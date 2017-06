"Έσκισε" όπως αναμενόταν η «Wonder Woman» με την Gal Gadot - Πάνω από 103 εκατομμύρια οι εισπράξεις στις ΗΠΑ

Όπως είχε διαφανεί από τις preview – προβολές της Πέμπτης, εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της μπλοκμπάστερ ταινίας σε σκηνοθεσία της Patty Jenkins «Wonder Woman» με την γοητευτική Ισραηλίτισσα ηθοποιό Gal Gadot στον κεντρικό ρόλο.

Το φιλμ που είναι το 1ο στα χρονικά της 75χρονης ηρωίδας της DC Comics και το πρώτο φιλμ στη σύγχρονη εποχή των ταινιών με υπερήρωες, με γυναίκα πρωταγωνίστρια, πήρε γενικά καλές κριτικές ενώ στα Αμερικάνικα ταμεία έως και την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017, είχε άνετα έρθει 1ο στο box office, με 103 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, αφήνοντας 2ο το νέο animation φιλμ της Dreamworks, “Captain Underpants: The First Epic Movie» με σχεδόν 24 εκατομμύρια δολάρια και 3ους τους «Πειρατές της Καραιβικής, η εκδίκηση του Σαλαζάρ» που ωστόσο ήδη σε 10 μέρες έχουν ξεπεράσει τα 115 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ συν άλλα 393 εκατομμύρια από την προβολή τους στον υπόλοιπο κόσμο.

Η «Wonder Woman» πέτυχε όπως έγραψε το box office mojo.com και το ρεκόρ του υψηλότερου εμπορικού ανοίγματος για ταινία σκηνοθετημένη από γυναίκα. Καλά τα πήγε η «Wonder Woman» και στις άλλες αγορές όπου έκανε πρεμιέρα, φτάνοντας τα 125 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.

Το σχετικό διαφημιστικό τρέιλερ ήδη παίζεται στα Στερ/Odeon, στη Βέσο Μάρε και η ταινία καταφθάνει στην Ελλάδα και την Πάτρα, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017. Θα παιχθεί και σε 3d.

Ένα σχεδόν χρόνο μετά το εντυπωσιακό της κινηματογραφικό ντεμπούτο στην ταινία του Ζακ Σνάιντερ, «Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης», η Αμαζόνα πολεμίστρια, Γουόντερ Γούμαν, είναι το κεντρικό πρόσωπο στην πολυαναμενόμενη σόλο ταινία της. Στον ομώνυμο ρόλο της Νταιάνα Πρινς/Γουόντερ Γούμαν εμφανίζεται η ακαταμάχητη Γκαλ Γκαντότ. Η σκηνοθεσία είναι της Πάτι Τζένκινς («Monster», «The Killing»).

Πριν να γίνει γνωστή ως η Γουόντερ Γούμαν, ήταν η Νταϊάνα, πριγκίπισσα των Αμαζόνων, μεγαλωμένη σε ένα προστατευμένο από τον κόσμο, παραδεισένιο νησί και εκπαιδευμένη να γίνει μια ανίκητη πολεμίστρια. Η ζωή της αλλάζει, όταν ένας Αμερικάνος πιλότος πέφτει στις ακτές του νησιού της και της λέει για ένα μεγάλο πόλεμο που εξαπλώνεται στον έξω κόσμο.

Η Νταϊάνα θα αποφασίσει να αφήσει τον κόσμο της, πεπεισμένη ότι μπορεί να σταματήσει την απειλή. Πολεμώντας δίπλα στους ανθρώπους, σε έναν πόλεμο χωρίς προηγούμενο, η Νταϊάνα θα ανακαλύψει το εύρος των δυνάμεων της… και μαζί το πραγματικό της πεπρωμένο.

Δίπλα στην Γκαλ Γκαντότ παίζουν ο γοητευτικός, γαλανομάτης ηθοποιός Κρις Πάιν (ταινίες «Star Trek», «Πάση Θυσία») ως Κάπτεν Τρέβορ, η Ρόμπιν Ράιτ («The Girl with the Dragon Tattoo», «House of Cards», «The Conspirator» του Ρ. Ρέντφορντ), ο Ντάνι Χιούστον («Clash of the Titans», «X-Men Origins: Wolverine»), ο Άγγλος ηθοποιός Ντέιβιντ Θιούλις (ταινίες «Harry Potter», «The Theory of Everything»), η Κόνι Νίλσεν («The Following», «Gladiator»), Ελένα Ανάγια («The Skin I Live In») και οι Γιούεν Μπρέμνερ («Exodus: Gods and Kings», «Snowpiercer»), Λούσι Ντέιβις («Shaun of the Dead», FX’s «Better Things»), Λίζα Λόβεν Κόνγκσλι (επερχόμενο «Ashes of the Snow»), Γιουτζίν Μπρέιβ Ροκ (AMC’s «Hell on Wheels») και Σαΐντ Ταγκμάουϊ («American Hustle»).

Το σενάριο της ταινίας είναι του Άλαν Χάινμπεργκ, και έχει βασιστεί σε ιστορία των Ζακ Σνάιντερ, Άλαν Χάινμπεργκ και Τζέισον Φους. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία και την Ιταλία. Η ταινία «Wonder Woman» (διανομή από την Tanweer) βασίζεται στους χαρακτήρες της DC, ενώ ο χαρακτήρας της Wonder Woman δημιουργήθηκε από τον Γουίλιαμ Μούλτον Μάρστον.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ