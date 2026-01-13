Χ.Μ. Σκουλίδη: "Μια επιχείρηση πρέπει όχι μόνο να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και να τις προλαμβάνει"

Η Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη, CEO και Head of International Department της εταιρείας πληροφορικής και έρευνας p-consulting.gr, περιγράφει την επιχειρηματικότητα ως μια πορεία που δεν διαμορφώνεται από ένα μοναδικό γεγονός, αλλά από μια σειρά αναγκών και επιθυμιών που συναντιούνται την κατάλληλη στιγμή.

Όπως αναφέρει από νεαρή ηλικία αισθανόταν έντονα την ανάγκη να καθορίζει η ίδια τον δρόμο της, να δημιουργεί κάτι που εξελίσσεται συνεχώς και να παραμένει ενεργή μέσα σε ένα περιβάλλον που εμπνέει. Θεωρεί ότι η επιχειρηματικότητα της πρόσφερε τον χώρο να ενώσει όλα αυτά τα στοιχεία, επιτρέποντάς της να κάνει καθημερινά κάτι που αγαπά και ταυτόχρονα να αναπτύσσεται μαζί με αυτό.

Η ίδρυση της p-consulting.gr με έδρα την Πάτρα, που δραστηριοποιείται από το 2012, όπως εξηγεί, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, καθώς δεν προέκυψε μόνη της, αλλά μέσα από συνεργασία, με καθοριστική συνεισφορά του συνεταίρου της, κ. Π.Γ. Αναστασόπουλου. Η Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη επισημαίνει ότι η πορεία της εταιρείας μέσα στα τελευταία 13 χρόνια την έχει γεμίσει εμπειρίες και γνώση, ενώ η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εκείνη είναι να βλέπει το όραμά της να εξελίσσεται και να δημιουργεί ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Κάθε εμπόδιο μια ευκαιρία

Αναφερόμενη στη νέα γενιά, επισημαίνει ότι η απόφαση ενός νέου ανθρώπου να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση αξίζει μόνο όταν υπάρχει πραγματική επιθυμία για δημιουργία. Υπογραμμίζει ότι το επιχειρείν δεν είναι απλό: απαιτεί χρόνο, υπομονή, αντοχή στις δυσκολίες και διαρκή διάθεση για μάθηση. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί ότι οι νέοι που έχουν ισχυρή θέληση μπορούν να δουν κάθε εμπόδιο ως ευκαιρία και κάθε αποτυχία ως πολύτιμο μάθημα, επιμένοντας μέχρι να φτάσουν στο αποτέλεσμα που επιδιώκουν.

Ευελιξία και συνεχής επιμόρφωση

Σχετικά με τον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, εξηγεί ότι η p-consulting.gr λειτουργεί σε έναν χώρο που συνδυάζει τεχνολογία, καινοτομία, εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσα από εθνικά και κυρίως ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Πιστεύει ότι η πολυπλοκότητα και οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου απαιτούν ευελιξία και συνεχή επιμόρφωση. Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζει, η εταιρεία επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της, θεωρώντας ότι μια επιχείρηση πρέπει όχι μόνο να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και, όπου μπορεί, να τις προλαμβάνει.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, η Χαριτίνη-Μαρία Σκουλίδη ανα φέρει ότι βασίζεται στην αισιοδοξία, την επιμονή και την αποφασιστικότητα, στοιχεία που της επι τρέπουν να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εταιρείας. Δηλώνει ότι η αγάπη της γι αυτό που κά νει αποτελεί τη βασική πηγή δύναμης που την κρατά αφοσιωμένη στο όραμα της p-consulting.gr.

Πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα

Τέλος, η κ. Σκουλίδη αναφέρεται στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, εξηγώντας ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού έχουν τεθεί στόχοι για την επόμενη πενταετία και δεκαετία. Ένας από τους κύριους στόχους είναι η επέκταση της εταιρείας, σε αγορές με σημαντικές ευκαιρίες τεχνολογικής καινοτομίας. Θεωρεί ότι η μεταφορά της τεχνογνωσίας της p-consulting.gr σε διεθνές επίπεδο θα ενισχύσει περαιτέρω την πορεία της εταιρείας και θα συμβάλει στην εδραίωσή της σε μια παγκόσμια αγορά που εξελίσσεται διαρκώς.