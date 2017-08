Ο ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ LIVE ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/8 - YΠΟΣΧΕΤΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΑΝ ΠΑΡΤΙ

Ο Κωστής Μαραβέγιας μετά την τεράστια επιτυχία του χειμώνα με τα 24 sold out και τους περισσότερους από 15.000 θεατές στο PassPort Kεραμεικός αλλά και την τηλεοπτική παρουσία του ως κριτής στο The Voice of Greece στον Σκάι, έρχεται στο Αίγιο τη Δευτέρα 14 Αυγούστου, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, στο Υπαίθριο Θέατρο "Γιώργος Παππάς", συνεχίζοντας το μεγάλο του καλοκαιρινό ταξίδι απ’ άκρη σε άκρη της χώρας.

Ο Κωστής Μαραβέγιας με καταγωγή από Αιτωλοακαρνανία και Κεφαλονιά, έχει αποδείξει ότι είναι από εκείνους τους καλλιτέχνες που αγαπάει να εκφράζεται μέσα από τη μουσική και χαίρεται τις συναυλίες τόσο όσο και το κοινό που τον παρακολουθεί.

Οπλισμένος με το χαμόγελο, την ευγένεια και τη γοητεία του αλλά κυρίως την μουσική του, έρχεται στο Αίγιο ώστε να μας φέρει όλους κοντά, να τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια, παλιά και καινούργια, σε μία υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου. Με την ικανότητά του να μετατρέπει όλες του τις συναυλίες σε ένα μεγάλο πάρτι, όπου μικροί και μεγάλοι ακολουθούν τον κεφάτο του ρυθμό, ο Κωστής Μαραβέγιας σε κάνει να ξεχνάς άγχη, υποχρεώσεις και αρνητισμούς.

Τη Δευτέρα 14 Αυγούστου στο Αίγιο ο Κωστής Μαραβέγιας θα παρουσιάσει τραγούδια από το ξεκίνημά του μέχρι το τελευταίο του album με της ιστορίες του “Καταστρώματος” κι όχι μόνο.

Ώρα έναρξης 22.00. Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00.

Τιμή προπώλησης 13 ευρώ.

Σημεία προπώλησης:

Βιβλιοπωλείο "Σύγχρονη σκέψη"

Κατάστημα "Ρεζέρβα"

Aspro Mavro, Λόγγος

Discover Your Way, Πάτρα

Hλεκτρονική προπώληση

www.viva.gr

Τηλεφωνική προπώληση

11876.