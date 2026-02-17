Back to Top
The Best Carnival 2026
"Dress Your Way": Το carnival ...

"Dress Your Way": Το carnival party που αγαπήθηκε, επιστρέφει στο ξενοδοχείο My Way

Απόλυτο must και για όσους θέλουν να απολαύσουν μια πανοραμική θέα της Τελετής Λήξης του Καρναβαλιού

Το αγαπημένο carnival party "Dress your way" επιστρέφει στο Samar και στην καλαίσθητη σάλα του στο roof garden του My Way Hotel & Events.

Η συνταγή πετυχημένη, ντύνεσαι όπως θες και με ότι θες, παίρνεις την παρέα σου και απολαμβάνετε ένα μοναδικό party σε ξέφρενους καρναβαλικούς ρυθμούς.

Άσσος στο μανίκι, η απαράμμιλη θέα που προσφέρει το roof garden στην Τελετή Λήξης του Καρναβαλιού, χαρίζοντάς μας εικόνες που μας ακολουθούν μέχρι και το επόμενο Καρναβάλι!

Πληροφορίες-Κρατήσεις τηλ: 6947663411 & 2610 623131. 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα My Way Hotel&Events Πατρινό Καρναβάλι 2026