"Dress Your Way": Το carnival party που αγαπήθηκε, επιστρέφει στο ξενοδοχείο My Way

Το αγαπημένο carnival party "Dress your way" επιστρέφει στο Samar και στην καλαίσθητη σάλα του στο roof garden του My Way Hotel & Events.

Η συνταγή πετυχημένη, ντύνεσαι όπως θες και με ότι θες, παίρνεις την παρέα σου και απολαμβάνετε ένα μοναδικό party σε ξέφρενους καρναβαλικούς ρυθμούς.

Άσσος στο μανίκι, η απαράμμιλη θέα που προσφέρει το roof garden στην Τελετή Λήξης του Καρναβαλιού, χαρίζοντάς μας εικόνες που μας ακολουθούν μέχρι και το επόμενο Καρναβάλι!

Πληροφορίες-Κρατήσεις τηλ: 6947663411 & 2610 623131.