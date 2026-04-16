Η λακκούβα που κατάπιε ένα απορριμματοφόρο στην Πάτρα, καλύφθηκε με λίγο χώμα - ΦΩΤΟ

Η λακούβα που κατάπιε το πίσω μέρος απορριμματοφόρου, νωρίς το πρωί της Μ. Παρασκευής, καλύφθηκε ωστόσο δεν επισκευάστηκε όπως θα ανέμενε κανείς.

Και μπορεί η λακκούβα που άνοιξε να ήταν μεγάλη και σε πλάτος και σε βάθος, ωστόσο η επισκευή που ακολούθησε στο οδόστρωμα, περιορίστηκε σε λίγο χώμα το οποίο ρίχτηκε μέσα σε αυτή.

Να αναφέρουμε πως η οδός που οδηγεί προς το Δασύλλιο έχει αυξημένη κίνηση και τα οχήματα που περνούν από το σημείο, είναι θέμα χρόνου να δημιουργήσουν εκ νέου ανωμαλία στο σημείο, αν δεν γίνει επίστρωση με ασφαλτοτάπητα.