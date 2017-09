Το ρομάντσο «Να με Φωνάζεις με τ΄Όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο στις "Νύχτες Πρεμιέρας", την Κυριακή

Κάτι μας λέει ότι την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017 που λήγει το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο από πλευράς προσέλευσης σινεφίλ, στην προβολή του ήδη πολυαναμενόμενου κοινωνικού φιλμ που ξεχώρισε και συζητήθηκε πολύ στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα των ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο, «Να με Φωνάζεις με τ΄ Όνομα σου – Call me by your Name» του Ιταλού δημιουργού Λούκα Γκουαντανίνο.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τα αξιόλογα 2 προηγούμενα φιλμ του σκηνοθέτη, «Είμαι ο Έρωτας» και «A bigger splash» τα είδαμε στην Πάτρα από την Κινηματογραφική Λέσχη στα Στερ/Odeon.

Το «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» που ήδη ακούγεται ότι θα είναι στα φιλμ που θα λάβουν αρκετές υποψηφιότητες στα ερχόμενα Όσκαρ, κάνει την πρεμιέρα του στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, την 1η Οκτωβρίου 2017 στις 21.30 το βράδυ στην αίθουσα Δαναός Ι στην Λ. Κηφισίας και Πανόρμου.

Η αυλαία των «Νυχτών Πρεμιέρας» πέφτει την Κυριακή ωστόσο θα έχουν και μία επιπλέον προβολή τη Δευτέρα 2/10 μαζί με το cinemagazine.gr, όπου θα παιχθεί η νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι «Mother! – Μητέρα!» με την Τζένιφερ Λόρενς και τον Ξαβιέ Μπερδέμ, που έκανε αίσθηση στη 74η Κινηματογραφική Μόστρα της Βενετίας πριν λίγο καιρό και έχει διχάσει τους κριτικούς.

Όπως αναφέρει η σύντομη περίληψη για την ταινία «Call me by your Name» στο βιβλιαράκι του φετινού Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας», το αποτέλεσμα της σεναριακής συνεργασίας ανάμεσα στον περιζήτητο σκηνοθέτη του «Είμαι ο Έρωτας» (πρωταγωνιστούσε η Τίλντα Σουίντον), και τον αξιοσέβαστο Τζέιμς Άιβορι (στα 89 του χρόνια σήμερα), δημιουργό του πολύ όμορφου φιλμ «Δωμάτιο με θέα» του 1988 και του φιλμ «Τα Απομεινάρια μίας Μέρας» αλλά και του «Maurice – Μωρίς» του 1987 με τους James Wilby και Χιου Γκραντ, είναι μάλλον η καλύτερη ταινία της χρονιάς.

Καθώς ένας ανήσυχος 17χρονος (στο ρόλο ο Τιμοτέ Σαλαμέ) ανακαλύπτει την αγάπη, στη διάρκεια ενός ειδυλλιακού καλοκαιριού με φόντο την Ιταλική εξοχή, ο Γκουαντανίνο κατορθώνει να μετατρέψει μία γλυκύτατη ερωτική ιστορία σ’ ένα instant classic με τη δύναμη να συγκινήσει εκατομμύρια θεατές.

Το «Να με φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» είχε πραγματοποιήσει την ευρωπαική του πρεμιέρα στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου κι όπως είχε γράψει ο κριτικός Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, συνεργάτης και της free press εφημερίδας Lifo, "ο Γκουαντανίνο διασκεύασε την νουβέλα (του 66χρονου Αμερικανοαιγύπτιου André Aciman) που είναι το πληρέστερο γκέι ρομάντσο με οικουμενικές προεκτάσεις από την εποχή του θεαματικά συγγενούς «Maurice» του Τζέιμς Άιβορι.

Ο Άιβορι είναι παραγωγός, συνσεναριογράφος και ο «νονός» αυτού του πρότζεκτ που γυρίστηκε στη Βόρεια Ιταλία και αφορά στη σχέση ενός 24χρονου Αμερικανού σπουδαστή (τον υποδύεται ο 31χρονος Αμερικανός ηθοποιός Άρμι Χάμερ) και ενός 17χρονου Γαλλοαμερικανού το 1983".

Το «Call by your Name» που διαθέτει κι έναν αέρα ήρεμου κοσμοπολιτισμού, βουτά όπως έγραψε ο Θ. Κουτσογιαννόπουλος, στις αισθήσεις ενός απόλυτου καλοκαιρινού έρωτα, έχοντας πίστη στη χημεία του Άρμι Χάμερ με τον Τιμοτέ Σαλαμέ - Timothée Chalamet και στην αναμφισβήτητη δύναμη του στόρι.

Παίζουν ακόμα οι Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel και Victoire Du Bois.

Λέγεται ότι ο γόης Armie Hammer δίστασε στην αρχή να δεχτεί τον συγκεκριμένο τολμηρό ρόλο.

Η ταινία θα βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Sony Pictures Classics στις 24 Νοεμβρίου 2017 ενώ στην Ελλάδα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018 σε διανομή της εταιρείας Feelgood, προφανώς περιμένοντας κάποιες υποψηφιότητες στα Όσκαρ και στις Χρυσές Σφαίρες.

Tέλος ν' αναφέρουμε ότι τo φιλμ “Call me by your Name” προβλήθηκε και στην έναρξη του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Τορόντο, στον Καναδά (το Φεστιβάλ διήρκησε από τις 7 έως 17/9/2017) σε μία ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο, αίθουσα, όπου και επιβεβαίωσε την Οσκαρική του φήμη και φόρα.

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο κατάγεται από το Παλέρμο της Ιταλίας.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ