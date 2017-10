Έρχεται η νέα ταινία του Thor με τον Chris Hemsworth – Στις 2 Νοεμβρίου 2017

Η 3η ταινία της Marvel, με κεντρικό ήρωα τον Thor, τον Βίκινγκ πρίγκιπα του αρχαίου βασιλείου του Asgard με τον 34χρονο Αυστραλό ηθοποιό Chris Hemsworth και πάλι στον βασικό ρόλο, είναι γεγονός και βγαίνει στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood, στις 2 Νοεμβρίου 2017 ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. Το φιλμ θα προβληθεί και τρισδιάστατο και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Ο Thor σύμφωνα με το νέο στόρι, είναι φυλακισμένος στην άλλη άκρη του σύμπαντος χωρίς να έχει στη διάθεσή του το τρομερό του σφυρί. Πρέπει να νικήσει το χρόνο για να επιστρέψει στον πλανήτη Asgard και να σταματήσει το Ragnarok, δηλαδή την καταστροφή του πλανήτη του και του πολιτισμού του, από τα χέρια μιας νέας, παντοδύναμης απειλής, της αδίστακτης Hela (η επίσης Αυστραλή Cate Blanchett στο ρόλο). Πρώτα, όμως, πρέπει να διευθετήσει μερικά φλέγοντα ζητήματα. Πρώτον, να στεφθεί νικητής μιας θανάσιμης μονομαχίας ενάντια στον πρώην σύμμαχό του και επίσης Εκδικητή – τον Απίθανο Hulk (Mark Ruffalo).

Στη συνέχεια, να βρει καινούργιο οπλοστάσιο για να πολεμήσει, αφού έχει αποχαιρετήσει το περιβόητο σφυρί του και τέλος να σχηματίσει μια παρέα σκληρών πολεμιστών, για να βάλουν ένα χεράκι και αυτοί στο δύσκολο έργο που πρέπει να φέρει εις πέρας.

Τη σκηνοθεσία του φιλμ ανέλαβε ο υποψήφιος για Όσκαρ Νεοζηλανδός Taika Waititi, ενώ στην ταινία επίσης εμφανίζονται ο Idris Elba (Pacific Rim) που επιστρέφει ως Heimdall, ο φρουρός του Asgard, ο πολύπειρος Jeff Goldblum (Jurassic Park), στο ρόλο του εκκεντρικού δικτάτορα Grandmaster και ο βετεράνος, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Anthony Hopkins (The Silence of the Lambs) που είναι ξανά ο Odin, βασιλιάς του Asgard.

*Να προσθέσουμε ότι ο Chris Hemsworth εμφανίζεται εδώ ως Thor με κοντοκουρεμένα μαλλιά!

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ