Από 26 Ιανουαρίου το «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς στις ελληνικές αίθουσες

To φιλμ «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς με τους Μαχερσάλα Άλι, Ναόμι Χάρις, Σαρίφ Ερπ, Τζανέλ Μονέ, Ντουάν Σάντερσον, Τρέβαντ Ρόουντς, Άστον Σάντερς και Άλεξ Χίμπερτ, που έχει τιμηθεί με την Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Δράμα ενώ συνολικά είχε 6 υποψηφιότητες, βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες στις 26 Ιανουαρίου 2017.

Πρόκειται για μία διαχρονική ιστορία ανθρώπινης επαφής κι αυτογνωσίας. Το Moonlight εξιστορεί τη ζωή ενός άντρα από την παιδική του ηλικία έως και την ενηλικίωση, καθώς παλεύει να βρει τη θέση του στον κόσμο. Ένα ζωτικό πορτρέτο, σε τρία κεφάλαια, της σύγχρονης ζωής ενός αφροαμερικανούκι ένας ποιητικός διαλογισμός επάνω στην ταυτότητα, την οικογένεια, τη φιλία, την αγάπη, πλημμυρισμένος με βαθιά συμπόνοια και καθολικές αλήθειες.

Το συγκλονιστικό όραμα του Μπάρι Τζένκινς συγκινεί με την απεικόνιση των στιγμών, των ανθρώπων και των αγνώστων δυνάμεων που πλάθουν τη ζωή μας και μας καθορίζουν, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Seven Films.

Η ταινία που αναμένεται να λάβει και υποψηφιότητες στα Όσκαρ, αναμένεται για προβολή και στην Πάτρα.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι οι κριτικές είναι διθυραμβικές (έχει 98% στο Rotten tomatoes και 99% στο metacritic). Οι έως τώρα εισπράξεις στις ΗΠΑ φτάνουν τα σχεδόν 15 εκατομμύρια δολάρια.

To Moonlight ξεκίνησε ως ιδέα για σχολική εργασία από τον αξιοσέβαστο θεατρικό συγγραφέα Ταρέλ Άλβιν ΜακΚρέινι, μέλος της θεατρικής εταιρίας Steppenwolf του Σικάγο. Το θεατρικό του έργο με τίτλο «In Moonlight Black Boys Look Blue» παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο φεστιβάλ Borscht στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο παρουσίασης έργων ντόπιων καλλιτεχνών, που αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μέσα από ιστορίες που διαφοροποιούνται από την τυπική της απεικόνιση.

To 2013, η παραγωγός Αντέλ Ρομάνσκι βοηθούσε το Μπάρι Τζένκινς να επιλέξει ανάμεσα στα αναρίθμητα project που είχε στο μυαλό του για να σκηνοθετήσει, μετά το Medicine for Melancholy.

Οι δυο τους, φίλοι από το πανεπιστήμιο, βρίσκονταν συχνά έως ότου οι ιδέες τους πήραν μορφή. Μία από αυτές ήταν και το έργο του ΜακΚρέινι: «Ο Ταρέλ συνέλαβε με εκπληκτικό τρόπο τι σημαίνει να είσαι ένα φτωχό μαύρο παιδί που μεγαλώνει στα προάστια του Μαϊάμι», εξηγεί ο Τζένκινς. «Το είδα σαν ευκαιρία να δώσω ζωή σε κάποιες από τις δικές μου παιδικές αναμνήσεις, μέσα από την υπέροχη φωνή του Ταρέλ. Οι ρίζες των εμπειριών του ήταν οι ρίζες των εμπειριών μου- ήταν ο τέλειος γάμος».

Συμπτωματικά, ο Τζένκινς μεγάλωσε στην ίδια γειτονιά με τον ΜακΚρέινι, τη γειτονιά του Moonlight. Δε γνώριζαν ο ένας τον άλλον σαν παιδιά, αλλά η ζωή τους έμοιαζε τρομακτικά. Πήγαν στα ίδια σχολεία, έγιναν και οι δύο καλλιτέχνες με δύο βασικά θέματα να διακατέχουν τα έργα τους: ταυτότητα και σεξουαλικότητα. Μεγάλωσαν και οι δύο παρακολουθώντας τις μητέρες τους να παλεύουν με το σοβαρό τους εθισμό στα ναρκωτικά. Η μητέρα του Τζένκινς επιβίωσε και είναι φορέας του AIDS τα τελευταία 24 χρόνια ενώ η μητέρα του ΜακΚρέινι υπέκυψε στον ίδιο ιό.

Το Moonlight ξεκινάει με τον κεντρικό ήρωα Σάιρον σε ηλικία 10 ετών, που τον βρίσκει και τον παίρνει υπό την προστασία του ο Χουάν, μαζί με την κοπέλα του, Τερέσα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Σάιρον γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο του συμμαθητή του Κέβιν, βλέπει τη μητέρα του να εξασθενεί όλο και περισσότερο και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα γεγονός που θα αλλάξει την πορεία της ζωής του. Το τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί το Σάιρον στην ενηλικίωση – είναι γνωστός πλέον ως Black.

Η παραγωγός Αντέλ Ρομάνσκι μαγεύτηκε από τη διασκευή του Τζένκινς, το γεμάτο συναίσθημα σενάριο του για την ενηλικίωση στη γη του πυρός. «Το σενάριο μου ράγισε την καρδιά» είπε η Ρομάνσκι. «Η ιστορία του Σάιρον ήταν κάτι με το οποίο μπορούσα να ταυτιστώ, παρόλο που είμαι γυναίκα και λευκή. Ο πυρήνας της ιστορίας είναι η διαφορετικότητα».

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του Moonlight, είναι ότι μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από έναν ετερόφυλο άντρα, που δούλεψε επάνω στο υλικό ενός ανοιχτά ομοφυλόφιλου - παρόλα αυτά η σεξουαλικότητα δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ταινία χάρη στους λεπτούς χειρισμούς του Τζένκινς. Το Moonlight ξεπερνά τις ταμπέλες και τους χαρακτηρισμούς, είναι μια παγκόσμια ιστορία, δοσμένη μέσα από την προσωπική μάχη ενός νεαρού, όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Το καστ

Το κάστινγκ για την ταινία ξεκίνησε με την απόφαση του Τζένκινς να δείξει την εξέλιξη του Σάιρον, από τα 10 του χρόνια έως τα 30, χωρίς να αλλάζει κανένας ηθοποιός ηλικιακά στο καθένα από τα τρία κεφάλαια. Η πρόκληση για τους υπεύθυνους κάστινγκ ήταν να βρουν τρεις ηθοποιούς που θα μετέδιδαν τα ίδια συναισθήματα στη διάρκεια των χρόνων, χωρίς καν αυτοί να συναντιούνται στα γυρίσματα. Ο Τζένκινς απευθύνθηκε στη casting director Γέσι Ραμίρεζ, η οποία υπήρξε δημόσιος λειτουργός για νέους και είχε μια ιδιαίτερη γνώση κι εμπειρία.

Οι δημιουργοί γνώριζαν από νωρίς ότι όποιος θα υποδυόταν τον μικρό Σάιρον (Little) έπρεπε να είναι ντόπιος. Ο Τζένκινς και η Ρομάνσκι χτένισαν τους δρόμους της πόλης, αναρτώντας αγγελίες, πηγαίνοντας σε σχολεία και γειτονιές, αναζητώντας πάντα το μικρό αγόρι που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Ανακάλυψαν τον Άλεξ Χίμπερτ κι έδειξαν την κασέτα του στους υπόλοιπους- η Ραμίρεζ εντυπωσιάστηκε αμέσως από την ευαισθησία και την περιέργεια του μικρού αγοριού.

Για τον έφηβο Σάιρον, η Ραμίρεζ διεύρυνε την αναζήτηση της σε όλη τη χώρα. Επιλέχθηκε ο Άστον Σάντερς, τον οποίο η Ραμίρεζ ανακάλυψε σε μία από τις αναρίθμητες οντισιόν στο Λος Άντζελες. Ο Σάντερς είχε ένα προηγούμενο μικρό ρόλο στο «Straight outta Compton», αλλά ξεχώρισε για την ακινησία, για την απάθεια που έδειξε στην οντισιόν- βασικά χαρακτηριστικά για το νεαρό Σάιρον.

Ο Τρέβαντ Ρόουντς, πρώην αθλητής του στίβου από τη Λουιζιάνα, πέρασε από οντισιόν αρχικά για το ρόλο του ενήλικου Κέβιν, αλλά η οντισιόν του διακόπηκε όταν ο Τζένκινς και η Ρομάνσκι είδαν αμέσως ότι ήταν ιδανικός για το ρόλο του Black, τον ενήλικο πια Σάιρον.

«Ο Σάιρον είναι ένας άντρας που κρύβει τον πραγματικό του εαυτό γιατί φοβάται» λέει ο Ρόουντς. «Ο τίτλος Moonlight αναφέρεται στο φως που πέφτει στο απόλυτο σκοτάδι. Ο καθένας μας στη ζωή αντιμετωπίζει κάτι αντίστοιχο, είτε πρόκειται για μικρό διάστημα, είτε για μια ολόκληρη ζωή. Οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι δεν έχει φορέσει ποτέ κάποιου είδος προσωπείο ζει στο σκοτάδι».

Για το Χουάν, τον έμπορο ναρκωτικών που προστατεύει το Σάιρον, έπρεπε να βρεθεί ένας ηθοποιός που θα ήταν ταυτόχρονα σκληρός, αλλά και στοργικός. Οι δημιουργοί βρήκαν τον Χουάν στο πρόσωπο του Μαχερσάλα Άλι, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός από το ρόλο του ως Ρέμι Ντάντον στο τηλεοπτικό «House of cards», καθώς και τα φιλμ «Επαναστάτης», «The Hunger games: Επανάσταση» και τη τηλεοπτική σειρά του Netflix, Luke Cage.

Τέλος η Βρετανίδα ηθοποιός Ναόμι Χάρις, είναι η μητέρα του Σάιρον και ο μόνος χαρακτήρας που εμφανίζεται και στα τρία κεφάλαια. Η Χάρις είχε κερδίσει την προσοχή της Ραμίρεζ πολλά χρόνια πριν, με το ρόλο της στο «28 Ημέρες μετά» του Ντάνι Μπόιλ. Για τη Χάρις, απόφοιτο του Cambridge, που δεν πίνει, δεν καπνίζει και δεν κάνει ναρκωτικά, ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση ο χαρακτήρας της Πόλα.

“Η Πόλα είναι μια εργαζόμενη γυναίκα με σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά. Επιλέγει διαρκώς τον εθισμό από το γιο της. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όταν υποδύομαι ένα χαρακτήρα είναι να μάθω να συμπάσχω μαζί τους. Έπρεπε να βρω μια βαθιά σύνδεση και κατανόηση για τις επιλογές της για να τη ενσαρκώσω», τόνισε η ίδια.

Ο σκηνοθέτης Μπάρι Τζένκινς και το συνεργείο του γύρισαν το «Moonlight» σε μια περιοχή του Μαΐάμι, γνωστή ως Liberty Square, μέρος του συστήματος δημόσιας στέγασης Liberty City. Η περιοχή θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες σε ολόκληρη την Αμερική.

Το Moonlight είναι μια παγκόσμια ιστορία αγάπης, οικογένειας και συμφιλίωσης, που έρχεται να απελευθερώσει οποιονδήποτε έχει νοιώσει παράταιρος ή μόνος, ή έχει νοιώσει παγιδευμένος στα συναισθήματα του και λαχταρά την αλλαγή και είναι όπως συνοψίζει ο Τζένκινς «μια βιωματική, πειραματική ταινία στην οποία οι χαρακτήρες διαπραγματεύονται συνεχώς τι θα επιτρέψουν στον εαυτό τους να νιώσουν».

*Να προσθέσουμε ότι η Ναόμι Χάρις (Πόλα) είναι Βρετανίδα και ήταν υποψήφια για Βραβείο Bafta Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης Ηθοποιού για το ρόλο της ως Τία Ντάλμα στους Πειρατές της Καραϊβικής. Ακολούθησε ο θρυλικός ρόλος της Μις Μάνιπενι στο «Skyfall» του Σαμ Μέντες, και στο «Spectre» που ακολούθησε πλάι στον Τζέιμς Μποντ – Ντάνιελ Γκρεγκ.

*Ο Μπάρι Τζένκινς (σενάριο/σκηνοθεσία) έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στο Μαϊάμι. Μετά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να δουλέψει στο πλευρό του Ντάρνελ Μάρτιν στo Their Eyes Were Watching God. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Medicine for Melancholy, κυκλοφόρησε το 2009 και η εφημερίδα The New York Times την αποθέωσε ως καλύτερη ταινία της χρονιάς.

Το 2010, ο Τζένκινς ίδρυσε τη Strike Anywhere Films, μαζί με άλλους συναδέλφους του. Υποψήφιος πολλάκις για Βραβείο Spirit και Gotham, ο Τζένκινς έχει εργαστεί πρόσφατα στη σειρά του HBO, The Leftovers. Η εφημερίδα The New York Times, επανήλθε φέτος, βάζοντας το Τζένκινς στη λίστα με τους «20 σκηνοθέτες που πρέπει να παρακολουθείτε».

Το Moonlight είναι η 2η μεγάλου μήκους ταινία του.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ