Το 7ο Athens Open Air Film Festival προβάλλει τις "Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου και το "Stop Making Sense"

To 7o Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας συνεχίζεται και μπαίνει στη 2η εβδομάδα προβολών του, έχοντας αυτή τη φορά προγραμματίσει πολύχρωμα drag shows στην αυστραλέζικη έρημο και μουσικές από μπάντες που «σταμάτησαν να βγάζουν νόημα» και άλλα πολλά!

Το 7th Athens Open Air Film Festival θα προβάλλει την ταινία του 1994 «Οι Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου - The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert» την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στις 21:30, στην Ακαδημία Πλάτωνος (Μοναστηρίου 137, στην Αθήνα), με ελεύθερη είσοδο για το σινεφίλ κοινό. H προβολή της ταινίας "Οι Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου" πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Αθήνα.

Το 7ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας καταφθάνει λοιπόν στην Ακαδημία Πλάτωνος και φέρνει μαζί του τον πολύχρωμο κόσμο της «Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου». Μία φαντασμαγορική και άκρως χιουμοριστική ταινία δρόμου, βραβευμένη με Όσκαρ κοστουμιών και με αξέχαστο πρωταγωνιστικό τρίο, τους ηθοποιούς Τέρενς Σταμπ, Γκάι Πιρς και Χιούγκο Γουίβινγκ.

Τι συμβαίνει όταν δύο τραβεστί και μία τρανσέξουαλ ξεκινούν να διασχίσουν την αυστραλέζικη έρημο μέσα σε ένα ετοιμόρροπο λεωφορείο, με σκοπό να εμφανιστούν στο νυχτερινό κέντρο μίας κωμόπολης που βρίσκεται καταμεσής της στέπας;

Την φαντασμαγορική και άκρως χιουμοριστική απάντηση έδωσε το 1994 ο Στέφαν Έλιοτ, χάρη στη βραβευμένη με Όσκαρ κοστουμιών και άκρως πετυχημένη εμπορικά «Πρισίλα» του. Μετέτρεψε την εξωφρενική πλοκή του σε ταινία δρόμου, εμπιστεύτηκε πανέξυπνα τους εξεζητημένους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε τρεις ηθοποιούς γνωστότερους για το αρρενωπό προφίλ τους (ο Χιούγκο Γουίβινγκ της τριλογίας του «Matrix», ο Γκάι Πιρς του «Λος Άντζελες: Εμπιστευτικό» και ο θρυλικός Τέρενς Σταμπ του «Συλλέκτη») και προίκισε την ιστορία του με έναν αξιαγάπητο συνδυασμό χιούμορ και τρυφερότητας.

Στην πορεία, πίσω από τα ξεκαρδιστικά επεισόδια, τις φαρμακερές ατάκες που ξεστομίζουν οι ήρωες, τα ευφορικά μουσικοχορευτικά νούμερα και τις καρναβαλικές μεταμφιέσεις, η ασταμάτητα ψυχαγωγική αυτή ταινία κατορθώνει να πάρει τρεις αλλοπρόσαλλους, σχεδόν εξωγήινους χαρακτήρες και να τους εξανθρωπίσει γλυκά, πείθοντας ακόμη και τους πιο συντηρητικούς θεατές να κοιτάξουν πίσω από στερεότυπα και προκαταλήψεις για να συμμετάσχουν στις απολαυστικές δοκιμασίες τους.

Στον ρόλο της γηραιότερης Μπερναντέτ, ο Τέρενς Σταμπ πετυχαίνει μία από τις κορυφαίες ερμηνείες της καριέρας του και αποτελεί μία από τις πλέον εκπληκτικές μεταμορφώσεις ηθοποιού που έχει γνωρίσει το σινεμά.

Σκηνοθεσία: Στέφαν Έλιοτ. Πρωταγωνιστούν: Τέρενς Σταμπ, Χιούγκο Γουίβινγκ, Γκάι Πιρς, Μπιλ Χάντερ.

Διάρκεια: 104 λεπτά.

*Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 στις 21.30, στην Πλατεία Αβησσυνίας (Μοναστηράκι, Αθήνα), θα προβληθεί επίσης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το φιλμ «Stop Making Sense» (1984), στο πλαίσιο και του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής.

Ο «Πολίτης Κέιν» των κινηματογραφημένων συναυλιών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κορυφαία μουσικά φιλμ όλων των εποχών, καταγράφοντας μοναδικά τρεις live εμφανίσεις των Talking Heads από το 1984. Η προβολή αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο ταλέντο του Τζόναθαν Ντέμι, ο οποίος εγκατέλειψε αιφνίδια τη ζωή μόλις πριν μερικές εβδομάδες.

«Hi. I've got a tape I want to play»: Ο Ντέιβιντ Μπερν βγαίνει στη σκηνή με την κιθάρα του και ένα κασετόφωνο που θεωρητικά τον συνοδεύει στο «Psycho Killer» και δεν κοιτά μόνο το κοινό που τον επευφημεί αλλά και την κάμερα που καταγράφει κάτι μεταξύ συναυλίας και θεατρικής παράστασης.

Κάπως έτσι ξεκινά το «Stop Making Sense», το φιλμ του Τζόναθαν Ντέμι που κατέγραψε και ένωσε τρεις συναυλίες τις οποίες έδωσαν οι Talking Heads το 1984, κατά την προώθηση του δίσκου τους «Speaking in Tongues».

Μία από τις πιο συνηθισμένες περιγραφές που ακολουθούν ως σήμερα το «Stop Making Sense» είναι πως πρόκειται για τον «Πολίτη Κέιν» των κινηματογραφημένων συναυλιών. Και είναι αλήθεια πως σε δεκάδες λίστες, από τη δεκαετία του '90 μέχρι και σήμερα, που αφορούν συναυλίες ή μουσικές ταινίες εν γένει, το δημιούργημα του Ντέμι φιγουράρει στην κορυφή, όπως το αντίστοιχο του Όρσον Γουέλς, καθώς δεν έχει βρεθεί ως τώρα αντίστοιχη δουλειά που με τις καινοτομίες της να έχει ανοίξει νέους δρόμους για το είδος.

Η ανάγκη του Ντέμι να μην φιλμάρει απλά μια συναυλία, αλλά να φτιάξει ένα υβρίδιο που θα έχει τη δική του γλώσσα, άλλαξε την ίδια τη σύσταση της συναυλίας. Όλη η σκηνή του σόου θύμιζε ένα μικρό εργοτάξιο που άλλαζε ανάλογα με το κάθε τραγούδι, τα μέλη της μπάντας εναλλάσσονταν και παρουσιάστηκαν σε κάθε δυνατό συνδυασμό. Η κάμερα δείχνει να αψηφά το κοινό και να μένει στους φωτισμούς και τις αντιθέσεις τους στα πλάνα της σκηνής, κρατώντας μόνο τις αντιδράσεις του (επευφημίες και χειροκροτήματα) δίνοντάς μας, όμως, την αίσθηση πως η μπάντα παίζει αποκλειστικά για τους θεατές της ταινίας.

Το «Stop Making Sense» πήρε αποθεωτικές κριτικές ευθύς μόλις κυκλοφόρησε και συνεχίζει ως σήμερα να εμπνέει αρθρογράφους για διθυραμβικά κείμενα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Ντέμι

Πρωταγωνιστούν: Talking Heads

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει party στο SOBER.

Οι προβολές του 7th Athens Open Air Film Festival πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

*Η προβολή της ταινίας «Οι Περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου», καθώς και η προβολή της ταινίας «Stop Making Sense», είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ.