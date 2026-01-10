Δήμητρα Δριμάλα: Ανακαλύπτοντας την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου

Μπαίνοντας στον χώρο της Δήμητρας Δριμάλα, νιώθεις αμέσως ότι βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον όπου η αισθητική συναντά την ηρεμία. Ένα λαμπερό, προσεγμένο και ταυτόχρονα ζεστό salon στην Κανακάρη 160, σχεδιασμένο ώστε να σε κάνει να χαλαρώσεις και να απολαύσεις κάθε στιγμή. Και στο κέντρο αυτής της εμπειρίας βρίσκεται η ίδια. Χαμογελαστή, επικοινωνιακή, με μια αυτοπεποίθηση που σε κερδίζει πριν καν ακουμπήσει τα μαλλιά σου. Με 11 χρόνια πορείας, αλλά αστείρευτη όρεξη για εξέλιξη, η Δήμητρα Δριμάλα έχει γίνει συνώνυμο της ποιότητας και της δημιουργικότητας. Η δύναμη της προσωπικότητάς της αποτυπώνεται σε κάθε της κίνηση. Ακούει, παρατηρεί, συνδέεται. Ξέρει να διακρίνει τι ταιριάζει στον καθένα, σε γυναίκες και άνδρες, πώς να αναδείξει χαρακτηριστικά, πώς να δώσει αυτό το κάτι που κάνει το αποτέλεσμα «δικό σου»- και μόνο «δικό σου».

Οι τάσεις του 2026 την εμπνέουν, αλλά ποτέ δεν την περιορίζουν. Προτείνει shag με ανάλαφρη κίνηση, power pixie με όγκο και καθαρό τελείωμα, καθώς και non-bob σε κοντές ή μακριές εκδοχές, συχνά με παιχνιδιάρικες curtain bangs. Στα χρώματα λατρεύει τις φυσικές ψυχρές ή ζεστές μεταλλικές αποχρώσεις, ενώ εξειδικεύεται στη σοφιστικέ τεχνική ανάμειξης του φυσικού γκρι με ένταση και λάμψη. Στο ξανθό δίνει έμφαση σε φυσικά sun kissed αποτελέσματα με τεχνικές όπως soft balayage και φωτεινά highlights. Στον χώρο της Δήμητρας Δριμάλα δεν ανανεώνεσαι απλώς! Βρίσκεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου…

Κανακάρη 160 | Τ: 2610 630400