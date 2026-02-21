Πατρινό Καρναβάλι 2026: 60+ καρέ από όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου

Σάββατο μεσημέρι με σύμμαχο έναν εκτυφλωτικό ήλιο το Πατρινό Καρναβάλι 2026 έκανε πάταγο στο κέντρο της Πάτρας.

Η θερμοκρασία ανέβαινε γρήγορα από το πρωί ενόψει του καρναβαλικού πυρετού που θα επικρατήσει στη νυχτερινή ποδαράτη.

Πλήθος κόσμου-Πατρινών και επισκεπτών- από το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, ξέφρενοι χορευτικοί ρυθμοί στη διαπασών από τρεις εκλεκτούς djs (Κωνσταντίνο Χρονόπουλο, Δημήτρη Παπανδρέου και Τάκη Λαϊνά) στο Pre Parade DJs Festival, σοκολατοριψεις εν παρελάσει με το αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου έθιμο του σοκολατοπόλεμου και βέβαια Καρναβαλικές «Στρατηγικές».

Έντονο καρναβαλικό χρώμα, σάτιρα και πλατιά χαμόγελα σκόρπισαν με την παρέλασή τους οι Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού που ξενάγησαν τη Μαρία Αντουανέτα, τον Λουδοβίκο, τον Μακρόν, την Βrigitte Patras και την πολυάριθμη συνοδεία τους στην καρναβαλική πρωτεύουσα. Η εντυπωσιακή παρέλαση των «Στρατηγών του Πατρινού Καρναβαλιού» που πεζοί με τις εξαιρετικές στολές τους αλλά και με τα εμπνευσμένα στολισμένα οχήματα-λιμουζίνες τους, έδωσαν καρναβαλική λάμψη και σατιρική χροιά στο κέντρο της πόλης, κατέληξε στο κέντρο της πλατείας Γεωργίου Α΄.

Παρότι οι αρχικές βλέψεις ήταν ο αποκεφαλισμός της Αντουανέτας στη γκιλοτίνα, εισακούστηκε ο ενθουσιασμός του Μακρόν που βρισκόταν στην Πάτρα και όλα πήραν άλλο ... δρόμο.