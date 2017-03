Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΑΡΚΟΥ 27-28/3 ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ thebest.gr

Στην Πάτρα βρίσκεται η ηθοποιός Θεοδώρα Σιάρκου καθώς πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μετά τη Βάρκιζα» που ανεβαίνει σήμερα και αύριο στο θέατρο Απόλλων. Πρόκειται για ένα έργο που βασίζεται σε πραγματική ιστορία και ιστορικά ντοκουμέντα.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η Θεοδώρα Σιάρκου μίλησε στο thebest.gr για την σχέση της με την Πάτρα, για την παράσταση που πρωταγωνιστεί, για τις αντιδράσεις του κοινού σε αυτή, για τον δικό της τρόπο σκέψης ως μητέρα αλλά και για τα επαγγελματικά της σχέδια.



Η σχέση με την Πάτρα και το κοινό της...

H σχέση μου με την Πάτρα ξεκινά το 2005 όταν δέχθηκε την πρόταση του τότε καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Θέμη Μουμουλίδη και έπαιξα στην «Όπερα της πεντάρας» με τον Γιάννη Μπέζο, την Τάνια Τρύπη κ.α. Ήταν μια ωραία δουλειά και θυμάμαι έντονα ότι η πλατεία του Απόλλωνα ήταν πάντα γεμάτη.

Τότε έμεινα στην Πάτρα τρεις μήνες και πραγματικά εκείνη η περίοδος μου έχει μείνει αξέχαστη γιατί χαρακτηριζόταν από μια υπέροχη φιλοξενία, γενναιοδωρία και ξεγνοιασιά. Η Πάτρα είναι μια ζωντανή πόλη το κοινό της οποίας ήταν πάντα ενημερωμένο καλλιτεχνικά.

Αυτή τη φορά στην Πάτρα θα δώσουμε δυο παραστάσεις και θα παρουσιάσουμε το έργο «Μετά τη Βάρκιζα». Πρόκειται για ένα πολιτικό-κοινωνικό έργο το οποίο έχει να κάνει με την εποχή του εμφυλίου. Είναι ένα έργο το οποίο με συγκίνησε ιδιαίτερα.

Το «ναι» στο έργο και στο ρόλο…

Όπως είπα το έργο με συγκίνησε ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι ένα πολιτικό έργο οφείλει να βρίσκεται πάνω στο σανίδι και να επικοινωνεί με το κοινό.

Από την άλλη και ο ρόλος... με «προκάλεσε». Αυτό το τραγικό πρόσωπο της μάνας που υποδύομαι, με δελέασε. Παρά το γεγονός ότι βρίσκομαι στο θέατρο δυο δεκαετίες, είναι η πρώτη φορά που έχω πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια παράσταση.

Οι δυσκολίες της παράστασης...

Δεν θέλω να φανεί «εγωιστικό» αλλά δε με δυσκόλεψε τίποτα. Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος από τη στιγμή που σκέφτηκε να μου προτείνει αυτό το ρόλο και από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω στην παράσταση υπήρξε απόλυτα ξεκάθαρος και ακριβής πάνω στο τι ήθελε. Αυτό ήταν καθοριστικό.

Από την άλλη δημιούργησε έναν εξαιρετικό θίασο που εκτός από ταλέντο διαθέτει ευγένεια και χιούμορ. Δημιουργήθηκε αμέσως ένα όμορφο κλίμα, έτσι ακόμα κι αν υπήρξαν δυσκολίες δεν τις κατάλαβα.

Οι αντιδράσεις του κοινού στην παράσταση...

Οι αντιδράσεις των θεατών είναι πραγματικά συγκινητικές. Μπορούν να σε αφοπλίσουν με μια ζεστή χειραψία και να σου μεταδώσουν τη συγκίνηση που αισθάνονται οι ίδιοι.

Όταν βλέπεις ότι έχεις βοηθήσει να επικοινωνήσει το έργο με το κοινό, ξέρεις ότι έχεις κάνει καλά τη «δουλειά σου». Στόχος μας είναι να επικοινωνήσει ο θεατής με το συγγραφέα αλλά και να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί πάνω στο έργο.

Η συνάντηση με τον θεατή που έχει χαραχτεί στη μνήμη σας...

Μια κυρία, μεγάλη σε ηλικία που ήταν ιδιαίτερα όμορφη και ευγενική φυσιογνωμία, με πλησίασε μετά την παράσταση και μου είπε βουρκωμένη: «Μια μητέρα 82 ετών σκύβει το κεφάλι της μπροστά σας». Αυτό είναι τεράστια περιουσία για εμένα.

Είστε από τους αισιόδοξους της ζωής;

Προσπαθώ γιατί είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι μια μέρα χωρίς χαμόγελο, είναι μια χαμένη μέρα. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιστεκόμαστε στη κατσουφιά και τη μιζέρια αν θέλουμε να κερδίσουμε τη ζωή.

Είμαι μητέρα δυο μικρών παιδιών και προσπαθώ να είμαι χαρούμενη πρώτα για εκείνα. Φυσικά, ως άνθρωπος έχω και τις άσχημες στιγμές μου αλλά σε γενικές γραμμές δε προλαβαίνω να μιζεριάσω και να στεναχωρηθώ.

Τα μελλοντικά σας σχέδια...

Το «Μετά τη Βάρκιζα» θα συνεχιστεί και μετά το Πάσχα. Αυτό το διάστημα είμαι και στο θέατρο "Αλκμήνη" με την παράσταση "At home at the zoo". Συζητάμε το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι δυο παραστάσεις και του χρόνου.

H υπόθεση του έργου

Λίγο πριν ξεσπάσει επίσημα ο εμφύλιος πόλεμος, μια μάνα - χήρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις των δύο γιων της. Προσπαθεί να συμφιλιώσει τα παιδιά της, τους συστήνει ουδετερότητα, παροτρύνει τον μεγάλο γιο να υπογράψει Δήλωση για να μην τον κυνηγούν, παρακαλεί τον μικρό να δεχτεί τις διαφορετικές ιδέες του αδελφού του, ενώ συμβουλεύει τη μικρή της κόρη να μην ανακατεύεται.

Όμως, τα γεγονότα σύντομα μετατρέπουν την ελπίδα σε εφιάλτη, την αγάπη σε φόβο και το φόβο σε συμφορά. Μια ιστορία που φωτίζει την αγωνία του ανθρώπου και όλες τις μεγάλες οδύνες του. Οι ήρωές του σε ένα διαρκή αγώνα ζωής και θανάτου, με την ελπίδα να πεθαίνει και να ανασταίνεται.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.

Μουσική Τάσος Σωτηράκης.

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης.

Σκηνικά-Κοστούμια: Ευθύμης Τζώρας.

Παίζουν οι: Θεοδώρα Σιάρκου, Τσαμπίκα Φεσάκη, Ειρήνη Πολυδώρου, Μάνος Κωστής, Σάββας Πογιατζής, Κωστής Σαββιδάκης.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων στις 27 και 28 Μαρτίου στις 21:00.

Τιμές εισιτηρίων: 13 ευρώ γενική είσοδος και 10 ευρώ φοιτητικό, ΑμεΑ, ανέργων.