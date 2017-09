Σάρωσε στο Αμερικάνικο box office το φιλμ τρόμου "It - Το Αυτό" - Έρχεται στην Ελλάδα 28/9

Απίστευτο σχεδόν ήταν το άνοιγμα στο Αμερικάνικο box office της ταινίας τρόμου «Το Αυτό - It», με 117 εκατομμύρια δολάρια το περασμένο τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου 2017, καταλαμβάνοντας με άνεση την 1η θέση.

Η ταινία που θα την δούμε στην Ελλάδα (και στην Πάτρα στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε) από τις 28 Σεπτεμβρίου 2017 σε διανομή της Tanweer, κατάφερε να κάνει μεταξύ άλλων και ρεκόρ τριημέρου για το φθινόπωρο στη Βόρειο Αμερική.

Σε σκηνοθεσία του Άντι Μουσιέτι, στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Τζέιντεν Λίμπερερ, Τζέρεμι Ρεϊ Τέιλορ, Σοφία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Γουάιατ Όλεφ, Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ και ο Νίκολας Χάμιλτον.

«Το Αυτό», ένα από τα πλέον αγαπημένα βιβλία τρόμου του Στίβεν Κινγκ με φανατικούς αναγνώστες σε όλο τον κόσμο ετοιμάζεται λοιπόν να τρομάξει και τους κινηματογραφικούς θεατές της Ελλάδας. Το έχει σκηνοθετήσει ο Άντι Μουσιέτι («Mama»). Με χρονολογία κυκλοφορίας το 1986 αποτελεί ένα από τα καλύτερα βιβλία τρόμου των τελευταίων δεκαετιών και ένα από τα καλύτερα βιβλία στην πλούσια βιβλιογραφία του συγγραφέα.

Είχε προηγηθεί μία τηλεοπτική σειρά που είχε βασιστεί στο βιβλίο.

Η ταινία «Tο Aυτό» με κεντρικό χαρακτήρα έναν μυστηριώδη κλόουν, ξετυλίγει την ιστορία επτά παιδιών, που μεγαλώνουν στην αμερικανική κωμόπολη του Ντέρι, στην πολιτεία Μέιν, και έχουν δημιουργήσει την «Λέσχη των Λούζερ», καθώς για διαφορετικούς λόγους ο καθένας έχουν περιθωριοποιηθεί από τις παρέες των συνομηλίκων τους. Την ίδια στιγμή, το Ντέρι είναι το λημέρι ενός διαβολικού κλόουν, του Πένιγουαϊζ, που κάθε 27 χρόνια, βγαίνει από τους υπονόμους της πόλης, αρπάζει παιδιά και σπέρνει τον τρόμο στην πόλη.

Στο φιλμ «Το Αυτό» πρωταγωνιστεί ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ («Allegiant», τηλεοπτική σειρά «Hemlock Grove») ως ο βασικός κακός της ιστορίας, Πένιγουαϊζ. Στην ταινία παίζουν επίσης οι νεαροί ηθοποιοί Τζέιντεν Λίμπερερ («Midnight Special»), Τζέρεμι Ρεϊ Τέιλορ («Alvin and the Chipmunks: The Road Chip»), Σοφία Λίλις («37»), Φιν Γούλφχαρντ (τηλεοπτική σειρά «Stranger Things»), Γουάιατ Όλεφ («Guardians of the Galaxy»), Τσόουζεν Τζέικομπς (επερχόμενο «Cops and Robbers»), Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ («Tales of Halloween»), Νίκολας Χάμιλτον («Captain Fantastic») και Τζάκσον Ρόμπερτ Σκοτ, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Ο Μουσιέτι σκηνοθετεί σε προσαρμοσμένο σενάριο των Τσέις Πάλμερ, Κάρι Φουκουνάγκα και Γκάρι Ντόμπερμαν. Το ομώνυμο βιβλίο, στο οποίο βασίζεται η ταινία, κυκλοφορεί σε νέα, πλήρη μετάφραση στα ελληνικά, από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Η ταινία ξεκίνησε δυναμικά και στον υπόλοιπο κόσμο με πάνω από 62 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις, σύμφωνα με το box officemojo.

Να προσθέσουμε ότι ο Γαλλοκαναδός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ξαβιέ Ντολάν σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, ανέφερε με ενθουσιασμό ότι θεωρεί το «It» την καλύτερη ταινία του αιώνα!

«Αυτό είναι αυτό που πρέπει να είναι η διασκέδαση και είναι τόσο σπάνιο», έγραψε στον λογαριασμό του στο instagram.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ