Aνακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Emmy 2017

Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2017, τα τηλεοπτικά Όσκαρ ανακοινώθηκαν ανεβάζοντας το ενδιαφέρον και αρχίζοντας τα στοιχήματα. Όπως αναφέρει το flix.gr, σε μια χρονιά όπου τα πάντα παίζονται ελλείψει τεράστιου φαβορί, οι καινούριες σειρές «Westworld», «Stranger Things», «Atlanta», «Handmaid's Tale» (όπως φυσικά και το «Big Little Lies») σαρώνουν στις υποψηφιότητες, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη μεταβατική εποχή, προς έναν κύκλο νέων σειρών-σημαιών.

Με το «Game of Thrones» λοιπόν να είναι εκτός για φέτος (καθώς δεν έπαιξε σεζόν μες στη σεζόν) και το έτερο θεωρητικό «θωρηκτό», το «Twin Peaks», να μη συμμετέχει φέτος επειδή το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν του προβάλλεται στο παράθυρο των επόμενων Emmy (η χρονιά των Emmy πιάνει από Ιούνιο έως Μάιο), το πεδίο του δράματος μοιάζει ορθάνοιχτο.

Θα είναι κάποιο καυτό πρωτοετές show σαν το «Handmaid’s Tale» ο θριαμβευτής; Μήπως έφτασε η ώρα της μεγάλης αναγνώρισης για το «Better Call Saul» ώστε να ξεφύγει από τη βαριά σκιά του «Breaking Bad»; Μήπως το φαινόμενο «Stranger Things» τα πάρει και τα σηκώσει όλα;

Να σημειωθεί πως το Netflx έχει πιάσει 3 θέσεις στην κατηγορία Καλύτερου Δράματος, οι οποίες είναι αν μη τι άλλο μία εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης. Την ίδια ώρα σοκ προκαλεί η απουσία του «Transparent» από την Καλύτερη Κωμωδία ενώ δεν υπήρχε πουθενά χώρος για πράγματα όπως το «Leftovers» ή το «Sense8» και το «Legion».

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες στις μεγάλες κατηγορίες:

ΔΡΑΜΑ

Καλύτερη Σειρά

Better Call Saul

The Crown

Handmaid's Tale

Stranger Things

House Of Cards

This Is Us

Westworld

A’ Ανδρικός

Μπομπ Όντενκερκ (Better Call Saul)

Στέρλινγκ Κ Μπράουν (This Is Us)

Άντονι Χόπκινς (Westworld)

Κέβιν Σπέισι (House of Cards)

Μάθιου Ρις (The Americans)

Λιβ Σράιμπερ (Ray Donovan)

Μίλο Βεντιμίλια (This Is Us)

Α’ Γυναικείος

Κλερ Φόι (The Crown)

Βάιολα Ντέιβις (How to Get Away with Murder)

Ελίζαμπεθ Μος (The Handmaid's Tale)

Ρόμπιν Ράιτ (House Of Cards)

Κέρι Ράσελ (The Americans)

Έβαν Ρέιτσελ Γουντ (Westworld)

Β’ Ανδρικός

Τζόναθαν Μπανκς (Better Call Saul)

Μάντι Πατίνκιν (Homeland)

Μάικλ Κέλι (House of Cards)

Ντέιβιντ Χάρμπουρ (Stranger Things)

Τζον Λίθγκοου (The Crown)

Ρον Σέφας Τζόουνς (This Is Us)

Τζέφρι Ράιτ (Westworld)

B’ Γυναικείος

Ούζο Αντούμπα (Orange is the New Black)

Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Stranger Things)

Αν Ντάουντ (The Handmaid's Tale)

Σαμίρα Γουάιλι (The Handmaid's Tale)

Κρίσι Μετζ (This Is Us)

Θάντι Νιούτον (Westworld)

ΚΩΜΩΔΙΑ

Καλύτερη Σειρά

black-ish

Silicon Valley

Atlanta

Modern Family

Unbreakable Kimmy Schmidt

Master of None

Veep

Α’ Ανδρικός

Ζακ Γαλιφιανάκης (Baskets)

Aντονι Άντερσον (black-ish)

Αζίζ Ανσάρι (Master of None)

Ντόναλντ Γκλόβερ (Atlanta)

Γουίλιαμ Μέισι (Shameless)

Τζέφρι Τάμπορ (Transparent)

Α’ Γυναικείος

Λίλι Τόμλιν (Grace and Frankie)

Πάμελα Άντλον (Better Things)

Έλι Κέμπερ (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Τζέιν Φόντα (Grace and Frankie)

Τρέισι Έλις Ρος (black-ish)

Άλισον Τζάνεϊ (Mom)

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους (Veep)

Β’ Ανδρικός

Λούι Άντερσον (Baskets)

Τάι Μπαρέλ (Modern Family)

Άλεκ Μπόλντουιν (Saturday Night Live)

Τάιτους Μπέρτζες (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Τόνι Χέιλ (Veep)

Ματ Γουόλς (Veep)

Β’ Γυναικείος

Λέσλι Τζόουνς (Saturday Night Live)

Βανέσα Μπάιερ (Saturday Night Live)

Τζούντιθ Λάιτ (Transparent)

Κέιτ Μακίνον (Saturday Night Live)

Κάθριν Χαν (Transparent)

Ανα Σλάμσκι (Veep)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Big Little Lies

Feud

Fargo

Genius

The Night Of

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ

Black Mirror: San Junipero

Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love

Sherlock: The Lying Detective

The Immortal Life of Henrietta Lacks

The Wizard of Lies.

Πηγή: flix.gr

H 69η απονομή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου 2017.