Πάτρα: Καρναβαλική Αιμοδοσία στην Αγορά Αργύρη

Το Πατρινό Καρναβάλι είναι πηγή ζωής και ως τέτοια δεν θα μπορούσε να λείπει από την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η οργανωτική ομάδα του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού (Πλήρωμα 191 – Ντορατζήδες) καλούν όλους, καρναβαλιστές, μέλη των πληρωμάτων και όλης της καρναβαλικής κοινότητας να συμμετάσχουν στην καρναβαλική αιμοδοσία με τίτλο «Μία Σταγόνα Ελπίδας» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου τις ώρες 10:00–13:00 & 17:00–19:30 στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12).

Ντύσου καρναβαλικά, πάρε την ομάδα σου και γίνε και εσύ μέρος μιας πράξης που μετράει πραγματικά !

Μια ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη μας.

Πάμε λοιπόν να σώσουμε ΖΩΕΣ!

Επιστημονικά υπεύθυνοι:

Αιμοδοσία 365

Κέντρο Αίματος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Με την εθελοντική φοιτητική ομάδα «Φλέβα Ζωής».

?? Μία Σταγόνα Ελπίδας ??

? Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

⏰ 10:00–13:00 & 17:00–19:30

? Αγορά Αργύρη, Πάτρα

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ο Κρυμμένος Θησαυρός του Πατρινού Καρναβαλιού δίνουν ραντεβού ζωής ❤️

Γιατί στο παιχνίδι αυτό, ο θησαυρός είναι η προσφορά ??❣️