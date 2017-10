Πλησιάζει η πρεμιέρα της "Justice League" στις ελληνικές αίθουσες -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Η διαφημιστική αφίσα της ταινίας λέει «you can’t save the world alone – δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο μόνος σου» και ήδη κοσμεί τις προθήκες των Στερ Odeon στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα. Ο λόγος για την Αμερικάνικη περιπέτεια «Justice League» με όλους τους υπερήρωες παρέα, τον Batman, τον Aquaman, την Wonder Woman, τον Cyborg και τον The Flash να προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο από μία μεγάλη απειλή.

Η ώρα της Justice League λοιπόν πλησιάζει. H ταινία καταφθάνει στην Ελλάδα ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ, στις 16 Νοεμβρίου 2017, σε διανομή της Tanweer. Τα πρώτα «ψήγματα» μπήκαν ήδη στις ταινίες «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης» και «Ομάδα Αυτοκτονίας – Suicide Squad», με τον Μπρους Γουέιν (Μπάτμαν) να ανταλλάσσει απόρρητες πληροφορίες με την Νταϊάνα Πρινς (Wonder Woman) και την Αμάντα Γουόλερ για νέα άτομα με υπερδυνάμεις. Χάρη στην ανιδιοτελή θυσία του Σούπερμαν, που αποκαθιστά την πίστη του στην ανθρωπότητα, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό.

Η συνέχεια θα δοθεί τον Νοέμβριο του 2017, όταν ο σκηνοθέτης Ζακ Σνάιντερ θα μας παρουσιάσει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη την «Justice League», την πιο δημοφιλή και διαχρονική ομάδα υπερηρώων του σύμπαντος της DC Universe. Την ομάδα αποτελούν οι Μπάτμαν, Γουόντερ Γούμαν, Φλας, Σάιμποργκ και Άκουαμαν. Στην ομάδα παραγωγής συνεργάζονται εκτός των άλλων οι Μπεν Άφλεκ και Τζοφ Τζονς, ενώ το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ Κρις Τέριο («Επιχείρηση: Argo»).

Σκηνοθεσία: Ζακ Σνάιντερ

Πρωταγωνιστούν: ο Μπεν Άφλεκ και πάλι ως Μπάτμαν και οι Χένρι Καβίλ ως Σούπερμαν, Γκαλ Γκαντότ ως Wonder Woman, Τζέισον Μομόα, Έζρα Μίλερ, Ρέι Φίσερ, Τζέρεμι Άιρονς, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Τζ. Κ. Σίμονς, Έιμι Άνταμς, Νταιάν Λέιν, Άμπερ Χερντ και Γουίλεμ Νταφόε.

Η ταινία της Warner Bros θα προβληθεί και τρισδιάστατη.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ