Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Ο ξακουστός θίασος VARATE ξανακτιπά με την τραγοδία ΜΥΔΙΑ»

Απόψε στις 8.30 στις Σκάλες της Πατρέως από το Άσπρο - Μαύρο - Κλαφσίγελος 74 & ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

/


Ο Θίασος «VARATE» ξανακτιπά με την τραγοδία «ΜΥΔΙΑ» από το Άσπρο - Μαύρο - Κλαφσίγελος 74 και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, απόψε στις 8.30μμ στο κάτω μέρος στις Σκάλες της Πατρέως.

"Αφίχθει εις την Πόλη μας ο ξακουστός θίασος VARATE, 

θα παίξουνε ΜΥΔΙΑ που είναι σπουδαίο δράμα, σε μια νέα μετάφραση που είναι άλλο Πράμα.

Ημέρα 18 μηνός ΓΑΜΗΛΙΟΝΟΣ και πέρι ώραν 8 κ 30 το ΔΕΙΛΙΝΟ

εις τας κλήμακας των καμαρών (Πατρέως).

Έργον τρισδιάστατον - ασπόνδηλον.

Τσατσατσα..."

 

 

