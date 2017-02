Το «Μία πόλη δίπλα στη θάλασσα – Manchester by the sea» στο Πάνθεον της Πάτρας

Την αξιόλογη και συγκινητική όπως λέγεται, Αμερικανική κινηματογραφική ταινία που μάλιστα διεκδικεί 6 βραβεία Όσκαρ στην 89η απονομή που θα γίνει την Κυριακή 26/2/2017, θα προβάλλει από την Πέμπτη 23/2 η 2η αίθουσα του Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη που διευθύνει ο Παναγιώτης Κοτσαύτης.

Ο λόγος για το φιλμ «Μία πόλη δίπλα στη θάλασσα – Manchester by the sea» που ξεκίνησε την εξαιρετική του πορεία στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα τον Γενάρη του 2016 και κατόπιν ενθουσίασε και στα Φεστιβάλ του Τορόντο, στον Καναδά, του Telluride στο Κολοράντο των ΗΠΑ και στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Ο δημιουργός της ταινίας Κένεθ Λόνεργκαν (του φιλμ «You can count on me») είναι διπλά υποψήφιος για Όσκαρ, στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου.

Η ταινία διάρκειας 135 λεπτών, σε διανομή της Feelgood, θα παιχθεί στο Πάνθεον της Πάτρας, στις 19:30 και 22:00, έως και την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017.

Σκηνοθεσία Κένεθ Λόνεργκαν.

Πρωταγωνιστούν οι Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ και Λούκας Χέντζες.

Στα Όσκαρ είναι υποψήφιοι ο Κέισι Άφλεκ, μικρότερος αδελφός του Μπεν Άφλεκ για α’ ανδρικό ρόλο και οι Μισέλ Γουίλιαμς και Λούκας Χέντζες στους β’ γυναικείο και β’ ανδρικό ρόλο αντίστοιχα.

Υπόθεση:

Ο μοναχικός Λι συγκλονίζεται από τον ξαφνικό θάνατο του μεγάλου του αδερφού κι έρχεται σε δύσκολη θέση όταν μαθαίνει την επιθυμία του τελευταίου να αναλάβει την κηδεμονία του έφηβου ανιψιού του.

Έξι βασικές Οσκαρικές υποψηφιότητες και μία Χρυσή Σφαίρα καλύτερης αντρικής ερμηνείας σε δράμα καθώς και βραβείο BAFTA α’ ανδρικού ρόλου για τον συγκλονιστικό Κέισι Άφλεκ, έχει λάβει το συγκεκριμένο φιλμ που έχει υμνηθεί από τους κριτικούς στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα καλογραμμένο και καλοπαιγμένο φιλμ, μία ανθρώπινη ταινία πάνω στην απώλεια, στο πένθος και στα τραύματα του παρελθόντος.

Οι εισπράξεις στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει τα 46 εκατομμύρια δολάρια σε 14 εβδομάδες προβολής ενώ εξίσου καλά ξεκίνησε την πορεία της η ταινία και στην Ελλάδα. Το πρώτο τετραήμερο της πρεμιέρας της (16-19/2/2017) που προβλήθηκε μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε 8 αίθουσες άγγιξε τα 10.000 εισιτήρια, με υψηλό μέσο όρο θεατών ανά αίθουσα.

*Διευκρινίζεται από το Πάνθεον ότι οι προβολές το Σάββατο 25/2 και την Κυριακή 26/2 δεν θα πραγματοποιηθούν προφανώς λόγω της κορύφωσης του Πατρινού καρναβαλιού και των εκδηλώσεων.

Το τηλ. του ταμείου στο Πάνθεον είναι το 2610 325 778.

*Το Πάνθεον να θυμίσουμε ότι έως και την Τετάρτη 22/2 πρόβαλλε τα επίσης Οσκαρικά φιλμ "Moonlight" (υποψήφιο για 8 Όσκαρ) και "Ο Εμποράκος" από το Ιράν του Ασγκάρ Φαραντί που λογίζεται ως το φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

