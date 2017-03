Οι ηθοποιοί του νέου παιδικού φιλμ «Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό» βρέθηκαν στον ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Μία ολοκαίνουρια ταινία για τα ιδιαίτερα δημοφιλή στρουμφάκια θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 30 Μαρτίου 2017 σε διανομή της Feelgood με τίτλο «Στρουμφάκια: Το χαμένο χωριό».

Το σχετικό διαφημιστικό πόστερ ήδη φιγουράρει στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε. Στο μεταξύ η ποπ τραγουδίστρια Demi Lovato, ο γνωστός και αξιόλογος ηθοποιός Mandy Patinkin και ο μυώδης Joe Manganiello που δανείζουν τις φωνές τους στην animation ταινία στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια, παρέδωσαν τα κλειδιά του Στρουμφοχωριού στα κεντρικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Demi Lovato, ο Τζο Μανιανέλλο, γνωστός από την εμφάνιση του πλάι στον Τσάνινγκ Τέιτουμ στο «Magic Mike» και ο 64χρονος Μάντι Πατίνκιν του «Homeland» αλλά και της ταινίας «Γιεντλ» όπου συμπρωταγωνίστησε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, συνεργάστηκαν με τα Ηνωμένα Έθνη σε μια προσπάθεια να εξαλείψουν την φτώχεια, να περιορίσουν την ανισότητα και να προστατέψουν τον πλανήτη ενάντια στην κλιματική αλλαγή μέσω των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, οι τρεις φωνές από τη νέα, επερχόμενη ταινία «Τα Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό» συνάντησαν στη Νέα Υόρκη τους υπεύθυνους των Ηνωμένων Εθνών, της Unicef και του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών για να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας και να εκφράσουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως μέρος της καμπάνιας #SmallSmurfsBigGoals.

Η καμπάνια σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους παγκοσμίως να γνωρίσουν και να υποστηρίξουν τους 17 Στόχους Υποστήριξης και Εξέλιξης, όπως υιοθετήθηκαν από ττους αρχηγούς των κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών το 2015. Ως μέρος των εορτασμών, η Ομάδα των Smurfs αναγνώρισε τρεις νέους Συνηγόρους: την εικοσάχρονη Karan Jerath, την 17χρονη Sarina Divan (17) και τον 17χρονο Noor Samee για τις ενέργειές τους στην προώθηση των στόχων.

Ο Jerath εφηύρε μια συσκευή ανάσχεσης, που θα μπορούσε να αποτρέψει μεγάλες ποσότητες πετρελαιοκηλίδων και να προστατέψει την υδρόβια ζωή σε μαρίνες, και έγινε από τους νεαρότερους ηγέτες, βάσει των Στόχων Υποστήριξης και Εξέλιξης. Η Divan θεμελίωσε μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, για την γυναικεία χειραφέτηση, ξεκινώντας από το σχολείο της και ο Samee είναι ένας blogger και συνήγορος της Unicef, διαχειριζόμενος ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ευαισθητοποιώντας πάντα βάση των Στόχων Υποστήριξης και Εξέλιξης.

Η καμπάνια με γενικό τίτλο #SmallSmurfsBigGoals κορυφώνεται κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας, που αναγνωρίζει ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν δεν μπορεί μόνο του να μετρήσει την ευμάρεια του πληθυσμού μιας χώρας και μια πιο περιεκτική, ισορροπημένη και ισομερής προσέγγιση θα μπορούσε να βοηθήσει στο να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί η ιδέα που συνδέεται άμεσα με τους 17 Στόχους Υποστήριξης και Εξέλιξης. Μεταξύ άλλων, οι στόχοι αυτοί υποστηρίζουν την αξιοπρεπή εργασία για όλους, την πρόσβαση σε θρεπτικές τροφές, την ποιοτική εκπαίδευση και το ικανό σύστημα υγείας, καθώς και την άρση και καταπολέμηση των διακρίσεων, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ζουν με ειρήνη, ευτυχία και ευημερία.

«Αυτή η εμπνευσμένη καμπάνια υπογραμμίζει έντονα το γεγονός πως όλοι και ο καθένας μας ξεχωριστά, ανεξάρτητα της ηλικίας και του μεγέθους του, θα μπορούσε να κάνει τον κόσμο ένα ευτυχέστερο μέρος να ζει. Είμαστε ευγνώμονες στην Sony Pictures Animantion και στην ομάδα των Smurfs για την διάθεση της συνεργασίας», ανέφερε η Cristina Gallach, από τα Ηνωμένα Έθνη και υπεύθυνη του τμήματος Επικοινωνίας και Δημόσιας Πληροφόρησης.

Οι διάσημοι που δανείζουν τις φωνές τους στην αμερικανική εκδοχή της ταινίας Demi Lovato, Joe Manganiello, Mandy Patinkin και η σκηνοθέτιδα Kelly Asbury, εκπρόσωποι της Ομάδας των Smurfs παρουσίασαν τους τρεις νεαρούς μαθητές δίνοντάς τους ένα συμβολικό κλειδί για το Στρουμφοχωριό ως αναγνώριση της δουλειάς τους, αφού υπερασπίστηκαν τους στόχους Υποστήριξης και Εξέλιξης ως ένα παράδειγμα που θα πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι.

Από τη μεριά του ο εντεταλμένος διαχειριστής των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε ένα καινούργιο γραμματόσημο που προωθεί αυτή την ενέργεια. Σύσσωμο το καστ με τον Βέλγο εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, Marc Pecsteen de Buytswerve και τον βοηθό του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε ζητήματα management, Stephen Cutts παρουσίασαν το γραμματόσημο #SmallSmurfsBigGoals στον Τύπο.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε πως ο δημιουργός του καρτούν των στρουμφ, ο Πεγιό – Peyo ήταν Βέλγος.

Οι ηθοποιοί και οι υπεύθυνοι των Ηνωμένων Εθνών απευθύνθηκαν σε περισσότερα από 1,500 μέλη της προσομοίωσης του μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών στην Γενική Αίθουσα Διασκέψεων, όπου ενθάρρυναν το κοινό και τους παρευρισκομένους να γίνουν μέλη της ομάδας των Smurfs.

Η καμπάνια προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί τον διαδικτυακό ιστότοπο www.SmallSmurfsBigGoals.com για να ανακαλύψει πως μπορούν όλοι μέσω της συνεργασίας να φτάσουν στον στόχο. Πως; Ανακαλύπτοντας ποιοι στόχοι ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ του καθενός, υψώνοντας τη φωνή για έναν καλύτερο κόσμο και μένοντας ανοιχτοί σε ιδέες και πληροφορίες μέσω των social media.

Τέλος οι ηθοποιοί παρουσίασαν και ένα καινούργιο video στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Demi Lovato, Joe Manganiello, Michelle Rodriguez και ο Mandy Patinkin, που ενθαρρύνουν τους θεατές να ενισχύσουν και να πάρουν μέρος στην καμπάνια των Στόχων Βελτίωσης και Εξέλιξης.

«Ελπίζουμε πως η καμπάνια θα βοηθήσει όλους μας να σκεφτούμε τις ενέργειές μας που έχουν αντίκρισμα στον πλανήτη. Ο καθένας μας, ακόμα και ένα μικρό Στρουμφάκι μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους και τα όνειρά του», είπε η 25χρονη τραγουδίστρια Demi Lovato, που δανείζει την φωνή της στη ταινία (έχει τραγουδήσει και το Οσκαρικό Let it go από το Frozen της Ντίσνει).

Παράλληλα με την ενέργεια αυτή με τα Ηνωμένα Έθνη, διάφορες άλλες γιορτές πραγματοποιήθηκαν σε 18 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Αργεντινής, της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Ρωσίας και της Αγγλίας για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σε σχέση με τους Στόχους των Smurfs, ενισχύοντας την καμπάνια για την Βελτίωση και την Εξέλιξη.

Μάλιστα τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, το καστ και μέλη των οργανώσεων που βοήθησαν αυτή τη καμπάνια, «έβαψαν» το Empire State Building στη Νέα Υόρκη μπλε για να γιορτάσουν την μέρα.

«Από το 1958, τα Στρουμφάκια ενσωματώνουν τις αξίες της φιλίας και της συντροφικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο βοηθώντας τον διπλανό να αντιληφθεί την αισιοδοξία και την ανεκτικότητα, δείχνοντας σεβασμό στη Μητέρα Φύση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τα Στρουμφάκια να υποστηρίζουν ενέργειες των Ηνωμένων Εθνών και να συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στην UNICEF και στην μακρόχρονη συνεργασία τους, ευαισθητοποιώντας το κοινό με στόχους που θα βελτιώσουν και θα εξελίξουν τον κόσμο», είπε η Véronique Culliford, κόρη του Peyo, που δημιούργησε τα Στρουμφάκια.

*Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας Διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1945 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από 51 χώρες που θέλησαν να εξασφαλίσουν ειρήνη και ασφάλεια, προωθώντας τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών, που θα επέφεραν ένα καλύτερο τρόπο διαβίωσης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα 193 χώρες είναι μέλη ενός παγκόσμιου κορμού, ανάμεσα τους και η Ελλάδα.

Σχετικά με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) στη διεύθυνση: www.undp.org.

H UNICEF προωθεί τα δικαιώματα κάθε παιδιού σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας το δικαίωμά τους να έχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Μαζί με τους διάφορους υποστηρικτές, η UNICEF δίνει το παρόν σε περίπου 190 χώρες για να μεταφράσει αυτή τη δέσμευση σε πράξεις, δίνοντας περισσότερο βάση σε ενέργειες που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο για ένα καλύτερο αύριο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.unicef.org.

*Τέλος η ταινία «Στρουμφάκια: το Χαμένο Χωριό» υπόσχεται να είναι μία φρέσκια και ξεκαρδιστική κινηματογραφική εκδοχή για τα «Στρουμφάκια», με μόνο κινούμενα σχέδια (δεν θα υπάρχει live action δράση με ηθοποιούς). Ένας μυστηριώδης χάρτης βάζει την Στρουμφίτα και τους καλύτερούς της φίλους, τον Σπιρτούλη, τον Σκουντούφλη και τον Προκόπη σε ένα συναρπαστικό αγώνα μέσα στο -γεμάτο μαγικά πλάσματα- Απαγορευμένο Δάσος για να βρουν ένα μυστηριώδες χαμένο χωριό πριν τα προλάβει ο μοχθηρός μάγος Δρακουμέλ. Επιβάτες ενός τρελού ταξιδιού, γεμάτου δράση και κίνδυνο, τα Στρουμφάκια βρίσκονται μπροστά στην ανακάλυψη του μεγαλύτερου μυστικού σε ολόκληρη την Στρουμφο-ιστορία.

Η ταινία θα προβληθεί στην Ελλάδα και μεταγλωττισμένη, με υπότιτλους και σε 3D. Είναι πιθανό να προβληθεί και στην 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Γούναρη και Κανακάρη, στην Πάτρα.

