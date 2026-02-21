Πατρινό Καρναβάλι 2026: Σάββατο και Κυριακή με χρώμα, κέφι και παρελάσεις

Η ώρα που όλοι περιμένουμε, η ώρα της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού, εκεί που το κέφι, η ζωντάνια και η δημιουργία μετρώνται με βήματα Παρέλασης και η διασκέδαση «χτυπά κόκκινο», είναι πολύ κοντά.

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές σε 190 πληρώματα, με τις ευφάνταστες καλλιτεχνικές και σατιρικές στολές τους, θα ξεχυθούν στους δρόμους, συμμετέχοντας στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Όλη η πόλη θα μεταμορφωθεί σε ατέλειωτο πεδίο χαράς, νεανικής ορμής, εξωστρέφειας και γιορτής.

Στη νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου 21/2, που θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ., θα παρελάσουν τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα μέλη των πληρωμάτων χωρίς τα δικά τους άρματα, παρουσιάζοντας φαντασμαγορικό θέαμα στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄, με ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, γρήγορη ροή, χρώματα και κέφι.

Στη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22/2, που θα ξεκινήσει στις 2 μ.μ., τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου θα προπορεύονται και τα πληρώματα θα ακολουθούν με τα δικά τους άρματα και κατασκευές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό πανόραμα φαντασίας, ευρηματικότητας και παλλαϊκής συμμετοχής.

Η Δημοτική Μουσική θα ανοίγει την παρέλαση, ακολουθούμενη από 19 άρματα του Δήμου και 28 πληρώματα με τα δικά τους άρματα ή μεγάλες τροχήλατες κατασκευές. Στο τέλος, τα οχήματα του Σοκολατοπόλεμου θα φέρουν το παραδοσιακό έθιμο στη ζωή, γλυκαίνοντας τους θεατές και κλείνοντας ένα σαββατοκύριακο γεμάτο καρναβαλικό κέφι.