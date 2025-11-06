Βασίλης Τουντόπουλος: Από το “κερδίζω” στο “δημιουργώ αξία” - Μια νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα

AI, χρηματοδοτικά προγράμματα και καινοτομία: οι τρεις πυλώνες της νέας εποχής
Πολύς λόγος γίνεται για την επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη αγορά. Για τον τρόπο που μπορεί κανείς να δημιουργήσει έναν οργανισμό υγιή που αφήνει το δικό του αποτύπωμα όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεμάτο από νέες προκλήσεις.
Υπάρχει τρόπος να αλλάξει το επιχειρείν στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στην χώρα μας; Γι’ αυτό στα πλαίσια του project "Επιχειρείν αλλιώς" μιλήσαμε με τον Βασίλη Τουντόπουλο, ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας συμβούλων στρατηγικής και υποστήριξης επιχειρηματικότητας MPDO, καθώς και ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του οργανισμού αθλητικού και επαγγελματικού τουρισμού KOTINOS TALES.
Ο κύριος Τουντόπουλος μετρά 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των επιχειρήσεων -έχει διατελέσει Περιφερειακός Διευθυντής Αναδιαρθρώσεων Μεσαίων Επιχειρήσεων και Διευθυντής Τραπεζικών Κέντρων Εμπορικής Τραπεζικής σε επιχειρηματικές μονάδες μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων - και έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία σημαντικά αναπτυξιακά projects, καθώς και έργα συμβουλευτικής και εξυγίανσης εταιρειών, μάς μιλά για το σύγχρονο επιχειρείν και τους δρόμους που ανοίγονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σήμερα.
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια και ως πρακτική, είναι στην χώρα μας εν πολλοίς δαιμονοποιημένη. Στο thebest.gr αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το project «Επιχειρείν Αλλιώς» με στόχο την άρση των ταμπού και την προβολή του δημιουργικού και θετικού αποτυπώματος της επιχειρηματικότητας τόσο ατομικά όσο και στις κοινωνίες μας ως σύνολα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να αλλάξει ο τρόπος του επιχειρείν;
Για να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε και βιώνουμε το επιχειρείν πρέπει να μετατοπίσουμε το αφήγημα από την “παραγωγή κερδών”, στη “δημιουργία αξίας”. Το επιχειρείν έχει ως στόχο να δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, να καλύπτει ανάγκες, προσωπικές ή επιχειρηματικές, να προσφέρει αληθινές θέσεις εργασίας και τελικά να συμβάλλει στην τοπική - αλλά και εθνική - ανάπτυξη. Για εμάς στην MPDO, «επιχειρείν αλλιώς» σημαίνει να στοχεύουμε στην αντιλαμβανόμενη αλλά κυρίως στην πραγματική δημιουργία αξίας μέσω της οποίας θα ωφελούνται οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποί τους αλλά και η κοινωνία στο σύνολό της. Αυτό θα μπορεί να επιφέρει μια υπεύθυνη κερδοφορία η οποία όμως διαθέτει μετρήσιμο αντίκτυπο κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, ακόμα και ηθικό. Με δυο λόγια, το επιχειρείν δεν είναι μια συναλλαγή με το κοινωνικό σύνολο, αλλά είναι αναπόσπαστο - και απαραίτητο θα έλεγα - κομμάτι του. Όταν το αντιμετωπίζουμε έτσι, μπορούμε να μιλάμε για το “Επιχειρείν Αλλιώς”.
Πείτε μας γιατί σήμερα ένας νέος άνθρωπος αξίζει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, άσχετα με τον κλάδο δραστηριοποίησης του.
Το επιχειρείν σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις τη θέση εργασίας που ονειρεύεσαι - ή και αξίζεις. Σε σύγκριση με την αναζήτηση μιας θέσης στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα είναι πιο εύκολα προσβάσιμος ο χώρος των επιχειρήσεων, ειδικά τώρα που η ψηφιοποίηση επισπεύδει τις διαδικασίες. Όσο για το κόστος της επένδυσης, αυτό μπορεί να καλυφθεί από τα διάφορα Εθνικά ή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή μέσα από πηγές χρηματοδότησης. Βασική μας υπηρεσία στην MPDO είναι να κατευθύνουμε κατάλληλα κάθε νέο επιχειρηματία ώστε να βρει τον τρόπο να ξεκινήσει την επιχείρησή του με το χαμηλότερο ρίσκο και με την υψηλότερη αποδοτικότητα. Άλλωστε, πιστεύω ότι η επιχειρηματικότητα, ή entrepreneurship κατά τη σύγχρονη εκδοχή της, είναι ένα μοναδικό σχολείο δεξιοτήτων που σε μαθαίνει και σου εξασκεί δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, ενώ ταυτόχρονα σου αυξάνει την ανθεκτικότητα και σου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις όλες τις δεξιότητές σου, ακόμα και να ανακαλύψεις κανούριες που ούτε καν ήξερες ότι κατέχεις. Ως επιχειρηματίας, ουσιαστικά είσαι ένας εργαζόμενος με πολλές διαφορετικές ταυτότητες που φτάνεις πιο γρήγορα στον στόχο σου.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να ακολουθήσετε τον δρόμο του επιχειρείν; Ποια είναι η ανταμοιβή που έχετε πάρει από αυτή την επιλογή;
Για πολλούς ίσως να φαντάζει δύσκολο να αποφασίσει ένα στέλεχος με καλές απολαβές, αναγνώριση και επαγγελματικές προοπτικές να αλλάξει καριέρα και να μεταβεί από ένα σταθερό και δομημένο περιβάλλον στο να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Προσωπικά όμως, έβρισκα πάντα συναρπαστικό τον κόσμο των επιχειρήσεων και με μάγευε το “δημιουργικό χάος” του επιχειρείν αφού είναι μια συνεχής πρόκληση που κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση και σου δίνει τη δυνατότητα να κυνηγάς και να πετυχαίνεις υψηλούς στόχους. Η δημιουργία της MPDO γεννήθηκε μέσα από την γνώση των αναγκών των επιχειρήσεων και κυρίως την επιθυμία να λύνουμε τα σύνθετα προβλήματα. Μας αρέσει να «ακούμε» αυτά που δεν μας λένε οι επιχειρηματίες και να ανακαλύπτουμε μαζί τους κρυμμένη αξία, αλλά κυρίως να βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτών των προτάσεών μας στην πράξη. Μετά από δεκάδες έργα με πελάτες που μας θεωρούν πλέον σταθερούς συνεργάτες, μπορώ να πω πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Και αυτό δεν είναι κλισέ, είναι η αλήθεια και είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις, είναι μεγάλη ικανοποίηση να έχεις μετρήσιμα αποτελέσματα και να βλέπεις ότι η ομάδα σου συμβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και στη δημιουργία έργων που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.
Πώς αξιοποιείτε την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) στην υποστήριξη των πελατών σας;
Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να αλλάξει το τοπίο της αγοράς όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα κι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι σε αυτό. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αν εργαλειοποιηθεί όχι μόνο δεν απειλεί τους επαγγελματικούς κλάδους, αλλά γίνεται πολύτιμος σύμμαχος. Εμείς όχι μόνο μελετάμε τον τρόπο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά παρέχουμε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική στους πελάτες μας για να ανακαλύψουν τον τρόπο που μπορούν στη δική τους δουλειά να εξελιχθούν με τη χρήση της AI. Ακόμα και επαγγελματικοί τομείς που νομίζουν ότι δεν τους αγγίζει αυτή η εξέλιξη μπορούν επωφεληθούν κι εμείς αναλαμβάνουμε να ανακαλύψουμε με ποιον τρόπο. Γι’ αυτό έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας την υπηρεσία “AI readinesscheck”. Μέσα από αυτή προσφέρουμε στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση τις δικές τους ανάγκες.
Μέσα από workshops, ανάλυση ροών εργασίας, επιλογή εργαλείων και καθοδήγηση στην υλοποίηση, η MPDO παρέχει μια πρακτική, προσβάσιμη και άμεσα εφαρμόσιμη προσέγγιση που ενισχύει την παραγωγικότητα, βελτιστοποιεί λειτουργίες και ενδυναμώνει τη λήψη αποφάσεων. Στόχος μας είναι να κάνουμε την τεχνολογία σύμμαχο της ανάπτυξης και όχι εμπόδιο.
Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται τη χρονιά 2026–2027 για τις ΜμΕ;
Καταρχήν η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να αλλάξει τα πράγματα στο επιχειρείν και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει στη λειτουργία και τις καθημερινές διαδικασίες για να δουν μια νέα ανάπτυξη. Άρα, σίγουρα η αξιοποίηση της AI είναι μια πρόκληση που μπορεί να αλλάξει το μέλλον των επιχειρήσεων μέσα στη χρονιά που έρχεται.
Έπειτα, θεωρώ ότι είναι κομβικής σημασίας η αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων όχι ως επιχειρηματικός στόχος, αλλά ως μοχλός ανάπτυξης. Για να επωφεληθούν οι ΜμΕ από τα διάφορα προγράμματα χρειάζεται συγκεκριμένη στόχευση και σχέδιο ώστε η εκταμίευση πόρων να μη γίνεται ο σκοπός αλλά το μέσο ανάπτυξης. Μια ουσιαστική βοήθεια σε ένα ρεαλιστικό πλάνο που οδηγεί κάθε επιχειρηματία στην επόμενη μέρα με έναν τρόπο υγιή και βιώσιμο.
Τέλος, θεωρώ ότι τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι σημαντική η επένδυση στην καινοτομία. Οι ΜμΕ οφείλουν να δουν το μέλλον τους με τόλμη και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους στοχεύοντας σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μέλλον από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Μια τέτοια ουσιαστική αλλαγή μπορεί πραγματικά να μας κάνει να δούμε το “Επιχειρείν Αλλιώς”.
Δεν μπορούμε παρά να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη με μια ερώτηση για το παρόν αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της MPDO. Πού σας βρίσκουμε και πού θέλετε να φτάσετε;
Με σταθερό θεμέλιο τη διαδρομή της προηγούμενης διετίας 2023-24 και με το 2025 να ολοκληρώνεται η MPDO εισέρχεται στο 2026 με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των συνεργασιών, τη διεύρυνση της παρουσίας της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας και τη συστηματική ενίσχυση της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τη νέα χρονιά οι στόχοι μας είναι να διευρύνουμε τη διεθνή παρουσία μας με τη συμμετοχή σε νέα διεθνή consortia και ευρωπαϊκά έργα, την ενίσχυση της παρουσίας μας σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου, να προσθέσουμε νέα εργαλεία στην πρωτοβουλία MPDO AI Transformation, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες για τον δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα, με έμφαση στη βιώσιμη στρατηγική και να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην τοπική οικονομία, μέσω συμβουλευτικών παρεμβάσεων, mentoring και συμμετοχής σε περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης.
Ο Βασίλης Τουντόπουλος είναι οικονομολόγος, υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κατεύθυνση στην ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων (business analytics), κατέχει MBA in Banking από το ALBA Graduate Business School και MSc in Tourism Administration από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του ProjectManagement Institute-Greece Chapter, Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής.
