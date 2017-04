Από την Μ. Πέμπτη στη 2η αίθουσα του Πάνθεον η ταινία "Η Μυστική Γραφή" με τη Ρούνι Μάρα

Στη δεύτερη αίθουσα του Πάνθεον, στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη, από την Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 (την Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο δεν θα γίνουν προβολές) θα προβληθεί η ταινία "Η Μυστική Γραφή - The Secret Scripture" σε σκηνοθεσία του Ιρλανδού Τζιμ Σέρινταν, με την Ρούνι Μάρα, τον Jack Reynor και τον Έρικ Μπάνα.

Το φιλμ έχει βγει στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή της εταιρείας Tanweer και στο ξεκίνημα της το 4ήμερο 6-9 Απριλίου 2017, σε 29 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε κοντά στα 3.500 εισιτήρια.

Πρόκειται για μία συγκινητική ιστορία με φόντο την ίδρυση του Ιρλανδικού κράτους. Το σενάριο έχει βασιστεί στο ομώνυμο βραβευμένο με Booker μυθιστόρημα του Σεμπάστιαν Μπάρι (στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη).

Ο έξι φορές υποψήφιος για Όσκαρ, διάσημος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζιμ Σέρινταν επέστρεψε λοιπόν με ακόμα μία Ιρλανδική ταινία, τη «Μυστική Γραφή». Πρόκειται για μία συγκινητική ιστορία αγάπης και εξιλέωσης, με φόντο την ίδρυση του Ιρλανδικού κράτους, στο οποίο η γυναικεία σεξουαλικότητα και ανεξαρτησία έρχονται αντιμέτωπα τόσο με την Εκκλησία, όσο και την εθνική πολιτική της εποχής.

Η Λαίδη Ρόουζ (στο ρόλο η 80χρονη Βρετανίδα πρωταγωνίστρια Βανέσα Ρεντγκρέιβ) είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζει σε ψυχιατρική κλινική για πάνω από 50 χρόνια. Ωστόσο, στο βάθος των ματιών της υπάρχει ένα φως, που δεν λέει να σβήσει. Η περίπτωσή της τραβά το ενδιαφέρον του Δρ. Στέφεν Γκριν (στο ρόλο ο Έκτορας της «Τροίας», Έρικ Μπάνα), που τη βοηθά να ξαναθυμηθεί το παρελθόν της και να κερδίσει την ελευθερία της. Μέσα από τη μυστική γραφή της Ρόουζ αναδύεται μία συγκλονιστική ζωή γεμάτη έρωτα, αδικία, ενώ αποκαλύπτεται η προσωπικότητα μίας αξιόλογης και θαρραλέας νέας γυναίκας, της οποίας το μόνο έγκλημα ήταν ότι άφησε τον έρωτας να κυριαρχήσει στη ζωή της.

Ο Τζιμ Σέρινταν είναι ένας ταλαντούχος παραμυθάς, διεθνώς αναγνωρισμένος. Χαρακτηριστικά δείγματα της δουλειάς του είναι οι ταινίες «My left foot – Το αριστερό μου πόδι», «In the name of the Father», «Ιn America. Συνήθως επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια και τη δικαιοσύνη και η «Μυστική Γραφή» δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ο παραγωγός Νόελ Πίρσον είχε ξεχωρίσει το μυθιστόρημα του Μπάρι, αμέσως μετά την πρώτη δημοσίευσή του, ενώ ο Ιρλανδός σεναριογράφος Τζόνι Φέργκιουσον είχε στήσει ένα προσχέδιο σεναρίου. Αργότερα, ο Σέρινταν περιόρισε την αφήγηση, με στόχο να προσδώσει μεγαλύτερη ένταση στην ιστορία.

Η 32χρονη ηθοποιός Ρούνι Μάρα που αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί και στο κοινωνικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «The Discovery» μαζί με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέισον Σίγκελ (προβλήθηκε από το Netflix και σε αίθουσες των ΗΠΑ πριν λίγες μέρες) παίζει την νεαρή Ρόουζ, η οποία προκαλεί με την ομορφιά της τους πολιτικά συγκρουόμενους και σεξουαλικά καταπιεσμένους άνδρες στην επαρχία Σλίγκο στα δυτικά της Ιρλανδίας.

Η Ρούνι Μάρα που ήταν εξαιρετική στο φιλμ «Carol» με την Κέιτ Μπλάνσετ (προτάθηκε και για το Όσκαρ β’ ρόλου), βλέπει την Ρόουζ λιγότερο ως θύμα της θρησκείας και περισσότερο της εποχής της. Θεωρεί ότι για τα δεινά της φταίει περισσότερο η εμφάνισή της, παρά το γεγονός ότι δεν είναι καθολική (ασπάζεται τον προτεσταντισμό). Την ίδια στιγμή ωστόσο, πιστεύει ότι οι άντρες τρέφουν γνήσια συναισθήματα προς εκείνη. Θαυμάζουν το μυαλό και την προσωπικότητά της. Έλκονται από το πνεύμα ελευθερίας που τη διακατέχει.

Η σπουδαία Βανέσα Ρεντγκρέιβ ερμηνεύει την ηλικιωμένη Ρόουζ, η οποία μετά την ανακάλυψη της εγκυμοσύνης της και τη «δολοφονία» του μωρού της, έχει φυλακιστεί για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής της σε ένα ψυχιατρείο. Η Ρεντγκρέιβ, δια βίου δημόσια υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ήταν αναμενόμενο συγκινήθηκε από την ιστορία: «Οι κυβερνήσεις και η Εκκλησία έχουν την κύρια ευθύνη. Αλλά ποιος μίλησε και διαμαρτυρήθηκε κατά των εγκλημάτων αυτών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '30, του '40 και του '50; Η αλήθεια πρέπει κάποια στιγμή να λέγεται. Και αυτή η ταινία τολμά να την πει».

Ο 48χρονος ηθοποιός από τη Μελβούρνη, Έρικ Μπάνα παίζει τον Δρ. Γκριν έναν διακεκριμένο ψυχίατρο που αναλαμβάνει να επανεκτιμήσει την κατάσταση της Ρόουζ. Ο Δρ. Γκριν προσεγγίζει με επαγγελματισμό, αλλά και συμπάθεια την περίπτωση της Ρόουζ και ξεδιπλώνει την ιστορία της, φέρνοντας στο φως συγκλονιστικές αποκαλύψεις που τον κάνουν να συγκρουστεί με τον Δρ Χαρτ (Άντριαν Ντάνμπαρ) που δεν βλέπει στο πρόσωπο της Ρόουζ τίποτα παραπάνω από μια μισότρελη γριά.

Η «Μυστική Γραφή» όπως αναφέρει τέλος το δελτίο Τύπου, είναι γεμάτη διαδοχικές προσπάθειες να «εξαλειφθεί» ο «ηθικός κίνδυνος» της Ρόουζ από την ιρλανδική κοινωνία του 1940. Αρχικά η κ. Προύντι την εξορίζει σ’ ένα μικρό αγροτικό εξοχικό σπίτι. Στη συνέχεια ο Πατέρας Γκοντ, τυφλωμένος από τον έρωτά του για εκείνη, εξοργίζεται όταν εκείνη συναντά και ερωτεύεται τον Μάικλ «Μικ» ΜακΝάλτι, αεροπόρο στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία που λες και έπεσε για εκεινη, σαν δώρο από τον ουρανό.

Ο 25χρονος Αμερικανός ηθοποιός Τζακ Ρέινορ ενσαρκώνει τον Μάικλ ΜακΝάλτι, που πριν συναντηθεί με την Ρόουζ δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Όμως η συναναστροφή μαζί της του δίνει θέληση για ζωή. Μια ζωή που προσδοκά να περάσει στο πλάι της.

*Στην ταινία παίζουν επίσης ο 32χρονος Theo James της «Τριλογίας της απόκλισης» και ο Ιρλανδός Aidan Turner.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ