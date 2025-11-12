Times Higher Education: Τα 250 πανεπιστήμια στον κόσμο που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας

MIT, Stanford και Cambridge στην κορυφή της λίστας των πανεπιστημίων από 42 χώρες
Η κατάταξη «Global Employability University Ranking 2026» της Times Higher Education αποτυπώνει με σαφήνεια ποια πανεπιστήμια θεωρούνται από τις εταιρείες ως πιο κατάλληλα για την προετοιμασία αποφοίτων προς την αγορά εργασίας.
Η συγκεκριμένη έρευνα καλύπτει 250 πανεπιστήμια από 42 χώρες. MIT, Stanford, CalTech, Cambridge και Oxford, τα πανεπιστήμια που απαρτίζουν την κορυφαία πεντάδα. Να σημειωθεί, ότι κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα.
Το γεγονός ότι ιδρύματα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες με έντονη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα κυριαρχούν, επιβεβαιώνει τη σημασία της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης που συνδυάζει θεωρία, έρευνα και πρακτική εμπειρία.
Η επιλογή ενός ιδρύματος δεν αφορά μόνο την ακαδημαϊκή κατάρτιση, αλλά και τη δυνατότητα μετάβασης στην αγορά εργασίας: «Η φοίτηση σε ένα κολλέγιο ή σε ένα πανεπιστήμιο δεν αφορά μόνο στην προετοιμασία της μελλοντικής σταδιοδρομίας αλλά κυρίως στην επιλογή του κατάλληλου Ιδρύματος και προγράμματος σπουδών, που θα βελτιώσουν οπωσδήποτε τις προοπτικές μετά την αποφοίτηση», αναφέρουν οι ειδικοί.
Για φοιτητές και γονείς, η διεθνής λίστα αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη - όχι όμως τον μοναδικό - στην επιλογή πανεπιστημίου.
Τα βασικά ευρήματα
Στις κορυφαίες θέσεις εντοπίζονται κυρίως πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σημαντική παρουσία έχουν και ιδρύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Ελβετία και την Ιαπωνία. Σύμφωνα με την κατάταξη, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ελβετία και η Γερμανία, υιοθετούν την ενσωμάτωση επαγγελματικής εμπειρίας στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς αποτελεί ισχυρό παράγοντα για την απασχολησιμότητα.
Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις:
1. Massachusetts Institute of Technology
Το Massachusetts Institute of Technology (MIT) ξεχωρίζει για τις πολύ στενές σχέσεις με τη βιομηχανία, τα εργαστήρια και την επιχειρηματική καινοτομία. Προσφέρει προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στην άμεση απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας σε κλάδους όπως ο προγραμματισμός, η ηλεκτρονική ασφάλεια των συναλλαγών κεφαλαίου και η προηγμένη βιοτεχνολογία.
2. Stanford University
Το Stanford University, το οποίο βρίσκεται στην Pasadena της California, επωφελείται από τη γεωγραφική του θέση δίπλα στη Silicon Valley· οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από αποφοίτους του φτάνουν σε ετήσιους κύκλους εργασιών της τάξης των 2,7 τρις δολαρίων, σύμφωνα με την κατάταξη, που θα αντιστοιχούσε στην 10η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Οι εταιρείες αυτές συμπεριλαμβάνουν τις Google, Nike, Netflix, Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Instagram και Charles Schwab. Σημειώνεται, ότι ισχυρό παραμένει το δίκτυο αποφοίτων του πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως οι Kiva και SIRUM.
3. California Institute of Technology
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το California Institute of Technology, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, προσελκύει ιδιαίτερα τους διεθνείς εργοδότες. Οι απόφοιτοί του προτιμώνται λόγω των εξαιρετικών επιδόσεών τους στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. Ξεχωρίζουν, επειδή όχι μόνο κατακτούν σε υψηλό επίπεδο τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα αλλά και επειδή μπορούν να ανταποκριθούν με τα πιο καινοτόμα ‘εργαλεία’ απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Caltech, έχει μικρό αριθμό φοιτητών – είναι ένα από τα πιο ‘μικρά’ πανεπιστήμια του κόσμου με μόλις 1000 προπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 1200 μεταπτυχιακούς - γεγονός που ενισχύει τη στενή επαφή μεταξύ φοιτητών και διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού - παράγοντας που επιδρά θετικά στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων.
4. University of Cambridge
Η ιστορία ενός από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, του University of Cambridge ξεκινά το 13ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε. Οι απόφοιτοί του σήμερα είναι περιζήτητοι διεθνώς, ξεχωρίζοντας για το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, το οποίο οφείλεται στην προσωπική τους επίβλεψη από τους καθηγητές, κάτι που είναι μοναδικό τόσο για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, όσο και της Οξφόρδης.
5. University of Oxford
Το University of Oxford είναι το δεύτερο βρετανικό πανεπιστήμιο που φιγουράρει στις κορυφαίες θέσεις της λίστας του Times Higher Education, αναφορικά με την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του – μάλιστα, για το 2026 ‘ανακτά’ τη θέση του στην κορυφαία πεντάδα μετά το 2020. Το πανεπιστήμιο έχει ένα ιδιαίτερα εκτενές γραφείο διασύνδεσης που εξυπηρετεί τόσο τους φοιτητές, όσο και τους αποφοίτους, υποστηρίζοντάς τους όχι μόνο για την ανεύρεση εργασίας ανάλογης των προσόντων τους αλλά ακόμη και για τη σύνταξη του βιογραφικού τους, δυνατότητες μαθητείας και εργαστήρια δεξιοτήτων. Σύμφωνα, μάλιστα, με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έξι μήνες μετά την αποφοίτηση, η πλειοψηφία των αποφοίτων έχουν ήδη απορροφηθεί από την αγορά εργασίας, το 8% απασχολείται σε κάτι διαφορετικό, όπως το να ταξιδεύει. Μόλις 4% των αποφοίτων αναζητούν δουλειά.
Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για φοιτητές και γονείς
Για όποιον προσανατολίζεται σε πανεπιστημιακές σπουδές, η κατάταξη αυτή προσφέρει ένα εργαλείο αξιολόγησης της πιθανότητας απασχόλησης μετά από αποφοίτηση.
Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (κατεύθυνση, ειδίκευση).
Οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής εμπλοκής κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Η γεωγραφική τοποθεσία και η αγορά εργασίας της χώρας/περιοχής.
Οι προσωπικοί στόχοι και προτιμήσεις του φοιτητή.
Global University Employability Ranking 2026
Global Employability Rank 2026 Global Employability Rank 2025 University Country
1 1 Massachusetts Institute of Technology US
2 3 Stanford University US
3 2 California Institute of Technology US
4 5 University of Cambridge UK
5 7 University of Oxford UK
6 16 University of California, Berkeley US
7 4 Harvard University US
8 9 National University of Singapore Singapore
9 10 Imperial College London UK
10 17 ETH Zurich Switzerland
11 8 The University of Tokyo Japan
12 11 Peking University China
13 13 Technical University of Munich Germany
14 6 Princeton University US
15 21 Carnegie Mellon University US
16 19 Tsinghua University China
17 18 IE University Spain
18 15 Columbia University US
19 23 London School of Economics and Political Science (LSE) UK
20 14 University of Toronto Canada
21 22 HEC Paris France
22 12 Yale University US
23 33 Nanyang Technological University, Singapore Singapore
24 20 CentraleSupélec - Université Paris-Saclay France
25 24 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong
26 26 Ecole Polytechnique - Institut Polytechique de Paris France
27 27 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland
28 25 New York University US
29 40 The University of Chicago US
30 28 Indian Institute of Technology Delhi India
31 31 McGill University Canada
32 29 Duke University US
33 32 Tokyo Institute of Technology Japan
34 34 Boston University US
35 38 University of Navarra Spain
36 36 University of British Columbia Canada
37 41 Arizona State University US
38 44 University of Melbourne Australia
39 30 Australian National University Australia
40 37 Kyoto University Japan
41 46 Fudan University China
42 43 University of Hong Kong Hong Kong
43 47 Indian Institute of Science India
44 42 EMLyon Business School France
45 53 ESCP Business School France
46 58 Bocconi University Italy
47 50 Université Paris-Saclay France
48 54 Georgia Institute of Technology US
49 57 ESSEC Business School France
50 35 Shanghai Jiao Tong University China
51 51 Mines ParisTech - PSL University France
52 49 Johns Hopkins University US
53 52 Dartmouth College US
54 56 LMU Munich Germany
55 48 Sorbonne University France
56 65 University of Manchester UK
57 60 Indian Institute of Technology Bombay (IIT) India
58 62 University of Sydney Australia
59 63 Technical University of Berlin Germany
60 61 Erasmus University Rotterdam Netherlands
61 55 EDHEC Business School France
62 59 KU Leuven Belgium
63 68 Monterrey Institute of Technology Mexico
64 117 University of Pennsylvania US
65 64 King's College London UK
66 74 Cornell University US
67 71 Zhejiang University China
68 45 Humboldt University of Berlin Germany
69 70 Brown University US
70 91 Karlsruhe Institute of Technology Germany
71 69 Heidelberg University Germany
72 75 KTH Royal Institute of Technology Sweden
73 77 Frankfurt School of Finance and Management Germany
74 73 University of Zurich Switzerland
75 78 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea
76 67 Seoul National University South Korea
77 79 National Taiwan University Taiwan
78 86 Delft University of Technology Netherlands
79 81 University of California, Los Angeles US
80 92 University of São Paulo Brazil
81 124 Northwestern University US
82 83 University of Science and Technology of China China
83 94 Polytechnic University of Milan Italy
84 96 Technical University of Denmark Denmark
85 88 McMaster University Canada
86 107 UNSW Sydney Australia
87 82 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan
88 84 University of Montreal/HEC Canada
89 95 The University of Queensland Australia
90 89 University of Auckland New Zealand
91 76 Florida Institute of Technology US
92 108 Monash University Australia
93 116 University of Texas at Austin US
94 110 Chalmers University of Technology Sweden
95 115 Rice University US
96 98 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) South Korea
97 113 Karolinska Institute Sweden
98 128 UCL UK
99 106 Arts et Métiers France
100 109 Utrecht University Netherlands
101 85 University of Helsinki Finland
102 123 University of Amsterdam Netherlands
103 127 RWTH Aachen University Germany
104 145 University of Michigan-Ann Arbor US
105 99 University of Vienna Austria
106 104 University of Oslo Norway
107 90 Chinese University of Hong Kong Hong Kong
108 80 Stockholm University Sweden
109 134 Keio University Japan
110 100 Sungkyunkwan University South Korea
111 66 Technion Israel Institute of Technology Israel
112 146 Northeastern University US
113 138 Université Paris-Dauphine - PSL University France
114 122 Aarhus University Denmark
115 130 Carlos III University of Madrid Spain
116 114 University of Lausanne Switzerland
117 119 Autonomous University of Barcelona Spain
118 135 Ecole nationale des Ponts et Chaussées - Institut Polytechnique de Paris France
119 101 Yonsei University South Korea
120 121 University of Basel Switzerland
121 111 University of Hamburg Germany
122 193 University of Waterloo Canada
123 125 National Autonomous University of Mexico Mexico
124 116 Texas A&M University US
125 139 University of Mannheim Germany
126 97 Free University of Berlin Germany
127 120 Nanjing University China
128 132 Goethe University Frankfurt Germany
129 147 Universitat Ramon Llul Spain
130 NR University of Warwick UK
131 112 University of Bern Switzerland
132 136 Eindhoven University of Technology Netherlands
133 137 Ghent University Belgium
134 141 Indian Institute of Technology Kharagpur India
135 93 Leiden University Netherlands
136 126 Tufts University US
137 173 University of California, San Diego US
138 143 University of Cologne Germany
139 142 University of St Andrews UK
140 102 Korea University South Korea
141 118 Chemnitz University of Technology Germany
142 148 University of Edinburgh UK
143 129 Boston College US
144 151 Waseda University Japan
145 157 University of Technology Sydney Australia
146 161 University of Southern California US
147 131 Autonomous University of Madrid Spain
148 162 Aalto University Finland
149 154 Babson College US
150 159 Osaka University Japan
151 149 Michigan State University US
152 164 Georgetown University US
153 144 Southern University of Science and Technology (SUSTech) China
154 152 American University of Beirut Lebanon
155 NR City University of Hong Kong Hong Kong
156 140 Complutense University of Madrid Spain
157 163 Tongji University China
158 170 University of Alberta Canada
159 169 University of Birmingham UK
160 NR King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Saudi Arabia
161 172 Emory University US
162 171 University of Chile Chile
163 166 Norwegian University of Science and Technology Norway
164 150 Qatar University Qatar
165 155 University of Buenos Aires Argentina
166 167 Nagoya University Japan
167 168 TU Wien Austria
168 189 National Tsing Hua University Taiwan
169 NR University of St Gallen Switzerland
170 206 Charles University Czechia
171 181 University of Ottawa Canada
172 201 Queensland University of Technology Australia
173 210 Copenhagen Business School Denmark
174 205 Aalborg University Denmark
175 178 University of North Carolina at Chapel Hill US
176 214 Indian Institute of Technology Madras India
177 182 University of Illinois at Urbana-Champaign US
178 158 Huazhong University of Science and Technology China
179 175 Purdue University West Lafayette US
180 183 University of Florida US
181 192 Trinity College, Dublin Ireland
182 198 Technical University of Darmstadt Germany
183 156 University of California, San Francisco US
184 190 Macquarie University Australia
185 203 Vanderbilt University US
186 NR NMIMS-School of Business Management (Mumbai) India
187 187 Penn State (Main campus) US
188 NR Simon Fraser University Canada
189 NR Indian Institute of Technology Kanpur India
190 NR Queen's University - Smith Canada
191 NR Khalifa University UAE
192 191 Case Western Reserve University US
193 187 Cardiff University UK
194 212 Télécom Paris - Institut Polytechnique de Paris France
195 NR University of Stuttgart Germany
196 186 University of Victoria Canada
197 196 George Washington University US
198 209 University of Freiburg Germany
199 197 Ecole Centrale de Lyon France
200 202 Durham University UK
201 72 Ecole normale supérieure Paris-Saclay - Paris Saclay University France
202 184 King Abdulaziz University Saudi Arabia
203 199 Rutgers University - New Brunswick US
204 NR University of Bristol UK
205 NR O.P Jindal Global University India
206 234 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile
207 236 Mohammed VI Polytechnic University Morocco
208 238 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy
209 NR Koc University Turkey
210 226 Uppsala University Sweden
211 235 University of the Andes - Colombia Colombia
212 218 Sabanci University Turkey
213 NR Polytechnic University of Turin Italy
214 NR Washington University in Saint Louis US
215 229 Getulio Vargas Foundation Brazil
216 180 American University in Dubai UAE
217 213 University of Gothenburg Sweden
218 215 University of Bonn Germany
219 231 University of Washington US
220 NR Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico ITAM Mexico
221 246 TU Dresden Germany
222 174 Abu Dhabi University UAE
223 195 Sapienza University of Rome Italy
224 NR Middle East Technical University Turkey
225 230 United Arab Emirates University UAE
226 232 Montpellier University France
227 NR University of Bath UK
228 241 Tohoku University Japan
229 242 University of Notre Dame US
230 244 Rensselaer Polytechnic Institute US
231 243 University of Cape Town South Africa
232 233 Université Grenoble Alpes France
233 NR Loughborough University UK
234 250 Wuhan University China
235 227 Brandeis University US
236 216 Beijing University of Technology China
237 245 Stellenbosch University South Africa
238 NR University College Dublin Ireland
239 NR University of Campinas Brazil
240 248 University of Indonesia Indonesia
241 204 Istanbul Technical University Turkey
242 211 University of Bergen Norway
243 NR Adolfo Ibanez University Chile
244 NR Manipal Academy of Higher Education (MAHE) India
245 NR Chulalongkorn University Thailand
246 NR Institut Teknologi Bandung Indonesia
247 NR Virginia Polytechnic Institute and State University US
248 NR Western University Canada
249 NR York University Canada
=250 NR RMIT University Australia
=250 NR Birla Institute of Technology and Science, Pilani India
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr