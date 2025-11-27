Ψάθα: Ένας γαστροκαφενές διαφορετικός από τα συνηθισμένα

Καθώς κατηφορίζουμε από την πανέμορφη, υπεραιωνόβια εκκλησία του Παντοκράτορα, περνώντας και τη Γερμανού, συναντάμε μια ιστορική για την Πάτρα πλατεία, την πλατείας Ομονοίας. Μια πλατεία με τουλάχιστον τρία ονόματα!

Στην πάνω της γωνία βρίσκουμε ένα παραδοσιακό ταβερνάκι με το όνομα Ψάθα. Ή καλύτερα έναν γαστροκαφενέ. Και μόλις δοκιμάζουμε τα πιάτα καταλαβαίνουμε αμέσως το γιατί. Φέτα κιουνεφέ, χατσαπούρι, χειροποίητα κεμπάπ, λουκάνικα κ καβουρμάδες, αλλά και λακέρδα, ντολμαδάκια και ταραμοκεφτεδες εξηγούν απόλυτα το όνομα.

Παραδοσιακή μουσική, ζεστή ατμόσφαιρα, φανταστικά κρασιά και βιολογικό τσίπουρο αγκαλιάζουν τη γαστρονομία με τους παραδοσιακούς μεζέδες. Αν βάλει κανείς και την πληθώρα βιγκαν επιλογών που προσφέρονται, η Ψάθα είναι ο ιδανικός προορισμός για όποιον θέλει να φάει και να περάσει μια ξέγνοιαστη βραδιά στην παλιά πόλη.