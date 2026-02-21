Η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 «ανθίζει» στη Μεγάλη Παρέλαση – To εντυπωσιακό άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα

Στην κορύφωση των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, τα βλέμματα στρέφονται και στο άρμα της Βασίλισσας, που υπόσχεται να χαρίσει μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της φετινής Μεγάλης Παρέλασης.

Το άρμα της Βασίλισσας για το 2026 είναι ήδη έτοιμο και συνδυάζει τη φαντασία με τη συμβολική αναγέννηση της άνοιξης. Στο κέντρο δεσπόζει ένας επιβλητικός κύκνος πλαισιωμένος από φλαμίνγκος, ενώ περισσότερα από 30.000 γαρύφαλλα δημιουργούν ένα πολύχρωμο, ανοιξιάτικο σκηνικό που παραπέμπει σε άνθιση και ανανέωση.

Ξεχωριστή θέση στο άρμα έχει το σιντριβάνι-θρόνος, επάνω στο οποίο θα εμφανιστεί η Βασίλισσα Μαρίζα Φλωράτου, σκορπίζοντας χαμόγελα και εορταστική διάθεση στο κοινό που θα κατακλύσει το κέντρο της Πάτρας.

