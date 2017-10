Το συγκλονιστικό φιλμ για τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο «Θα Πέσει η Νύχτα» προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Με το φιλμ «Θα Πέσει η Νύχτα – Night Will Fall», παραγωγής 2014, σε σκηνοθεσία Αντρέ Σίνγκερ, συνεχίζει τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 τις προβολές της στην αίθουσα 5 των Στερ Odeon στη Βέσο Μάρε, η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

Σενάριο: Λινέτ Σίνγκερ

Φωτογραφία: Ρίτσαρντ Μπλάνσαρντ

Μοντάζ: Αρικ Λίμποβιτς, Στίβεν Μίλερ

Μουσική: Νίκολας Σίνγκερ

Χώρα: Αγγλία (Έγχρωμη και Α/Μ)

Αφηγείται : Helena Bonham Carter, επιζήσαντες, κ.α.

Διάρκεια: 75 ́

Διακρίσεις:

7 Βραβεία και 13 Υποψηφιότητες

-FOCAL International Awards 2015 – Βραβεία στους Andre Singer (Director), Sally Angel (Producer), Brett Ratner (Producer), Adam Turner (Footage Archive Researcher), Spring Films, Angel TV, Cinephil

-Jerusalem Film Festival 2014 – Βραβείο The Jewish Experience στον Andre Singer.

-News & Documentary Emmy Awards 2016. Βραβεία Emmy στους: Andre Singer (director), Sally Angel (producer), Brett Ratner (producer), Richard Melman (executive producer), Philippa Kowarsky (co-producer), Signe Byrge Sørensen (co-producer), Stephen Frears (executive producer), James Packer (executive producer), HBO Documentary Films.

Το υλικό της συγκλονιστικής αυτής ταινίας περιλαμβάνει ουσιαστικά, πρόσφατα ανακαλυφθέν ντοκιμαντέρ του Άλφρεντ Χίτσκοκ με θέμα τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, γυρισμένο κατά τους τελευταίους μήνες του Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μία σπαρακτική υπενθύμιση των ναζιστικών θηριωδιών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης διά χειρός (και) Άλφρεντ Χίτσκοκ. Ένα ντοκιμαντέρ που σφίγγει το στομάχι.

Το ντοκιμαντέρ του Αντρέ Σίνγκερ καταγράφει την πρωτοπόρα προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης να κινηματογραφήσει τη φρίκη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα συγκλονιστικό φιλμ για μια ταινία που έμεινε χαμένη για 70 χρόνια.

Το μέχρι πρότινος καταχωνιασμένο ντοκιμαντέρ του Άλφρεντ Χίτσκοκ για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης απεικονίζει τα αδιαμφισβήτητα εγκλήματα των ναζί εις βάρος ανυπεράσπιστων ανθρώπων ανά την Ευρώπη.

Όπως έγραψε ο Γιάννης Καντέας Παπαδόπουλος, πρόκειται για μία ταινία που δύσκολα ξεχνάει όποιος τη δει. Τους τελευταίους μήνες του Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου ο παραγωγός Σίντνεϊ Μπερνστάιν και ο Άλφρεντ Χίτσκοκ ανέλαβαν τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα απεικόνιζε τα εγκλήματα των ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία μόλις είχαν αρχίσει να αποκαλύπτονται.

Η μέχρι πρότινος καταχωνιασμένη ταινία απεικονίζει τις φρικαλεότητες που αντίκρισαν οι κινηματογραφιστές του στρατού, μέσα από τις αφηγήσεις των οποίων, όπως και των επιζώντων που φαίνονται στα πλάνα, μαθαίνουμε για τους θαλάμους αερίων, τους άταφους νεκρούς, τις αποθήκες ανθρώπινων μαλλιών, γυαλιών και άλλων προσωπικών αντικειμένων που δεν άφηναν ανεκμετάλλευτα τα SS.

Παρά την ιστορική σημασία του, το ντοκιμαντέρ έμελλε να μην ολοκληρωθεί, καθώς θα επηρέαζε αρνητικά την εξωτερική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία επεδίωκε συμφιλίωση με τον γερμανικό λαό. Το υλικό που συγκεντρώθηκε, πάντως, χρησιμοποιήθηκε ως αποδεικτικό υλικό στις δίκες των ναζί, εκπληρώνοντας έτσι έναν από τους στόχους του. Προτού πέσει η νύχτα, λοιπόν, το ντοκιμαντέρ του Αντρέ Σίνγκερ, μόνιμου συνεργάτη του Βέρνερ Χέρτζογκ, μας υπενθυμίζει ενάντια σε τι πρέπει να μαχόμαστε καθημερινά και πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Ο κριτικός Μανόλης Κρανάκης με τη σειρά του έγραψε ότι, «αν ήδη οι ιστορικοί του σινεμά αναζητούν τη θέση του “German Concentration Camps Factual Survey” ανάμεσα στα μεγάλα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (όπως το “Νύχτα και Καταχνιά” του Αλέν Ρενέ ή το “Shoah” του Κλοντ Λανζμάν και το “The Sorrow and the Pity” του Μαρσέλ Οφίλς), οφείλουμε ταυτόχρονα να κρατήσουμε ανάμεσά τους μια θέση και για το “Night Will Fall”».

