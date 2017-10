Καταφθάνει στις 12 Οκτωβρίου στις ελληνικές σκοτεινές αίθουσες "Ο Χιονάνθρωπος" με τον Μάικλ Φασμπέντερ

Μαζί με την έξοδο του στο Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ «The Snowman – Ο Χιονάνθρωπος» με πρωταγωνιστή τον Γερμανοιρλανδό γόη του σινεμά Μάικλ Φασμπέντερ και μαζί του, τους Τζέι Κ. Σίμονς, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Σαρλότ Γκενσμπούρ, Κλόι Σεβινί και τον Βαλ Κίλμερ.

Σκηνοθεσία: Τόμας Άλφρεντσον.

Διάρκεια: 114 λεπτά.

Το φιλμ ξεκινά την προβολή του στην Ελλάδα σε διανομή της UIP (αναμένεται και στην Πάτρα) την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Σύντομα θα πέσει το πρώτο χιόνι και τότε θα ξανακάνει την εμφάνισή του…

Ο εξαιρετικός Τόμας Άλφρεντσον (Let The Right One In-Άσε το Κακό να Μπει, Tinker, Tailor, Soldier Spy-Και ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι) σκηνοθετεί δεξιοτεχνικά τον Μάικλ Φασμπέντερ στην κινηματογραφική μεταφορά του παγκοσμίου bestseller του Σκανδιναβού Jo Nesbo «Ο Χιονάνθρωπος» κι ένα αστυνομικό θρίλερ αριστοτεχνικής πλοκής, έρχεται στη μεγάλη οθόνη για να μας καθηλώσει, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Ένα κορίτσι ξυπνά κι αναζητά τη μητέρα του. Το σπίτι άδειο. Στον κήπο ένας χιονάνθρωπος με το φουλάρι της μητέρας του τυλιγμένο στο λαιμό του. Ο συναισθηματικά ασταθής αστυνόμος Χάρι Χόλε και η ομάδα του ξεκινούν την έρευνα για μια απλή, φαινομενικά, δολοφονία κι ανακαλύπτουν έναν ανησυχητικό αριθμό γυναικών που έχουν χαθεί στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων.

Ένας serial killer παίζει διεστραμμένα παιχνίδια στρατηγικής στην έδρα του και ο Χάρι Χόλε καλείται να μπει στο μυαλό του, αλλιώς ένας ακόμα χιονάνθρωπος θα εμφανιστεί κι άλλη μια γυναίκα θα δολοφονηθεί.

«Ο Χιονάνθρωπος» είναι το 7ο βιβλίο της σειράς μυθιστορημάτων του Τζο Νέσμπο με πρωταγωνιστή τον Χάρι Χόλε και ενθουσίασε το κοινό ήδη από την αρχή της κυκλοφορίας του, το 2007. Το βιβλίο έφτασε στην κορυφή της λίστας των New York Times. Ο Νέσμπο, έκτοτε, θεωρείται ένας από τους καλύτερους συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων, παγκοσμίως.

«Σε κάποιες χώρες, αυτό το μυθιστόρημα σήμανε για μένα την επιτυχία. Με το τρίτο μυθιστόρημά μου, τον «Κοκκινολαίμη» είχα αποκτήσει κοινό, αλλά «Ο Χιονάνθρωπος» ήταν το μυθιστόρημα – τομή για μένα… «Ο Χιονάνθρωπος» έχει ένα διαφορετικό στοιχείο σε σχέση με τα προηγούμενα βιβλία… έχει το στοιχείο του τρόμου.

Ο τίτλος και μόνο αναφέρεται σε μια πολύ οικεία εικόνα, ένα αθώο και πολύ οικείο πράγμα που μετατρέπεται σε κάτι ανοίκειο…. Επέλεξαν ένα σκηνοθέτη που είναι ειδήμων στις αφηγήσεις και ο οποίος δεν έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή για το βιβλίο, αλλά χρησιμοποιεί το βιβλίο για να εμπλουτίσει τη δική του ιστορία. Κι εγώ, ως αφηγητής ιστοριών, θα έκανα την ίδια επιλογή.

Η κατανόηση και η αντίληψη του Τόμας και η δική μου πίστη στις ικανότητές του με έκαναν να πω «πάρε αυτές τις σελίδες και χρησιμοποίησέ τες για την ιστορία που θέλεις να πεις», σχολιάζει ο Νέσμπο, ο συγγραφέας που έχει πουλήσει πάνω από 34 εκατομμύρια βιβλία παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα τα βιβλία του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Οι παραγωγοί αναφέρουν για τον σκηνοθέτη Τόμας Άλφρεντσον ότι είναι ένας εικονοπλάστης δημιουργός. «Τα κάνει όλα εικόνες, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε σκηνοθέτης. Αλλά, παράλληλα, αφιερώνει χρόνο να συζητά με τους ηθοποιούς του, ώστε να γνωριστούν και να τους εξηγήσει τα πάντα. Έτσι η σχέση τους αναπτύσσεται “οργανικά”, θα λέγαμε, κι αυτό βγαίνει στην οθόνη και στον τρόπο που δίνουν ζωή στους χαρακτήρες…

Ο Τόμας δίνει τη δική του ερμηνεία στα πράγματα κι έτσι παίρνει ένα μπεστ σέλερ θρίλερ και το κάνει κάτι απρόβλεπτο. Ο Τόμας ξέρει από νουάρ και μπορεί και δημιουργεί μοναδική ένταση και έκπληξη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

*Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο έπεσε πολλή σκέψη… Το ζητούμενο ήταν να ικανοποιηθούν τόσο οι αναγνώστες όσο και το κινηματογραφικό κοινό. Με βάση την περιγραφή που δίνει ο Νέσμπο, ο Χάρι είναι ψηλός, αθλητικός με ξανθά μαλλιά. «Όταν άκουσα πως ο Μάικλ Φασμπέντερ θα παίξει τον Χάρι, το βρήκα εξαιρετική επιλογή. Το Shame ήταν η αγαπημένη μου ταινία εκείνης της χρονιάς. Ο ιδανικός Χάρι δεν υπάρχει, αλλά ένας ηθοποιός με τις ικανότητες του Μάικλ είναι ότι πιο κοντινό στο Χάρι, μπορώ να φανταστώ» υπογράμμισε ο 57χρονος Νέσμπο.

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται στην ταινία είναι οι εξής δύο: η ερωτική σχέση του Χάρι με την Ρακέλ (Γκενσμπούρ) και η σχέση του με τη συνάδελφό του, Κατρίνε (Φέργκιουσον) που δεν είναι καθόλου προβλέψιμη. Η επιλογή της Σουηδέζας Ρεμπέκα Φέργκιουσον και της Αγγλογαλλίδας Σαρλότ Γκενσμπούρ δίνουν τον απαραίτητο Ευρωπαϊκό τόνο στην ταινία. Σε μικρότερους, αλλά πολύ σημαντικούς ρόλους βρίσκουμε τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζέι Κ. Σίμονς, την Κλόι Σεβινί και τους Τόμπι Τζόουνς και Βαλ Κίλμερ.

Η ταινία γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Νορβηγία, στις πόλεις Όσλο (κυρίως), Μπέργκεν και Ργιούκαν και τα γυρίσματα κράτησαν 12 εβδομάδες. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον σκηνοθέτη να δείξει τη σπουδαιότητα των σιωπών, το συγκεκριμένο ρυθμό της πόλης του Όσλο και το ιδιαίτερο τοπίο της.

Στην παραγωγή της ταινίας συμμετείχε και το κράτος της Νορβηγίας μέσω ενός προγράμματος χρηματοδότησης ξένων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.

*Αυτό το τελευταίο καλό είναι να το ακούσουν και να το εμπεδώσουν οι εδώ υπεύθυνοι στην Ελλάδα!

*Στις ΗΠΑ το φιλμ "Ο Χιονάνθρωπος" θα βγει στις 20/10/2017.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ