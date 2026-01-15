Bö Nails & More: Εκεί που κάθε μανικιούρ, πεντικιούρ ή υπηρεσία ονυχοπλαστικής γίνεται μια μικρή τελετουργία χαλάρωσης

Το Bö Nails & More, είναι ένας χώρος που αποπνέει γαλήνη, καθαρότητα και έναν ανεπιτήδευτο, κομψό αέρα, που σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι ακριβώς εκεί που πρέπει. Δεν προσφέρει απλώς υπηρεσίες ομορφιάς. Προσφέρει εμπειρία. Με εξειδικευμένες τεχνίτριες που αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν, κάθε μανικιούρ, πεντικιούρ ή υπηρεσία ονυχοπλαστικής γίνεται μια μικρή τελετουργία χαλάρωσης.

Παράλληλα, η αποτρίχωση και ο σχηματισμός φρυδιών πραγματοποιούνται με τεχνική ακρίβεια, σε έναν χώρο που συνδυάζει επαγγελματισμό και ζεστασιά. Οι τάσεις φέτος στρέφονται στη φυσικότητα και τις καθαρές γραμμές, μια φιλοσοφία που το Bö Nails & More ενσωματώνει σε κάθε πρόταση. Εδώ, οι αποχρώσεις, τα σχήματα και οι λεπτομέρειες προσαρμόζονται σε αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά, αναδεικνύοντας τη δική σας προσωπικότητα.

Μέσα από το σύγχρονο online σύστημα κρατήσεων στο bonailspatra.gr, το ραντεβού σας γίνεται εύκολα και χωρίς αναμονή. Γιατί στο Bö Nails & More, η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι ο τρόπος να ξαναβρείτε κάτι από τον εαυτό σας!

Δημητρίου Βότση 48 & Κορίνθου | T: 2610 275595 | www.bonailspatra.gr