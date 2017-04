Από Μ. Πέμπτη στις ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα, οι "Μαχητές των Δρόμων 8" -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ & ΤΡΕΙΛΕΡ

Είδαμε το τρέιλερ του και πραγματικά μείναμε με το στόμα ανοικτό. Ο λόγος για το ολοκαίνουριο «Fast & Furious 8 – Μαχητές των Δρόμων 8» σε σκηνοθεσία του μαύρου νεουορκέζου κινηματογραφικού δημιουργού Φ. Γκάρι Γκρέι που καταφθάνει στις ελληνικές αίθουσες, παράλληλα με την έξοδο του στις ΗΠΑ, στις 13 Απριλίου 2017 και φυσικά θα το δούμε και στην Πάτρα, σε διανομή της UIP.

Πρωταγωνιστούν οι: Βιν Ντίζελ, Σαρλίζ Θερόν, Ντουέιν Τζόνσον, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Τζέισον Στέιθαμ, Τάιριζ Γκίμπσον, Κερτ Ράσελ, Έλεν Μίρεν, Έλσα Πατάκι, Σκοτ Ίστγουντ και Κρις «Λούντακρις» Μπρίτζες.

Διάρκεια: 146 λεπτά.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στην 8η ταινία της πολύ πετυχημένης σειράς ταινιών κινηματογραφικού franchise, Fast & Furious η παρέα, μετά το γάμο του Ντομ (Βιν Ντίζελ) και της Λέτι (Μισέλ Ροντρίγκεζ) και την αποχώρηση από την ενεργό δράση του Μπράιαν (Πολ Γουόκερ) και της Μία (Τζορντάνα Μπρούστερ), προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Όταν, όμως, η Σίφερ (Σαρλίζ Θερόν), μια μυστηριώδης γυναίκα, σαγηνεύει τον Ντομ και τον παρασύρει στον κόσμο του εγκλήματος, εκείνος προδίδει τα κοντινά του πρόσωπα, η οικογένεια διαλύεται και η ομάδα (με επικεφαλής τον Χομπς (Ντουέιν Τζόνσον) που για χάρη του Ντομ πέρασε στην παρανομία) μπλέκει σε επικίνδυνες περιπέτειες στην πρώτη ταινία της τελευταίας τριλογίας της σειράς.

*Η προηγούμενη ταινία, η 7η της σειράς, ήταν πολύ φορτισμένη συναισθηματικά λόγω αφενός του πρόωρου χαμού σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα του ξανθού, γαλανομάτη ηθοποιού Πολ Γουόκερ και αφετέρου της θεματικής ολοκλήρωσης μιας σειράς περιπετειών που μας συντροφεύουν για πάνω από 15 χρόνια. Εμπορικά η συγκεκριμένη ταινία που παίχθηκε τον Απρίλιο του 2015 σάρωσε με διεθνείς εισπράξεις 1,5 δις δολάρια!

Μετά από ώριμη σκέψη των παραγωγών (μεταξύ αυτών και του μυώδη πρωταγωνιστή Βιν Ντίζελ) αποφασίστηκε πως θα γυριζόταν κι άλλη ταινία και το 2017 το κοινό θα απολαύσει την πρώτη ταινία της τελευταίας τριλογίας που ακολουθεί μια τελείως άλλη πορεία.

Όπως είπε ο 49χρονος Ντίζελ «ήθελα να συνεχίσω το saga μόνο αν, συλλογικά, φτιάχναμε την καλύτερη τελευταία τριλογία για εμάς, για τη μνήμη του αδερφού μας, Πολ Γουόκερ και για τη Universal που μας υποστηρίζει ένθερμα τόσα χρόνια. Στόχος μας είναι, λοιπόν, όχι μόνο να γυρίσουμε μια πολύ δυνατή ταινία, αλλά να αποτίνουμε φόρο τιμής σε όλα όσα εξέφραζαν αυτές οι ταινίες εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Και το κλειδί σε αυτό, το επόμενο κεφάλαιο, είναι να θέσουμε υπό αμφισβήτηση βασικές θεματικές και αυτό να γίνει με έναν επιβλητικό, αλλά συνάμα διασκεδαστικό τρόπο».

Ο σεναριογράφος Κρις Μόργκαν τόνισε με τη σειρά του ότι «η ταινία αφορά στις επιπτώσεις που προκαλεί μια στιγμή που αλλάζει όλα όσα πίστευες ως σταθερές στη ζωή σου. Τι θα γινόταν αν ο πατριάρχης της οικογένειάς σου, εκείνος που πάντα πρέσβευε τη σημασία της οικογένειας, ξαφνικά προδίδει τα πιστεύω του; Τι θα γινόταν αν εξαφανιζόταν; Τι θα γινόταν αν η οικογένειά του έπρεπε να στραφεί εναντίον του; Ήταν κάτι μοναδικό, και πολλές φορές, τρομακτικό. Έχει πολλές προεκτάσεις και μας έδωσε υλικό για να προχωρήσουμε σε νέες ιστορίες».

Ο σκηνοθέτης Φ. Γκάρι Γκρέι που καταπιάνεται με πολλά και διαφορετικά είδη (Straight Outta Compton, The Negotiator) ήρθε με όρεξη στην παραγωγή έχοντας ήδη συνεργαστεί με τον Βιν Ντίζελ (A Man Apart), τον Τζέισον Στέιθαμ και τη Σαρλίζ Θερόν στο «The Italian Job» και τον Ντουέιν Τζόνσον (Be Cool) τον οποίο θα δούμε και στο «Baywatch» στις αρχές Ιουνίου, ενώ και με τον Τάιριζ Γκίμπσον και τον Κρις Μπρίτζες έχουν προϊστορία λόγω της ενασχόλησής του με μουσικά κλιπ και διαφημιστικά.

Επίκεντρο κι εδώ η αγάπη του Ντόμινικ Τορέτο και της Λέτι Ορτίζ. Όπως σχολιάζει η ηθοποιός Μισέλ Ροντρίγκεζ, «το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει μια γυναίκα είναι η αγάπη της.

Η αγάπη μπορεί να μοιάζει με αδυναμία, αλλά αυτό που ξεχωρίζει στον Ντομ είναι πως δε βλέπει καμιά αδυναμία στην αγάπη. Βλέπει μονάχα τη δύναμή της κι αυτό είναι καθοριστικό του χαρακτήρα του. Μονάχα ένας τέτοιος τύπος θα εκτιμούσε μια δυναμική γυναίκα. Αυτό δεν είναι, άλλωστε, και το μεγαλείο της αγάπης; Είστε ένα και το μόνο που έχει σημασία είναι η αλήθεια που μόνο εσείς οι δύο ξέρετε και μοιράζεστε. Οπότε και το μήνυμα είναι πως, μόνο αυτού του είδους η ιδεαλιστική αγάπη σε κάνει να πολεμάς για τον άλλον, να μένεις δίπλα του στα δύσκολα και να πιστεύεις σε εκείνον, ό,τι κι αν γίνει».

Η έκπληξη εννοείται στο νέο φιλμ της σειράς είναι σίγουρα η παρουσία της 41χρονης σταρ Σαρλίζ Θερόν, που υποδύεται την πρώτη κακιά στη σειρά ταινιών Fast & Furious, και είναι εκείνη που ξεμυαλίζει τον Ντομ, βγάζοντας νέες πτυχές στο χαρακτήρα του. Η Θερόν εμφανίζεται με ράστα μαλλί. Παίζει και η βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μίρεν στο ρόλο της μητέρας του Ντέκαρντ (Τζέισον Στέιθαμ) και ο Σκοτ Ίστγουντ, γιος του γερόλυκου Κλιντ Ίστγουντ, στο ρόλο του προστατευόμενου του κυρίου Κανένα (Κερτ Ράσελ).

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής του φιλμ, UIP, μοναδική δράση, χαρακτηριστικό χιούμορ και πολλά και ακριβά δίτροχα και τετράτροχα (Dodge, Ford, Chevy, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Toyota, Subaru, ένα αξίας $2.000.000 Nissan, αλλά και Ducatis, Harley Davidsons, KTM’s Confederate…) με τον Ελληνικής καταγωγής Spiro Razatos να συντονίζει τις σκηνές καταδιώξεων, περιλαμβάνει το «Fast & Furious 8».

Τέλος για 1η φορά από την εποχή του Αμερικανικού εμπάργκο (1963), η ταινία «Μαχητές των Δρόμων 8» πραγματοποίησε γυρίσματα στην Κούβα. Ήταν μία πρωτιά για την οποία κοπίασε πολύ η παραγωγή, αλλά η δημοφιλία της σειράς των ταινιών του Fast & Furious, ήταν εκείνη που κυριολεκτικά άνοιξε τα σύνορα. Εκτός, όμως, της Κούβας, γυρίσματα έλαβαν χώρα και σε Ισλανδία (για 4 βδομάδες-με χαρακτηριστική τη σκηνή καταδίωξης 16 οχημάτων, άπειρων εκρηκτικών κι ενός… υποβρυχίου), αλλά και στην Ατλάντα, τη Νέα Υόρκη (η πόλη που είναι συνώνυμη του Fast & Furious) και το Σινσινάτι.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ