Το νέο αξιόλογο φιλμ του Τζιμ Τζάρμους «Paterson» από 5 Ιανουαρίου 2017 στις ελληνικές αίθουσες

H εταιρεία κινηματογραφικής διανομής ΑΜΑ Films θα παρουσιάσει στις ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017, αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τη νέα ταινία του ανεξάρτητου Αμερικανού σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους «Paterson», που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς στο περυσινό Φεστιβάλ Καννών και αποτέλεσε την ταινία έναρξης στο πρόσφατο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι Άνταμ Ντράιβερ και Γκολσιφτέ Φαραχανί.

Ο Πάτερσον είναι οδηγός λεωφορείου στην ομώνυμη πόλη του Πάτερσον, στο Νιου Τζέρσι. Κάθε μέρα, ο Πάτερσον ακολουθεί μια ρουτίνα: κάνει το καθημερινό του δρομολόγιο, παρατηρώντας την πόλη καθώς αυτή περνά μπροστά από το παρμπρίζ του και κρυφακούγοντας αποσπασματικά τις συζητήσεις γύρω του. Γράφει στίχους σ’ ένα τετράδιο. Βγάζει βόλτα τον σκύλο του. Σταματά σ’ ένα μπαρ και πίνει μία μόνο μπίρα. Και γυρνά σπίτι στη γυναίκα του, τη Λόρα.

Αντίθετα, ο κόσμος της Λόρα αλλάζει διαρκώς. Βλέπει νέα όνειρα σχεδόν καθημερινά. Ο Πάτερσον αγαπά τη Λόρα, κι αυτή τον αγαπά. Αυτός επικροτεί τις νεόκοπες φιλοδοξίες της. Αυτή υποστηρίζει το ταλέντο του στην ποίηση. Η ταινία παρατηρεί σιωπηρά τους θριάμβους και τις ήττες της καθημερινής ζωής, όπως και την ποίηση που κρύβεται στις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Παίζουν ακόμη οι: Μπάρι Χένλεϊ, Κλιφ Σμιθ, Τσάστεν Χάρμον και Ουίλλιαμ Τζάκσον Χάρπερ.

Διάρκεια: 113 λεπτά.

Σε συνέντευξη του ο Τζιμ Τζάρμους (TIME | STEPHANIE ZACHAREK | 21.12.16) ανέφερε τα εξής:

«Δεν έκανα ντοκιμαντέρ, αλλά μια ταινία που θέλει να δείξει με τον πιο όμορφο τρόπο τα ουσιώδη σημεία της πόλης. Προσπαθήσαμε να κινηματογραφήσουμε με τον διευθυντή παραγωγής Μαρκ Φρίντμπεργκ τα θετικά σημεία της πόλης, τους ωραίους ανθρώπους, την αισιοδοξία, την καλλιτεχνική της πλευράς, χωρίς να επικεντρωθούμε ή να αναδείξουμε τα σημεία εκείνα που την αποσυνθέτουν πλήρως.

Το κέντρο του Πάτερσον είναι ένα ζωντανό μέρος, όπου αναμειγνύονται οι διαφορετικές κουλτούρες και άνθρωποι κάθε προέλευσης και τάξης. Φτηνά ρουχάδικα, μεξικάνικα ρεστοράν, αραβικά καταστήματα ειδών, κινέζικο φαστ φουντ, φαγητό σε πακέτο, κ.ά. Μου αρέσει όλο αυτό. Όπως και το να κοιτάς όλη αυτήν την εικόνα και τους ανθρώπους μέσα από το παράθυρο ενός λεωφορείου. Αγάπησα τα γυρίσματα του λεωφορείου που κράτησαν περίπου μια εβδομάδα και έδωσαν μια όμορφη, θεατρική ματιά στην ταινία μας.

Τον Άνταμ Ντράιβερ τον είχα δει σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Στο «Girls», στην τηλεόραση, στο «Inside Llewyn Davis», σε συνεντεύξεις του, στο «Frances Ha» και αλλού. Αγάπησα το πρόσωπό του και την ησυχία του. Η δουλειά μαζί του ήταν μεγάλη εμπειρία γιατί ήταν κάπως αντιδραστική. Ο ίδιος δεν μοιάζει και τόσο… ηθοποιός. Δεν βλέπει ποτέ τις ταινίες του, δεν του αρέσει να βλέπει τον εαυτό του στην οθόνη. Θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά δουλεύοντας φυσικά τον χαρακτήρα που έχει να υποδυθεί. Δεν θέλει να αναρωτιέται πώς είναι, αλλά να γίνεται ένα με τον χαρακτήρα του έργου του. Ο Άνταμ μου θυμίζει πολύ τον Ρόμπερτ Μίτσαμ. Είναι ιδιαίτερη, αντιδραστική περίπτωση. Δεν θέλει να υποκρίνεται, αλλά να γίνεται πιστευτός».

*O Τζιμ Τζάρμους θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του αμερικανικού ανεξάρτητου σινεμά. Οι ταινίες του συχνά διακρίνονται για τον υπερβατικό μινιμαλισμό τους και την ανατροπή των παραδοσιακών κινηματογραφικών ειδών, όπως της ταινίας δρόμου, του γουέστερν και του αστυνομικού.

Ενδεικτική φιλμογραφία

1980 Διακοπές διαρκείας

1984 Stranger than Paradise

1986 Στην παγίδα του νόμου

1989 Mystery Train

1995 Ο νεκρός

1999 Ghost Dog: The Way of the Samurai

2005 Τσακισμένα λουλούδια

2013 Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί

2016 Paterson

2016 Gimme Danger.

*Ο Άνταμ Ντράιβερ παίζει και στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Σιωπή» που επίσης θ’ αρχίσει να προβάλλεται από τις 5 Ιανουαρίου 2017 στην Ελλάδα σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ.

Το φιλμ «Paterson» ενδεχομένως να έρθει αργότερα για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ