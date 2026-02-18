Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Ο ξακουστός θίασος VARATE ξανακτιπά με την τραγοδία ΜΥΔΙΑ»

Απόψε στις 8.30 στις Σκάλες της Πατρέως από το Άσπρο - Μαύρο - Κλαφσίγελος 74 & ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας
Ο Θίασος «VARATE» ξανακτιπά με την τραγοδία «ΜΥΔΙΑ» από το Άσπρο - Μαύρο - Κλαφσίγελος 74 και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, απόψε στις 8.30μμ στο κάτω μέρος στις Σκάλες της Πατρέως.
"Αφίχθει εις την Πόλη μας ο ξακουστός θίασος VARATE,
θα παίξουνε ΜΥΔΙΑ που είναι σπουδαίο δράμα, σε μια νέα μετάφραση που είναι άλλο Πράμα.
Ημέρα 18 μηνός ΓΑΜΗΛΙΟΝΟΣ και πέρι ώραν 8 κ 30 το ΔΕΙΛΙΝΟ
εις τας κλήμακας των καμαρών (Πατρέως).
Έργον τρισδιάστατον - ασπόνδηλον.
Τσατσατσα..."
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr