Σεμινάριο κουκλοθέατρου για ενήλικες με την Κορίνα Κοτσίρη στο θέατρο act

Σεμινάριο κουκλοθέατρου για γονείς, εκπαιδευτικούς, δασκάλους, νηπιαγωγούς, επιμορφωτές, ηθοποιούς, θεατρολόγους. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Απριλίου 2017 / 10.30 – 13.30 Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65).

Σχεδιάστρια προγράμματος / Εισηγήτρια: Κορίνα Κοτσίρη

Στόχος του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μιας κούκλας - χαρακτήρα και η τεχνική εμψύχωσή της για μαθησιακούς λόγους.

Τι σημαίνει εμψύχωση ενός αντικειμένου και πότε ειναι δυνατή; Υπάρχει η γραμματική της κίνησης μιας κούκλας;

Πότε μια κούκλα έχει χαρακτήρα και πώς δημιουργείται;

Τι πρέπει να γνωρίζω για να έχω τη μέγιστη αλληλεπίδραση με τα παιδιά;

Η κούκλα στα χέρια ενός δασκάλου ή ενός γονέα είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο καθώς η χρήση του έμμεσου αντικειμένου δυναμώνει την επικοινωνία και αποτελεί ενδιάμεσο φορέα συναισθημάτων και μηνυμάτων. Μέσω της κούκλας ο ενήλικας μπορεί να παρακινήσει, ν΄ αφηγηθεί ,να διδάξει, να ψυχαγωγήσει ενώ το παιδί εκφράζει τα συναισθήματά του, μοιράζεται τις σκέψεις του, αφομοιώνει αξίες και κανόνες. Η κούκλα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα πομπός και δέκτης πληροφοριών γιατί η κούκλα και το παιδί έχουν μια σχέση αλληλεπίδρασης.

Το κάθε μέλος του σεμιναρίου

• Δημιουργεί απ΄την αρχή μια κούκλα μάπετ (τύπος κούκλας που προσαρμόζεται σαν γάντι στο χέρι του χειριστή με τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει το στόμα κατά την ομιλία).

• Μαθαίνει το τρόπο χειρισμού της συγκεκριμένης κούκλας δηλαδή :

την τοποθέτηση της κούκλας στο χέρι και τη σωστή θέση του χειριστή

τον τρόπο που η κούκλα μιλάει και πώς αλλάζει φωνή

την απόδοση συναισθημάτων μέσω της κίνησης της κούκλας

τις κινήσεις που της επιτρέπονται πίσω από ένα κουκλόσπιτο και τα οπτικά εφέ που μπορεί να δημιουργήσει

τη μετάβαση του χειριστή από κούκλα- χαρακτήρα σε φυσικό πρόσωπο και το αντίθετο. Παίζοντας φανερά. Παίζοντας σε ντουέτο.

τη σχέση της κούκλας με άλλες κούκλες και αντικείμενα.

το στήσιμο μιας θεατρικής πράξης .

Σκοπός του εργαστηρίου είναι ο κάθε συμμετέχοντας να δημιουργήσει μια κούκλα και μέσω των θεατρικών ασκήσεων να διαμορφώσει την προσωπικότητα της. Αυτοσχεδιασμοί ομαδικοί ή σε ντουέτα, θεατρικές πράξεις πίσω και μπροστά απ΄το κουκλόσπιτο συντελούν αφενός στην εξάσκηση της τεχνικής εμψύχωσης της κούκλας αλλά και στην ανακάλυψη στοιχείων που βοηθούν στη σύνθεση του χαρακτήρα της κούκλας όπως το φύλο, το όνομα,την καταγωγή, ηλικία, αναμνήσεις και συναισθήματα. Η κούκλα έτσι σταδιακά απελευθερώνεται από τον εμψυχωτή και αποκτά μια μορφή αυτονομίας.

Τέλος συζητάμε τη σχέση κοινού - κούκλας και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος χρήσης της τέχνης του κουκλοθέατρου, από φύση πολυδιάστατη, ώστε να γίνει μια ωφέλιμη δραστηριότητα που να συντελεί ουσιαστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Απριλίου 2017 / 10.30 – 13.30

Κόστος συμμετοχής : 35 €

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα υλικά για την κατασκευή της κούκλας παρέχονται δωρεάν.

Πληροφορίες – συμμετοχές: 6977545994 και 6936122263 ([email protected] ).

Κορίνα Κοτσίρη

Σκηνογράφος, κουκλοπαίχτρια, περφόρμερ

Βιογραφικό

Σπούδασε στην Ecole International de Théâtre Jacques Lecoq στο τμήμα σκηνογραφίας - L.E.M (Laboratoire d’Etude du Mouvement)- που ειδικέυεται στην δυναμική έρευνα του χώρου και του ρυθμού διαμέσω της πλαστικής έκφρασης. Φοίτησε επίσης στην επαγγελματική σχολή για μαριονετίστες – ηθοποιούς του Παρισιού, Théâtre aux Mains nues, υπό την καθοδήγηση του Alain Recoing. Παρακολούθησε το σεμινάριο Corps et Objet της ομάδας Théâtre du mouvement στο Charleville-Mezières, Γαλλία και επαγγελματικά σεμινάρια και master class με ομάδες σύγχρονου κουκλοθεάτρου όπως Compagnie Turak, Compagnie Aia, Duda Paiva et Compagnie La Licorne.

Παρακολούθησε μαθήματα σωματικού θέατρού και σύγχρονης μιμικής με τις ομάδες Hippocampe και In Extenso ενώ έχει διδαχθεί την τεχνική μιμικής Etienne Decroux.

Η Κορίνα Κοτσίρη έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι για δέκα χρόνια. Δίδαξε την τέχνη του κουκλοθεάτρου και του θεάτρου αντικειμένων και πραγματοποίησε εικαστικά εργαστήρια σε παιδιά και εφήβους σε Κέντρα Νέας Γενιάς (MJC Herblay, MPT Meudon, MPT Youri Gagarine) , σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, (CA Bercy, CA Victor Zèles, Association Mom’artre, Mom’Didot κλπ) καθώς και σε δημοτικά σχολεία του Παρισιού (20eme και 19eme arrondissement). Στην Ελλάδα ζει από το 2014. Εργάστηκε στην Ελληνογαλλική σχολή Αγ. Ιωσήφ ώς υπεύθυνη θεατρικού παιχνιδιού και στο Παιχνιδαγωγείο Ν.Ψυχικού. Σήμερα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για το θέατρο ΑCT, τη σχολή Μαυρομάτη ενώ συνεργάζεται με κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, δήμους και νηπειαγωγεία. Τα εργαστήρια της έχουν βιωματικό χαρακτήρα, είναι πάντα αποτέλεσμα έρευνας και η υλοποίηση τους στηρίζεται στην επικοινωνία και στο συνδυασμό των τεχνών (εικαστικά, σωματικό θέατρο, κουκλοθέατρο).

Είναι performer και βοηθός χορογραφίας στην ομάδα Synthesis 748. Συμμετείχε in situ performance «Ανάσκαμμα» η οποία έγινε στα πλαίσια της θεματικής «Μεταβάσεις/ τόπος - χρόνος» της γκαλερί Owl Art Space και στα έργα της ομάδας « Nova Aetas και « You can not enter twice the same river» (Video danse) τα οποία παρουσιάστηκαν στη Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο και Αργεντινή. Εργάστηκε ως βοηθός χορογραφίας στην χορογραφική performance, «10 -22 sec», σε συνεργασία με το [email protected] –programme of the CMS Experiment στο CERN στα πλαίσια του Athens Science Festival.