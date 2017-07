Απόψε στο "Ελληνίς" στο Αγρίνιο το φιλμ "Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σαλαζάρ"

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Ελληνίς» στο Αγρίνιο θα προβάλλει απόψε Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 την ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σαλαζάρ - Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» με τον Τζόνι Ντεπ και τον Ξαβιέ Μπαρδέμ.

Ο Τζόνι Ντεπ σαλπάρει μαζί με το τολμηρό νεαρό ζευγάρι Χένρι και Καρίνα, για να βρουν τη θρυλική τρίαινα του Ποσειδώνα, έχοντας ξοπίσω τους το πειρατικό-φάντασμα του Σαλαζάρ που εξολοθρεύει οτιδήποτε πλέει στη ρότα του.

Σκηνοθεσία : Γιοάκιμ Ρένινγκ, Έσπεν Σάντμπεργκ

Πρωταγωνιστούν: Τζόνι Ντεπ, Τζέφρι Ρας, Χαβιέ Μπαρδέμ, Κάγια Σκοντελάριο, Μπρέντον Θουέιτις.

Ώρα προβολής: 21.30.

Το φιλμ της Disney έχει κάνει διεθνή επιτυχία με τις εισπράξεις να έχουν ήδη φτάσει τα 776 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

*Τέλος η Κοινωφελής Επιχείρηση Αγρινίου ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη για τις 31/7, θεατρική παράσταση «Φιλιώ Χαϊδεμένου» με την Δέσποινα Μπεμπεδέλη δεν θα πραγματοποιηθεί.