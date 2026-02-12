Back to Top
«We love Patra»: Το καρναβαλικό πάρτι το...

«We love Patra»: Το καρναβαλικό πάρτι του σπιράλ, το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου

Στη «Σοφίτα» στην οδό Ερμού 17

Η δημοτική παράταξη «σπιράλ» γιορτάζει το φετινό Πατρινό Καρναβάλι με ένα αποκριάτικο πάρτι που θα διοργανωθεί την προτελευταία Παρασκευή της Αποκριάς (στις 13 Φεβρουαρίου 2026).

Ο επικεφαλής της παράταξης Πέτρος Ψωμάς απευθύνει, εκ μέρους της Πολιτικής Γραμματείας, ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλα τα μέλη, τους φίλους αλλά και σε νέους γνώριμους, Πατρινούς και μη.

Το πάρτι είναι θεματικό και συνδυάζει την διαχρονική αγάπη για την Πάτρα με την εορτή του Αγίου Βαλεντίνου που θα ξημερώνει την επόμενη μέρα της εκδήλωσης.

«We love Patra» στο bar «Σοφίτα» (Ερμού 17), ώρα έναρξης: 10 μμ, τιμή εισόδου: 10 ευρώ (με ένα ποτό).

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σπιράλ Πέτρος Ψωμάς Καρναβαλικό Πάρτυ Πατρινό Καρναβάλι 2026