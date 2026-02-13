Πάτρα: Αυτά είναι τα Θέματα Σακούλας του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού

Τα Θέματα Σακούλας του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού μεταδόθηκαν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 από την ΕΡΑ Πάτρας και είναι τα ακόλουθα.

ΘΕΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

«Στη σκιά της πέτρας, πριν συναντήσει η πόλη τη θάλασσα, εκεί όπου κάποτε η γη ήταν νερό και λάσπη, γεννήθηκαν φωνές και ζωή. Φωτιά και στάχτη πέρασε από πάνω της, αλλά στα σοκάκια του ακούστηκαν αγορές και ιστορίες, και χρώματα βαθιά, έντυσαν τη μνήμη της Πάτρας. Ίσως από φωνές, ίσως από χρώματα, ίσως από παλιά ονόματα, μα η πόλη θυμάται ακόμη το μέρος όπου σώπασαν οι φλύαροι».

Σε τι αναφερόμαστε;

ΒΑΘΜΟΙ 20

ΘΕΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΗΠ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Κάποια παιδιά από το Καστρίτσι, που έχουν πια σαρανταρίσει, φτιάξαν τραγούδι παιδικό και μπήκαν όλοι στο χορό.

Τώρα γυρεύουμε στικάκι απ’ το δικό σου στοματάκι να μας το πείτε λέξη-λέξη από παλιό 96’.

Α καπέλα ή με μουσική….. δική σας η επιλογή.

ΒΑΘΜΟΙ 20

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 61ΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

ΘΕΜΑ 1

Πρωτοπόρος του είδους στην πόλη μας. Έξοχος χορευτής πέτυχε να χορεύει με οκτώ στεφάνια περασμένα ταυτόχρονα στη μέση του το συγκεκριμένο χορό. Στη δε παρέλαση του Καρναβαλιού, χόρεψε ανάερος πάνω σε άρμα. Το θέαμα προκάλεσε παραλήρημα καρναβαλικής αποθέωσης.

Ποιο το όνομά του; Ποιο το παρατσούκλι του;

ΒΑΘΜΟΙ 10+10

ΘΕΜΑ 2

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρουμε πως όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν. Μερικά, όχι ακριβώς στην τοποθεσία που αναγράφονται στον χάρτη αλλά… ολοκληρώθηκαν! Βάλτε στη σακούλα σας την «Πάτρα του Μέλλοντος».

ΒΑΘΜΟΙ 20

ΘΕΜΑ 3

Νόμιζα πως άκουσα Lip Gloss, μα τελικά κοιμόμουν σχεδόν «καθιστός» αντί για ξαπλωτός.

Σε τι αναφερόμαστε;

ΒΑΘΜΟΙ 15

ΘΕΜΑ 4

= 7-X-1571 * 7-X-2005 = ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ!

Φωτογραφηθείτε μαζί του και βάλτε τη φωτογραφία στο σακούλι σας.

ΒΑΘΜΟΙ 15

ΘΕΜΑ 5

«Τῶν ἀγώνων τούς μόχθους θηρεύω πηδῶν, βάλλων, τόν δίσκον πετῶν, εἰς τήν πάλην ακούραστος τρέχων ἀκραδάντως ἐλπίζων, ποθῶν

στά κλεινά τῆς Ἑλλάδος ἐδάφη, πού ἐλαία καί δάφναι ἀνθοῦν, δι᾽ ἀγώνων ἐνδόξων ὡς πάλαι κεφαλαί ἀθλητῶν νά στεφθοῦν

Νά σαλπίσῃ ἡ Φήμη ταχέως σθεναρῶς μέ γλυκείαν φωνήν τραγωδοῦσα: «Δέν ἔπαυσαν ζῶντες οἱ Ἀτρεῖδαι στήν ἔνδοξον γῆν».

Την φιλτάτην πατρίδα φυλάττων στούς κινδύνους ἐμπρός μειδιῶν, δάφνης μόνον τούς κλάδους ζηλεύων, πρό τῆς δόξης τα πάντ' ἀψηφῶν.

Γυμνασθῶμεν, ὦ τέκνα Ἑλλήνων! Εἶν'τῆς δόξης ὁ κλών ὁ χρυσοῦς εἰς δυσπρόσιτα όρη βλαστάνων καί ὅν δρέπει ἀκάματος ποῦς.

Δέν μαραίνουσι τοῦτον τά ψύχη, δέν τόν θραύει βορρᾶς ἡ χιών, εὐλαβεῖται τήν δόξαν ὁ χρόνος, στόν αἰῶν᾿ ἀφηγεῖτ᾽ ὁ αἰών.

Γυμνασθῶμεν, ἡ ὥρα ἐπέστη!

᾿Αδελφοί ἐν δουλεία δακρύζουν. Ἡ πατρίς καί τό μέλλον, νεότης, πρός ἡμάς εὐθαρσῶς ἀτενίζουν.»

Ποιος το έγραψε; Ποιος το μελοποίησε; Σε τι αναφέρεται;

ΒΑΘΜΟΙ 10+5+5

ΘΕΜΑ 6

Το Πατρινό Καρναβάλι διαφημίζεται εις την πρωτεύουσαν με αριθμό κυκλοφορίας 21844. Βάλτε το αποδεικτικό στο σακούλι σας.

ΒΑΘΜΟΙ 20

ΘΕΜΑ 7

Διάσημος από επαναλήψεις. Αλλάζοντας μόνο το «περίβλημα» έμεινε άψυχος και στις έξι, με εξαίρεση το τέλος της πρώτης του φοράς. Σε ποιον αναφερόμαστε;

ΒΑΘΜΟΙ 20

ΘΕΜΑ 8

Στην αρχή, ο Ιπποκράτης με την ιτιά. Μετά, η ανακάλυψη στη Γερμανία, ενώ το 1950 στα Ρεκόρ Guinness. Στο δε φεγγάρι «πέταξε» το ’69. Εμείς όμως θέλουμε να βάλετε στο σακούλι σας, αυτή με το πρωτοποριακό διαγώνιο άνοιγμα στη συσκευασία της.

ΒΑΘΜΟΙ 20

ΘΕΜΑ 9

Δεν ξέρω αν φταίει το χρώμα ή το σχήμα του. Ούτε αν το «χορταστικό» όνομα τού ιδιοκτήτη του έπαιξε ρόλο. Ξέρω όμως πως χρειάστηκε μόνο 14 «τράμπες» για να πάρει σπίτι. Τι έγινε ανήμερα τ’ Αγιαννιού;

ΒΑΘΜΟΙ 20

ΘΕΜΑ 10

Φέρτε την Βασιλική Ασπίδα “τεμαχισμένη” σε 6 κομμάτια αξίας 0,88.

ΒΑΘΜΟΙ 15

ΘΕΜΑ 11

«…Ο μπάρμπα τση ο Νικολός μία τρανή πιρούνα Για να κρεμάει τσ’ Αποκριές ολόκληρη γουρούνα. Η θειά τση η Αγγέλικα μία τρανή κασέλα,

Πού ‘ναι το κούπωμα γερό, μα ο πάτος δεν εφέλα!»

Πού παρουσιάστηκε στην πόλη μας; Ποιος ο τίτλος;

ΒΑΘΜΟΙ 10+10

ΘΕΜΑ 12

Αν και στο τέλος, δεν άκουγε, στο όνομά του ειπώθηκαν πολλά. Στο όνομά του και εμείς ζητάμε να μας φέρετε τις «Εννέα επικλήσεις», όπως τις έγραψε ο Δημήτρης Κάββουρας.

ΒΑΘΜΟΙ 15

ΘΕΜΑ 13

Στη μνήμη των παλαιών Πατρινών, οργανώθηκε ο πρώτος κόκκινος χορός. Ποιο το όνομα του χορού;

Ποιος τον διοργάνωσε.

ΒΑΘΜΟΙ 10+10

ΘΕΜΑ 14

Πάτρα 2008. Κόκκινο-Πράσινο-Καφέ. Αναζητήστε τα κομμάτια του και φέρτε τα.

ΒΑΘΜΟΙ 20.