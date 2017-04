Συγκινητικός ο αποχαιρετισμός του Τομ Χανκς στον εκλιπόντα σκηνοθέτη Τζόναθαν Ντέμι: "Ήταν σπουδαίος"

Την μεγάλη λύπη του εκφράζει ο Χολυγουντιανός σταρ και λάτρης της Ελλάδας Tom Hanks για το θάνατο του Αμερικανού σκηνοθέτη Jonathan Demme στα 73 του χρόνια.

Ο Χανκς είχε συνεργαστεί με τον εκλιπόντα σκηνοθέτη το 1993 στο άκρως συγκινητικό, κοινωνικό φιλμ «Philadelphia», για το οποίο μάλιστα ο Αμερικανός ηθοποιός κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου, υποδυόμενος έναν ασθενή του Aids.

“O Jonathan μας έμαθε πόσο μεγάλη καρδιά μπορεί να έχει κάποιος και πως η αγάπη μπορεί να μας καθοδηγήσει στο βίο μας. Ήταν σπουδαίος», ανέφερε συγκινημένος ο Τομ Χανκς σε δήλωση του στο Entertainment Weekly.

O Ντέμι είχε μία καριέρα που σε διάρκεια έφτασε τα σχεδόν 40 χρόνια. Ξεκίνησε όπως αναφέρει στη σελίδα του το Entertainment Weekly, τη δεκαετία του 1970 με exploitation films όπως τα Crazy Mama και Caged Heat για να σκηνοθετήσει στη συνέχεια αριστουργήματα - masterpieces όπως το θρίλερ «The Silence of the Lambs» το 1991 και την ταινία «Rachel Getting Married» το 2008 με την Αν Χάθαγουει και την Ντέμπρα Γουίνγκερ.

Στο «Philadelphia» ο Hanks ενσάρκωσε έναν δικηγόρο μεγάλης νομικής εταιρείας που βρίσκεται θετικός στον θανατηφόρο ιό HIV, τον Andrew Beckett. Ο ήρωας του θα αναζητήσει σύμφωνα με το στόρι του φιλμ την νομική του δικαίωση και αποζημίωση με τη βοήθεια ενός αρχικά ομοφοβικού δικηγόρου – εξαιρετικός στο ρόλο ο Denzel Washington.

Η ταινία είχε σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία και είχε λάβει και ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Είχε παιχθεί και στην Πάτρα ενώ στη μνήμη του κοινού έχει μείνει και το τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν «Streets of Philadelphia».

Τέλος όπως προσθέτει το Entertainment Weekly, το «Philadelphia» προτάθηκε για 5 Όσκαρ και κέρδισε 2, της ερμηνείας για τον Hanks και για το τραγούδι του Bruce Springsteen που ο μουσικός καλλιτέχνης είχε συνθέσει ειδικά για την ταινία.

Δύο χρόνια μετά το «Philadelphia», ο Jonathan Demme ήταν παραγωγός στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Hanks, στην ταινία του 1996 «That Thing You Do».

