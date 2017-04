Ο Δημοτικός κινηματογράφος Αγρινίου φέρνει τα φιλμ "Η Καλύτερη στιγμή τους" και "Μαχητές των δρόμων 8"

Ο Δημοτικός κινηματογράφος «Άνεσις» στο Αγρίνιο, έχει προγραμματίσει να προβάλλει από την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 τις ταινίες «Η Καλύτερη Στιγμή τους - Their Finest» και οι «Μαχητές των δρόμων 8 -The Fate of the Furious» που είχε ένα εντυπωσιακό εμπορικό ξεκίνημα παγκοσμίως το Πασχαλινό τριήμερο.

«Η Καλύτερη Στιγμή τους - Their Finest»

Στο Λονδίνο του 1940 η νεαρή Κάτριν προσλαμβάνεται από σύμπτωση ως σεναριογράφος μιας πατριωτικής ταινίας που ετοιμάζει το υπουργείο Πληροφοριών. Καθώς ξεκινάει να γράψει μια αληθινή ιστορία γυναικείου ηρωισμού, καταλαβαίνει γρήγορα πως ο μύθος είναι πάντα γοητευτικότερος από τα γεγονότα.

Πρόκειται για μία καλογυρισμένη και συγκινητική ταινία Αγγλικής παραγωγής που μάλιστα περιγράφει μία αληθινή ιστορία που έλαβε χώρα στα δύσκολα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και της Γερμανικής επίθεσης στην Αγγλία.

Σκηνοθεσία Λόνε Σέρφινγκ.

Παίζουν οι: Τζέμα Άρτερτον, Σαμ Κλάφλιν, Μπιλ Νάι, Τζακ Χιούστον.

Ώρα προβολής 9:30 μ.μ καθημερινά.

Η ταινία προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Στερ/Odeon.

“Μαχητές των δρόμων 8 - The Fate of the Furious”

Στην 8η ταινία της πολύ πετυχημένης σειράς ταινιών Fast & Furious η παρέα, μετά το γάμο του Ντομ (Βιν Ντίζελ) και της Λέτι (Μισέλ Ροντρίγκεζ) και την αποχώρηση από την ενεργό δράση του Μπράιαν (Πολ Γουόκερ) και της Μία (Τζορντάνα Μπρούστερ), προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Όταν, όμως, η Σίφερ (Σαρλίζ Θερόν), μια μυστηριώδης γυναίκα, σαγηνεύει τον Ντομ και τον παρασύρει στον κόσμο του εγκλήματος, εκείνος προδίδει τα κοντινά του πρόσωπα, η οικογένεια διαλύεται και η ομάδα (με επικεφαλής τον Χομπς (Ντουέιν Τζόνσον) που για χάρη του Ντομ πέρασε στην παρανομία) μπλέκει σε επικίνδυνες περιπέτειες στην πρώτη ταινία της τελευταίας τριλογίας της σειράς.

Σκηνοθεσία: Φ. Γκάρι Γκρέι

Πρωταγωνιστούν οι: Βιν Ντίζελ, Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στέιθαμ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Σαρλίζ Θίρον, Τζορντάνα Μπριούστερ, Έλεν Μίρεν, Σκοτ Ίστγουντ, Κερτ Ράσελ, Τάιριζ Γκίμπσον, Κρις «Λούκαντρις» Μπρίτζες.

Ώρα προβολής 7:00 μ.μ., καθημερινά.

*Να προσθέσουμε ότι στον Δημοτικό κινηματογράφο του Αγρινίου, από την Πέμπτη 20/4 έως και την Κυριακή του Θωμά 23/4 στις 5 το απόγευμα προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά το φιλμ κινουμένων σχεδίων «Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό - Smurfs: The Lost Village».

Η ανακάλυψη ενός διαφορετικού Στρουμφ οδηγεί τη Στρουμφίτα με την παρέα της στην αναζήτηση του χαμένου του χωριού πριν από τις αρπακτικές διαθέσεις Δρακουμέλ.

*Κάθε Παρασκευή με ένα εισιτήριο είσοδος για 2 άτομα.