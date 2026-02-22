Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στις θέσεις τους τα άρματα για την Μεγάλη Παρέλαση- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Η πόλη της Πάτρας ζει σήμερα Κυριακή τη μαγεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη Μεγάλη Παρέλαση που θα πλημμυρίσει τους δρόμους με χρώματα, μουσική και κέφι.

Τα εντυπωσιακά άρματα του Δήμου Πατρέων έχουν ήδη πάρει θέση στην αφετηρία της παρέλασης, στην οδό Κορίνθου, στο ύψος της Γούναρη, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και προκαλώντας φωτογραφικό… χαμό από τους παρευρισκόμενους.

Μαζί τους και τα άρματα των καρναβαλικών πληρωμάτων υπόσχονται ένα θέαμα γεμάτο εκπλήξεις και ζωντάνια, κάνοντας τη συνέχεια της παρέλασης στα δρομάκια της πόλης να φαίνεται ήδη ανεπανάληπτη.