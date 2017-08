Έτοιμο το «Wonder Wheel» του Γ. Άλεν και βάζει στα σκαριά κι άλλη καινούρια ταινία

Τι κι αν είναι 82 ετών, ο Αμερικανός διανοούμενος καλλιτέχνης Γούντι Άλεν παραμένει ακούραστος και δημιουργικός.

Όπως διαβάσαμε στο flix.gr, ο Νεουορκέζος Γούντι Αλεν ετοιμάζει την επόμενη του ταινία, που είναι αισίως η 49η στη σειρά, πριν το «Wonder Wheel» βγει στις αίθουσες μετά την πρεμιέρα του τον Οκτώβριο του 2017 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.

Κι όπως συνήθως γίνεται, μαθαίνουμε το καστ πριν καν τον τίτλο της ταινίας, το οποίο για την ώρα αποτελείται από τρία ονόματα που προϊδεάζουν για μια νεανική στροφή του βετεράνου σκηνοθέτη, ο οποίος φροντίζει να διαλέγει πάντοτε νέους ηθοποιούς στις ταινίες του (από την Σκάρλετ Γιόχανσον και την Έμα Στόουν μέχρι την Κρίστεν Στιούαρτ και τον Τζέσε Αϊζενμπεργκ).

Οι τρεις νέοι πρωταγωνιστές του είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ (είναι ο νεαρός - αποκάλυψη που θα δούμε φέτος στο φιλμ «Call Me By Your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο που είχε ξεχωρίσει στο Φεστιβάλ του Σάντανς), η γνωστή, απίθανη και πανταχού παρούσα Ελ Φάνινγκ (τελευταία της εμφάνιση στην «Αποπλάνηση» της Σοφίας Κόπολα που είδαμε και στην Πάτρα) και η Σελένα Γκομέζ που διέπρεψε χρόνια πριν στο «Spring Breakers» του Χάρμονι Κορίν. Η ταινία αυτή θα είναι η 3η που κάνει ο Γούντι Αλεν με το στούντιο της Amazon.

Προηγήθηκαν το «Café Society» και το «Wonder Wheel» αλλά και η τηλεοπτική σειρά «Crisis in Six Scenes» που γνώρισε καλλιτεχνική και εμπορική αποτυχία.

Στο «Wonder Wheel» του Γούντι Αλεν που θα προηγηθεί στις αίθουσες παίζουν οι Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και Κέιτ Γουίνσλετ.

Το «Wonder Wheel» αναμένεται να βγει στις αίθουσες το Δεκέμβριο του 2017 (από τις λίγες φορές που ταινία του Γούντι Αλεν βγαίνει πάνω στην Οσκαρική περίοδο) ενώ θα είναι και το φιλμ με το οποίο θα ολοκληρωθεί το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 2017.

