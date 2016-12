Από την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 το διαστημικό φιλμ «Passengers» με τους Κρις Πρατ και Τζένιφερ Λόρενς στην Πάτρα

Tην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Passengers» σε σκηνοθεσία του Μόρτεν Τίλντουμ του Οσκαρικού φιλμ «Το Παιχνίδι της Μίμησης» όπου έπαιζε ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, θα δούμε από την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 στις ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα, στα Στερ σίνεμας/Odeon στη Βέσο Μάρε.

Το φιλμ στο Αμερικάνικο Χριστουγεννιάτικο box office ξεκίνησε καλά την πορεία του με περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία.

Στην Ελλάδα η ταινία βγαίνει σε διανομή της Feelgood.

Δύο από τους πιο ταλαντούχους και όμορφους ηθοποιούς του Χόλιγουντ συναντιούνται, ερωτεύονται και κινδυνεύουν στο διάστημα, μόνοι και έρημοι μέσα σ’ ένα διαστημόπλοιο. Ο Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurassic World) και η Jennifer Lawrence (The Hunger Games) είναι οι “Passengers” στη νέα ταινία του Morten Tyldum (The Imitation Game) και ενσαρκώνουν τους επιβάτες ενός πολυτελούς διαγαλαξιακού διαστημοπλοίου με απίθανη χημεία, πολύ χιούμορ και τρυφερότητα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Μαζί τους σε ρόλο εξομολογητή και μπάρμαν, εμφανίζεται ο Michael Sheen (της τηλεοπτικής σειράς Masters of). Το Passengers είναι μια μεγάλη υπερπαραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά, καθηλωτικές σκηνές δράσης, συγκινητικές και αστείες στιγμές και ένα ακατανίκητο πρωταγωνιστικό δίδυμο ενώ σε κάποια σημεία θα λέγαμε πως θυμίζει το φιλμ με τους Σάντρα Μπούλοκ και Τζορτζ Κλούνι «Gravity».

Σύνοψη

Δύο ξένοι, ο Jim (Chris Pratt) και η Aurora (Jennifer Lawrence), είναι συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι που διαρκεί 120 χρόνια και έχει για προορισμό του έναν πλανήτη πολύ μακριά από τη Γη. Ανακαλύπτει ο ένας τον άλλον όταν μια μηχανική βλάβη αφυπνίζει μόνο αυτούς 90 χρόνια νωρίτερα από αυτό που ήταν προγραμματισμένο για τους συνολικά 5000 ναρκωμένους επιβάτες. Οι δύο τους εντοπίζουν τη βλάβη που κάνει το διαστημόπλοιο να καταρρέει σταδιακά, και θα διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να σωθούν οι ίδιοι, αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες της πιο μαζικής μετανάστευσης στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Διάρκεια: 116 λεπτά.

«Η ταινία έχει να κάνει με δύο ανθρώπους που υποτίθεται ότι κάνουν το ταξίδι της ζωής τους: διαρκεί 120 χρόνια και προορίζεται σε έναν νέο πλανήτη, αλλά αφυπνίζονται 90 χρόνια νωρίτερα» ανέφερε ο Chris Pratt, τον οποίο τον περασμένο Σεπτέμβριο είδαμε στο ριμέικ του «Και οι επτά ήταν υπέροχοι». Ο Jim, όπως λέγεται ο ήρωας του Pratt, αποφασίζει να αφήσει τη ζωή του στη Γη για συγκεκριμένους λόγους. «Είναι μηχανολόγος μηχανικός και το επάγγελμα του είναι απαραίτητο για να δομηθεί ένας καινούριος πολιτισμός. Αν κάτι χαλάσει, είναι εκεί για να το φτιάξει».

«Ο Chris είναι πολύ διαφορετικός από τον Jim», σχολιάζει η Lawrence, που υποδύεται τη συνεπιβάτη του, Aurora. «Ο Jim συμπεριφέρεται λες και δεν είχε ποτέ ξανά κοπέλα και δεν ξέρει πώς ακριβώς να φερθεί σε μια γυναίκα. Είναι γοητευτικός και γλυκός, αλλά όχι σαν τον Chris που είναι παντρεμένος και έχει πολλή πλάκα. Είχε ενδιαφέρον να βλέπεις τον Chris να μεταμορφώνεται σε έναν ντροπαλό, ανασφαλή, ρομαντικό τύπο».

Σε αντίθεση με τον Jim, η Aurora ανήκει σε άλλο κόσμο. Είναι μια συγγραφέας από τη Νέα Υόρκη με σπουδαία αποστολή. Θα κάνει το ταξίδι που διαρκεί 120 χρόνια για το Homestead II και θα ξαναγυρίσει. Θα είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα κάνει αυτό το ταξίδι μετ’ επιστροφής. «Είναι μια μεγάλη απόφαση» όπως εξήγησε η 26χρονη Lawrence.

«Είναι ένα ταξίδι που θα πάρει 120 χρόνια, φτάνεις και όποιος ξέρεις έχει πεθάνει. Πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν μια καινούρια ζωή στην οποία δεν έχεις ποτέ λάβει μέρος. Δεν μπορώ να φανταστώ να αποχαιρετώ όλους όσους ξέρω και αγαπάω, καταλαβαίνω ότι εκείνη διψάει για παραπάνω πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να πάρω μια τέτοια τελεσίδικη απόφαση. Όταν η Aurora αφυπνίζεται, νομίζω ότι η πρώτη της αντίδραση είναι να μπει στη θέση του Jim. Εκείνη αντιμετωπίζει το πρόβλημα για μερικές μέρες και εκείνος είναι παγιδευμένος για πάνω από έναν χρόνο».

Ο σκηνοθέτης λέει ότι ήταν προφανές ότι η Lawrence και ο Pratt θα ήταν οι τέλειοι ηθοποιοί για να ενσαρκώσουν την Aurora και τον Jim. «Είναι από τους μεγαλύτερους αστέρες στον κόσμο, αλλά πάνω από όλα, ήθελα να είμαι σίγουρος ότι ήταν οι κατάλληλοι για τους ρόλους» όπως είπε ο Tyldum. «Ήξερα ότι θα είχαν χημεία. Καθίσαμε για ώρες, πήγαμε για φαγητό με την Jen και μείναμε 4 ώρες, και ήμουν σίγουρος ότι θα ήταν τέλειοι. Είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι που καταλαβαίνουν πολύ καλά τους χαρακτήρες. Τις αποφάσεις, τα κίνητρα, τις ζωές τους, οπότε ένιωσα ότι το είχαν σίγουρα».

Οι δύο ηθοποιοί όπως είπαν και σε συνέντευξη τους στο περιοδικό Entertainment Weekly, έγιναν αμέσως φίλοι και έτσι τα γυρίσματα στην Ατλάντα κύλησαν πολύ πιο ευχάριστα.

«Το διαστημόπλοιο είναι πραγματικά πολυτελές, σαν κρουαζιερόπλοιο» αποκάλυψε η Jennifer Lawrence. «Υπάρχει παρατηρητήριο, σινεμά, φοβερά δωμάτια, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Η ταινία έχει πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα».

«Τα σκηνικά ήταν τεράστια» λέει με τη σειρά τοτ ο Pratt. «Κοιτούσα γύρω μου και ήταν σαν κοιτάω ένα τεράστιο διαστημόπλοιο. Τα σκηνικά είναι επικά όπως η ταινία. Είχαμε και φοβερά ειδικά εφέ».

Παρά τις πολυτέλειες του διαστημόπλοιου, η Aurora και ο Jim αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. «Τα ρομπότ δυσλειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Τελικά, υπάρχει λόγος που γίνονται όλα αυτά και είναι απεγνωσμένοι, προσπαθούν να διορθώσουν τη βλάβη για να σωθούν οι ίδιοι και οι υπόλοιποι επιβάτες».

Τελικά, μόνο ο Laurence Fishburne που υποδύεται τον Gus Mancuso μπορεί να κρίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Λατρεύει τα αστέρια και το διαπλανητικό ταξίδι από νεαρή ηλικία και έχει ταξιδέψει στο διάστημα πολλές φορές» εξηγεί ο 55χρονος μαύρος ηθοποιός για τον χαρακτήρα του. «Ευτυχώς, ανήκει στο πλήρωμα, οπότε έχει πρόσβαση εκεί που δεν έχουν οι υπόλοιποι επιβάτες και τους βοηθάει να καταλάβουν τι δεν πάει καλά με το διαστημόπλοιο».

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι το διαστημόπλοιο δεν έχει βαρύτητα. Ξαφνικά, ο Jim και η Aurora αιωρούνται. «Με τραβούσαν με καλώδια και έπρεπε να προσποιούμαι ότι η βαρύτητα δεν τραβούσε τα χέρια και τα πόδια μου. Για να το κάνεις αυτό, κάνεις σανίδα στον αέρα. Η πιο παράξενη προπόνηση που έχω κάνει ποτέ! Ήταν πολύ δύσκολο και ο Morten ήθελε να φαίνεται τέλειο. Ήθελε την τέλεια γωνία σε όλη τη λήψη» ανέφερε ο Pratt.

Η Aurora κολυμπάει σε μια πισίνα όταν παύει να υπάρχει βαρύτητα. «Αυτό ήταν μάλλον το πιο δύσκολο πράγμα που έχω γυρίσει ποτέ μου» είπε η πρωταγωνίστρια των Hunger Games και των ταινιών «Οδηγός Αισιοδοξίας» και «Οδηγός Διαπλοκής». «Πέρασα πολλή ώρα στην πισίνα, με το νερό μέχρι τη μύτη μου. Αλλά ήταν καταπληκτικό, όταν είδα τα εφέ, ενθουσιάστηκα. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο σε ταινία ξανά».

Παραλειπόμενα

Ως σημεία αναφοράς για τον σχεδιασμό του διαστημόπλοιου και των ρούχων οι αρμόδιες ομάδες αξιοποίησαν την ArtDeco, το κλασικό Χόλιγουντ και τις στολές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο σχεδιασμός είχε κάτι το νοσταλγικό. Φυσικά το διαστημόπλοιο είναι υπερσύγχρονο και εντελώς στο κλίμα της επιστημονικής φαντασίας, αλλά δεν είναι απόκοσμο.

Καθώς η ιστορία είναι ανθρωποκεντρική, η ομάδα του σχεδιασμού παραγωγής ήθελε να κατασκευάσει τα περισσότερα σκηνικά και όχι να έχει τους ηθοποιούς στημένους μπροστά από ένα πράσινο τοίχο, όπως συνηθίζεται για να «φορεθούν» μετά το γύρισμα τα ειδικά εφέ. Για τις ανάγκες της ταινίας κατασκευάστηκαν οι εξής χώροι: το διαμέρισμα όπου οι επιβάτες βρίσκονταν σε χειμερία νάρκη, το μπροστινό παρατηρητήριο, το θεραπευτήριο, η σουίτα Vienna, η καφετέρια, η καμπίνα της Aurora, η καμπίνα και το εργαστήρι του Jim, η πισίνα, οι διάδρομοι, η γέφυρα, η μεγάλη αίθουσα και το μπαρ. Η ομάδα κατέφυγε στην ψηφιακή τεχνολογία σε κάποιες περιπτώσεις για να επεκτείνει αυτούς τους χώρους και να τους κάνει πιο μεγαλειώδεις.

Μέρος της ερμηνείας του Sheen είχε να κάνει με τη σωματική του μεταμόρφωση χάρη στη βοήθεια της ομάδας ειδικών εφέ. Η ομάδα κατασκεύασε μια πλατφόρμα που μετακινούσε τον ηθοποιό γρήγορα πίσω και μπροστά στην μπάρα. Ο Sheen γονάτιζε στην πλατφόρμα και έτσι είχαν έλεγχο της κίνησης του, όπως με τα ρομπότ, στην πορεία αφαίρεσαν ψηφιακά τα πόδια του Sheen και αντικατέστησαν την πλατφόρμα με έναν ρομποτικό στύλο.

Ειδικά το μπαρ, όπου διαδραματίζονται καταλυτικές συζητήσεις, ήταν σχεδόν ολόκληρο αληθινό και στη διάθεση την ηθοποιών. Η είσοδος του, η μπάρα, τα γλυπτά, οι ζωγραφιές, το χαλί ακόμα και οι καναπέδες ήταν όλα υπαρκτά.

Στο διαμέρισμα με τις κάψουλες και τους ναρκωμένους επιβάτες να ταξιδεύουν μέσα σε αυτές για 120 χρόνια, εμφανίζονται 30 βοηθητικοί ηθοποιοί. Μερικοί βρήκαν τις κάψουλες τόσο άνετες που αποκοιμήθηκαν στα αλήθεια. Η τέχνη μιμείται τη ζωή.

Το σχήμα του διαστημόπλοιου εξελίσσει κάτι που έχουμε ξαναδεί σε ταινίες, δηλαδή τον τροχό που περιστρέφεται προκειμένου να έχει βαρύτητα στο διάστημα. Στο Passengers αυτό το σχήμα επιμηκύνεται και αποκτά περιστρεφόμενες λεπίδες που περικυκλώνουν το σκάφος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό.

Σκηνοθεσία και σενάριο: Morten Tyldum.

Παίζει επίσης ο Andy Garcia.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Rodrigo Prieto, ASC, AMC

Σχεδιασμός Παραγωγής: Guy Hendrix Dyas

Μοντάζ: Maryann Brandon, ACE.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ