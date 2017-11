Η νέα ταινία μ' έναν αγνώριστο Κέβιν Σπέισι αποσύρεται από το Φεστιβάλ AFI

Συνεχίζεται ο χαμός με τον 58χρονο Αμερικανό σταρ Κέβιν Σπέισι. Μετά τη δημοσιοποίηση ότι το Netflix απέλυσε τον Σπέισι από την δημοφιλέστατη και επιτυχημένη σειρά «House of Cards», ένα ακόμη πλήγμα έρχεται να προστεθεί στην καριέρα του πολυσυζητημένου ηθοποιού. Πιο συγκεκριμένα όπως διαβάσαμε στο flix.gr, αποσύρεται η νέα ταινία «All the Money in the World» που έχει σκηνοθετήσει ο βετεράνος Ρίντλει Σκοτ και πρωταγωνιστεί ο Σπέισι με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ και την Μισέλ Γουίλιαμς, από το Φεστιβάλ AFI του Αμερικανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου.

Ο λόγος φυσικά είναι οι σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση ακόμη και σε ανήλικους.

Το Netflix να σημειωθεί ότι ακύρωσε και την προβολή της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός, με τίτλο «Glow». Τώρα το κινηματογραφικό στούντιο της Sony απέσυρε το «All the Money in the World» του Ρίντλεϊ Σκοτ, από το διάσημο Φεστιβάλ του American Film Institute, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 ως τις 16 Νοεμβρίου 2017. Το συγκεκριμένο φιλμ θα έκανε στο Φεστιβάλ την επίσημη πρεμιέρα του.

Όπως γράφει το flix.gr, φαίνεται πως ο ίδιος ο Ρίντλει Σκοτ, ο οποίος πέρα από σκηνοθέτης εκτελεί και χρέη παραγωγού στην ταινία, ζήτησε από το στούντιο να αποσύρει την ταινία από το Φεστιβάλ μετά τα άσχημα νέα εις βάρος του Σπέισι για περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Το στούντιο ανακοίνωσε τα παρακάτω για την απόφασή του:

«Το “All the Money in the World” είναι ένα εξαιρετικό φιλμ και αξίζει περισσότερο από κάθε άλλο την τιμητική του θέση στο AFI Fest. Αλλά, δεδομένου όλων αυτών των κατηγοριών οι οποίες αφορούν έναν από τους ηθοποιούς της, και προς σεβασμό όλων όσων έχουν επηρεαστεί από αυτές, θα ήταν ανάρμοστο να γιορτάσουμε σε γκαλά την ταινία. Έτσι, αποφασίσαμε να την αποσύρουμε.

Ωστόσο, η ταινία αυτή δεν είναι δουλειά ενός μόνο ατόμου. Υπάρχουν πάνω από 800 ηθοποιοί, σεναριογράφοι, καλλιτέχνες, και συνεργείο που εργάστηκαν ώρες επί ωρών για χρόνια και με ήθος για την ταινία, συμπεριλαμβανομένου και ενός από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του σινεμά. Θα ήταν μεγάλη αδικία να τιμωρήσουμε όλους αυτούς για τα παραπτώματα ενός ηθοποιού της ταινίας».

Το AFI Fest ανακοίνωσε με τη σειρά του τα εξής: «το AFI Fest γιορτάζει τις ταινίες ως μια συλλογική μορφή τέχνης. Υποστηρίζουμε την απόφαση της Sony να αναλάβει την πρεμιέρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που δούλεψαν μαζί στην ταινία να τιμηθούν σωστά την κατάλληλη στιγμή και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις».

*Η ταινία όπου ο Σπέισι είναι αγνώριστος, αναμένεται να βγει στις 22 Δεκεμβρίου 2017 στις ΗΠΑ, πάνω στην ώρα για τα Όσκαρ, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που προτείνουν να μεταφερθεί η ημερομηνία εξόδου του φιλμ για τον Ιούνιο του 2018.

Το «All the Money in the World» αφηγείται την αληθινή ιστορία της απαγωγής του εγγονού του Τζον Πολ Γκέτι το 1973, που έμεινε θρυλική καθώς ο παππούς του, ο τότε πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο αρνήθηκε να πληρώσει τα λύτρα. Η Sony σχεδίαζε και μια μεγάλη καμπάνια για το Κέβιν Σπέισι, για την κούρσα των Όσκαρ αλλά απ’ ότι φαίνεται όλο αυτό πέφτει τώρα στο κενό.

Ο Σπέισι έχει τιμηθεί με Όσκαρ το 2000 για την «Αμερικάνικη Ομορφιά» του Σαμ Μέντες.