «High Life»), ο νεαρός ηθοποιός στα 31 του χρόνια έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικά είδη και να εντυπωσιάσει το κοινό με τις ερμηνείες του.

*Το φιλμ θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 23 Νοεμβρίου από την Feelgood Entertainment, και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα. Η ταινία «Good Time» χαρακτηρίζεται ένα ξέφρενο, αγωνιώδες θρίλερ ενώ έχει επαινεθεί και η περίτεχνη ερμηνεία του Robert Pattinson και μάλιστα ορισμένοι κριτικοί να τον τοποθετούν στις προβλέψεις τους για τα φετινά βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Σύνοψη:

Μετά από μία πρόχειρα στημένη ληστεία που πάει στραβά, ο απεγνωσμένος και έτοιμος για όλα Connie (Robert Pattinson) έχει ελάχιστο χρόνο για να σώσει τον αδελφό του Nick (Benny Safdie), που πάσχει από νοητική στέρηση, από τη φυλακή. Μέσα σε μία νύχτα ποτισμένη με αδρεναλίνη, ο παράτολμός Connie κατρακυλά χωρίς τέλος σε πράξεις βίας και πανικού με φόντο τις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης. Ο χρόνος μετράει σε βάρος του αδελφού του, αλλά και του ίδιου, καθώς οι ζωές τους κρέμονται από μία κλωστή.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ