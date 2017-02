Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στην καρναβαλική Πάτρα οι Xatzifrageta (official) επιστρέφουν για ένα δυνατό live. "Μασκαρεμένοι ή όχι, καρναβαλιστές ή όχι, χαρούμενοι, απογοητευμένοι, δυνατοί, αδύνατοι κ.α. είστε όλοι (μάλλον όσοι προλάβετε) καλεσμένοι στο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ live party της πόλης".

Προπώληση εισιτηρίων : 8€ (περιορισμένος αριθμός) στο Discover Your Way.

Γενική είσοδος : 10€ (θα βγούν στην προπώληση μέχρι sold out)

Προσέλευση : 21.30