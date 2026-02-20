Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο Δήμαρχος Πατρέων στο Καρναβαλικό Εργαστήρι μια ανάσα πριν την κορύφωση της μεγάλης γιορτής

Το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα.

Ο Δήμαρχος Πατρέων συνεχάρη θερμά τους δημιουργούς-κατασκευαστές των καρναβαλικών αρμάτων που θα κυριαρχήσουν στις μεγάλες παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Πατρινού Καρναβαλιού, στην κορύφωση της μεγάλης γιορτής της Πάτρας και όλης της Ελλάδας και συνομίλησε εγκάρδια με όλο το προσωπικό.

Ο Δήμαρχος εξήρε το αποτέλεσμα της φετινής χρονιάς στο Καρναβαλικό Εργαστήρι αφού η παραγωγή αρμάτων του Δήμου ήταν η μεγαλύτερη εδώ και πολλά χρόνια.

Παρά τις ελλείψεις του προσωπικού στον Δήμο, οι εργαζόμενοι ξεπέρασαν φέτος τους εαυτούς τους για να έχουμε το αποτέλεσμα που θα δούμε στους δρόμους αυτές τις μέρες και που μας κάνει περήφανους. Η Πάτρα ως καρναβαλική πρωτεύουσα πρωταγωνιστεί με το Καρναβάλι της και θέτει τον πήχη ψηλά. Οι δυνατότητες του Καρναβαλικού Εργαστηρίου είναι πολύ μεγάλες και στις δικές μας επιδιώξεις είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του με νέες τεχνολογίες προκειμένου η μοναδική στο είδος της αυτή μονάδα παραγωγής να κάνει το Καρναβάλι μας ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων μαζί με όλα τα άρματα, είδε και το τελευταίο άρμα που πλέον ολοκληρώθηκε με την προσθήκη των λουλουδιών. Πρόκειται για το άρμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 που είναι το άνθινο άρμα και θα το απολαύσουμε στη νυχτερινή ποδαράτη του Σαββάτου και τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής. Είναι το άρμα που θα υποδεχτεί τη Βασίλισσά μας Μαρίζα Φλωράτου και σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης. Είναι ένας Κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος. Η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που θα είναι ένα συντριβάνι. Στο άρμα προστέθηκαν τα 30.000 γαρύφαλλα και είναι έτοιμο για την έξοδό του στους δρόμους της Πάτρας.