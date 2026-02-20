Η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, Μαρίζα Φλωράτου καλεί τον κόσμο στην Πάτρα - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγα μόλις λεπτά πριν ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση των αρμάτων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η Βασίλισσα του Πατρινό Καρναβάλι 2026, Μαρίζα Φλωράτου, απηύθυνε θερμό κάλεσμα σε μικρούς και μεγάλους να βρεθούν στην Πάτρα και να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της γιορτής.

Με χαμόγελο και ενθουσιασμό, τόνισε πως το φετινό Καρναβάλι υπόσχεται μοναδικές στιγμές, κέφι, χρώμα και δημιουργικότητα, καλώντας επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή. «Η Πάτρα σας περιμένει όλους για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έναρξη της παρέλασης των αρμάτων σηματοδοτεί την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με χιλιάδες καρναβαλιστές και θεατές να πλημμυρίζουν τους δρόμους, δίνοντας παλμό και ζωντάνια στο μεγαλύτερο καρναβαλικό θεσμό της χώρας.