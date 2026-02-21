Πάτρα: Χημικές τουαλέτες και εκατοντάδες κιγκλιδώματα σε κεντρικά σημεία για την εξυπηρέτηση καρναβαλιστών και θεατών

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Πατρινό Καρναβάλι 2026, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, λαμβάνοντας επιπλέον μέτρα για την εξυπηρέτηση του κοινού και την ομαλή διεξαγωγή των μεγάλων παρελάσεων του τελευταίου Σαββατοκύριακου.

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, έχουν τοποθετηθεί δύο VIP trailer Project χημικών τουαλετών, με επτά θέσεις υγιεινής το καθένα, τα οποία θα εξυπηρετούν τους καρναβαλιστές και τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης του Σαββάτου και της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Πλατεία Παπαφλέσσα και στην οδό Πατρέως, στο χώρο στάθμευσης μεταξύ των οδών Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου, και θα παραμείνουν έως και την Καθαρή Δευτέρα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας συνεργασίας, έχουν τοποθετηθεί συνολικά 277 κιγκλιδώματα σε κομβικά σημεία της διαδρομής των παρελάσεων, όπως στην οδό Κορίνθου και την Πλατεία Γεωργίου Α΄, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των θεατών και των συμμετεχόντων, αλλά και στην ομαλή εξέλιξη της διοργάνωσης.

Επιπλέον, κιγκλιδώματα έχουν εγκατασταθεί και στον Μώλο Αγίου Νικολάου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης του Καρναβαλιού, διασφαλίζοντας την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της διοργάνωσης, επιτρέποντας σε χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες να απολαύσουν με άνεση και ασφάλεια τη μεγάλη γιορτή της πόλης.