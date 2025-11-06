Βασίλης Τουντόπουλος: Από το “κερδίζω” στο “δημιουργώ αξία” - Μια νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα

Πώς αξιοποιείτε την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στην υποστήριξη των πελατών σας;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να αλλάξει το τοπίο της αγοράς όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα κι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι σε αυτό. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αν εργαλειοποιηθεί όχι μόνο δεν απειλεί τους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά γίνεται πολύτιμος σύμμαχος. Εμείς όχι μόνο μελετάμε τον τρόπο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά παρέχουμε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική στους πελάτες μας για να ανακαλύψουν τον τρόπο που μπορούν στη δική τους δουλειά να εξελιχθούν με τη χρήση της AI. Ακόμα και επαγγελματικοί τομείς που νομίζουν ότι δεν τους αγγίζει αυτή η εξέλιξη μπορούν επωφεληθούν κι εμείς αναλαμβάνουμε να ανακαλύψουμε με ποιον τρόπο. Γι’ αυτό έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας την υπηρεσία “AI readinesscheck”. Μέσα από αυτή προσφέρουμε στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση τις δικές τους ανάγκες.

Μέσα από workshops, ανάλυση ροών εργασίας, επιλογή εργαλείων και καθοδήγηση στην υλοποίηση, η MPDO παρέχει μια πρακτική, προσβάσιμη και άμεσα εφαρμόσιμη προσέγγιση που ενισχύει την παραγωγικότητα, βελτιστοποιεί λειτουργίες και ενδυναμώνει τη λήψη αποφάσεων. Στόχος μας είναι να κάνουμε την τεχνολογία σύμμαχο της ανάπτυξης και όχι εμπόδιο.



Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται τη χρονιά 2026–2027 για τις ΜμΕ;

Καταρχήν η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να αλλάξει τα πράγματα στο επιχειρείν και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει στη λειτουργία και τις καθημερινές διαδικασίες για να δουν μια νέα ανάπτυξη. Άρα, σίγουρα η αξιοποίηση της AI είναι μια πρόκληση που μπορεί να αλλάξει το μέλλον των επιχειρήσεων μέσα στη χρονιά που έρχεται.

Έπειτα, θεωρώ ότι είναι κομβικής σημασίας η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων όχι ως επιχειρηματικός στόχος, αλλά ως μοχλός ανάπτυξης. Για να επωφεληθούν οι ΜμΕ από τα διάφορα προγράμματα χρειάζεται συγκεκριμένη στόχευση και σχέδιο ώστε η εκταμίευση πόρων να μη γίνεται ο σκοπός αλλά το μέσο ανάπτυξης. Μια ουσιαστική βοήθεια σε ένα ρεαλιστικό πλάνο που οδηγεί κάθε επιχειρηματία στην επόμενη μέρα με έναν τρόπο υγιή και βιώσιμο.

Τέλος, θεωρώ ότι τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι σημαντική η επένδυση στην καινοτομία. Οι ΜμΕ οφείλουν να δουν το μέλλον τους με τόλμη και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους στοχεύοντας σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μέλλον από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Μια τέτοια ουσιαστική αλλαγή μπορεί πραγματικά να μας κάνει να δούμε το “Επιχειρείν Αλλιώς”.

Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της MPDO. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;

Με σταθερό θεμέλιο τη διαδρομή της προηγούμενης διετίας 2023-24 και με το 2025 να ολοκληρώνεται η MPDO εισέρχεται στο 2026 με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των συνεργασιών, τη διεύρυνση της παρουσίας της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και τη συστηματική ενίσχυση της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τη νέα χρονιά οι στόχοι μας είναι να διευρύνουμε τη διεθνή παρουσία μας με τη συμμετοχή σε νέα διεθνή consortia και ευρωπαϊκά έργα, την ενίσχυση της παρουσίας μας σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου, να προσθέσουμε νέα εργαλεία στην πρωτοβουλία MPDO AI Transformation, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες για τον δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα, με έμφαση στη βιώσιμη στρατηγική και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην τοπική οικονομία, μέσω συμβουλευτικών παρεμβάσεων, mentoring και συμμετοχής σε περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης.